Salgına rağmen uluslararası patent başvuruları yüzde 4 arttı

BARIŞ SEDEF / İSTANBUL

Global ekonomileri derinden etkileyen COVID-19 salgını tedarik zincirinden lojistiğe kadar birçok sektörde etkisini göstermeye devam ediyor. Ancak bu dönemde yükte hafif pahada ağır ürünlerin de önemi daha fazla arttı. WİPO’nun açıkladığı veriler de bu konuyu destekler nitelikte.

Adres Patent Genel Müdürü Cumhur Akbulut, küresel salgına rağmen 2020 yılında göre 2019’a göre uluslararası patent başvurularının (PCT) yüzde 4 oranında artış gerçekleştiğine dikkat çekerek, “2020 yılında yaklaşık 275 bin 900 PCT başvurusu yapıldı ve 2010'dan bu yana uluslararası patent başvurularındaki yükseliş eğilimi devam etti.” dedi.

Başvurularda Çin öne çıktı

En çok PCT başvurusunun Çin'den yapıldığını anlatan Akbulut, Çin’i ABD, Japonya, Kore ve Almanya'nın takip ettiğini bildirdi. En çok PCT başvurusu yapan ilk 10 ülkenin başvuru sayısının 2020'deki toplam başvuruların yüzde 88,5'ini oluşturduğunu belirten Akbulut, “Bu oranın bütün ülkeler arasında daha homojen bir şekilde yayılması global ekonomilerdeki risklerin de minimum düzeye inmesi noktasında önemli bir yere sahip. Sonuç itibariyle patent katma değerli üretimlerin ön koşulu olarak karşımıza çıkıyor ve ne kadar fazla katma değerli üretim yapılırsa ekonomik kırılganlıklar da aynı oranda azalacaktır.” diye konuştu.

Şirketler özelinde en çok başvuru Huawei’den geldi

Verilerde teknoloji sınıflarının ülkesel değerlendirilmelerine yönelik açıklamalarda bulunan Akbulut, “Çin ve Kore Cumhuriyeti'nden başvuruların yoğun bir şekilde dijital iletişimle ilgili olduğu görülüyor, ABD'de ise en çok bilgisayar teknolojisi alanında patent başvurusu yapılmış. Japonya için patent başvuruları elektrikli makineler ve Almanya için de ulaşım alanında yoğunlaşmış durumda.” değerlendirmesini yaptı.

Öte yandan dünyada en çok PCT başvurusu yapan firmalara ilişkin bilgi veren Akbulut, “Çin'in Huawei firması 2020'de en fazla PCT başvurusu yapan firma oldu. Ayrıca şirketler özelinde Huawei’yi Samsung Electronics, Mitsubishi Electric, LG Electronics ve Qualcomm izledi.” açıklamasını yaptı.

Avrupa’da sağlık yükseldi ulaşım düştü

Avrupa Patent Ofisi (EPO) tarafından açıklanan raporda ise uluslararası alanda en fazla patent başvurusunun medikal teknolojiler sektöründe yapıldığının altını çizen Akbulut, “38 ülkeyi kapsayan araştırmada en fazla başvuru 14 bin 295 ile medikal teknolojiler geliyor. Bu alandaki başbuğların 2019’un aynı dönemine göre yüzde 2,6 artış göstermiş. Bu sektörü sırasıyla 14 bin 122 ile dijital teknolojiler, 13 bin 97 ile bilgisayar teknolojileri takip etti.” diye konuştu.

EPO raporundan ulaşım sektöründeki başvuruların düşüş gösterdiğini anlatan Akbulut, “Bu alandaki patent başvuruları yüzde 5,5’lik düşüşle 9 bin 20’de kaldı.” bilgisini verdi.