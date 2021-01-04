Samet, kapasitesini artırdı, Hindistan’da tesis kuruyor

Barış SEDEF

Ar-Ge ve katma değerli üretimleriyle mobilya aksesuar sektöründe dünyada ilk 10 üretici arasında yer alan Samet, 100 ülkeye ihracat yapıyor. İlk etapta 70 metrekarelik bir dükkanda faaliyetlerine başlayan şirket, Tekirdağ, Çerkezköy’de 80 bin metrekarede üretimlerine devam ediyor. Ancak piyasadan gelen talepler doğrultusunda firma hem ihracat hem de iç pazar da yeni yatırımları ajandasına almış durumda. Pandemi döneminde mobilyaların değişimi ya da ek mobilya alımı tüm ülkelerde önemli miktarda artış gösterdi. Gelen bu talebi karşılamak adına kapasite artışına ilişkin yatırımlar yaptıklarının altını çizen Samet Yönetim Kurulu Başkanı Saldıray Kızıltan, “Samet olarak biz de artan bu talebi karşılayıp mobilya üreticilerine yardımcı olmak gibi önemli bir sorumluluk üstlendik. Frenli menteşe kategorisinde Master Frenli Menteşe ürünümüzün kapasitesini bir yıl içinde tam 2,5 kat artırdık. Bu yatırımın önemli bir kısmı tamamlandı ve devreye alındı. Son kalan bölümün de 2021 ilk çeyrekte devreye girmesi ve bu kategorideki yeni ürünümüzle birlikte, frenli menteşe üretim kapasitemiz aylık 10 milyon adede çıkmış olacak. Öncelikle Türk üreticilerimiz olmak üzere dünyada bizimle çalışan tüm üreticilerimizin talebini anında karşılayacağımızı belirtmek isteriz. Samet için diğer önemli ürün grubumuz olan ray sistemlerinde de yatırımlarımızı tamamladık ve halihazırda yine her iş ortağımıza beklemeden ürünlerini sunabilmekteyiz” dedi.

Kızıltan, her yıl ortalama 5 ila 6 milyon dolar arasında çeşitli alanlarda yatırım yaptıklarını söyledi. Pandemi döneminde ihracat faaliyetlerine devam ettiklerinin altını çizen Kızıltan, ABD, Portekiz, Mısır, Hindistan, Rusya, Polonya, Kolombiya, Çin gibi ülkelerde stratejik ortaklıklara önem verdiklerini kaydetti. Özellikle Hindistan’da ofis mobilyaları konusunda yerli üretici sayısının fazla olmadığını ve buradaki boşluğu görerek harekete geçtiklerini anlatan Kızıltan, “Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’ye üretim tesisi kurma konusunda yatırım yapacağız. Yapacağımız yatırımın tutarı ise ilk etapta 1,5 milyon dolar olacak” dedi.

10 yıla kadar Türkiye’den elde edilen ciro hacmine ulaşılması hedefleniyor



Kısa ve orta vadede Hindistan’a yapacakları yatırımın ürün çeşitliliğinin bağlı olarak artış göstereceğini ifade eden Kızıltan, “10 yıla kadar bölgeden en az Türkiye’den elde ettiğimiz kadar gelir elde etmeyi planlıyoruz. Bu bağlamda Hindistan pazarı ciddi bir potansiyele sahip” dedi. Diğer yandan Amerika pazarına da açılacaklarını anlatan Saldıray Kızıltan, “ABD’nin mobilya alanında en köklü firmasıyla ürünlerimizin satışı ve pazarlaması konusunda bir anlaşma imzaladık. Bu açılımla beraber ABD’de ses getirmek istiyoruz. Firma ayrıca ABD’ye üretim tesis kurmamız yönünde bize teklifte bulundu. Kendilerinin Michigan eyaletinde yatırıma hazır bir fabrikalarının bulunduğunu söylediler” diye konuştu. Diğer yandan cirolarının yüzde 25’lik kısmının ihracat girdilerinden oluştuğunun altını çizen Kızıltan, “İki yıl önce 14 milyon dolarlık ihracat yaptık. Bu rakam 2020’de 25 milyon dolara çıktı. 2021 hedefimiz ise 30 milyon dolar” değerlendirmesinde bulundu.

40 bin metrekarelik ek kapasite yatırımı yapacak

Portföylerinde 5 binden fazla ürünün bulunduğunu anlatan Kızıltan, 1000 personeli istihdam ettiklerini ve yurt dışında da 30 personellerinin görev yaptığını bildirdi. Hali hazırda 80 bin metrekarede faaliyet gösterdiklerini dile getiren Kızıltan, “Fabrikamızı 120 bin metrekareye çıkarma konusunda çalışmalarımız sürüyor” şeklinde konuştu. 2021 yılında çekmece sistemleri ürünlerine yeni taşıma kapasiteleri ve yanak yükseklikleri ekleyerek kullanım alanlarını artırmayı hedeflediklerini anlatan Kızıltan, “Ayrıca kalkar kapak kategorisinde Multi Mech ürünümüzün eklenmesi ile birlikte, 2021 yılı bizim için tamamen mutfak/banyo kategori yılı olacak diyebiliriz” bilgisini verdi.

“30 MİLYON EURO’LUK YATIRIM YAPACAĞIZ”



Pazarda Avrupalı birçok oyuncuyu yapmış oldukları yatırımlarla geride bıraktıklarına dikkat çeken Samet Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve CEO’su Ufuk Kızıltan, “Şu anda pazarda İtalyan rakiplerimizi geride bıraktık. Kısa vadede yapacağımız 30 milyon Euro’luk yatırımla bu alandaki inovatif ürün ve tesis yatırımlarımızı hızla devreye almak istiyoruz. Özellikle pazarda rakiplerimizin üretmediği ürünlerin imalatına ağırlık vererek rekabette bir adım öne geçme düşüncemiz var” şeklinde konuştu. Ayrıca Ar-Ge çalışmalarına da ağırlık verdiklerini ve sektörde katma değerli üretimlerin son derece önemli bir yere sahip olduğuna vurgu yapan Kızıltan, ‘Türkiye Ar-Ge 250 Araştırması’ kapsamında 2019 yılı özelinde Ar-Ge’ye en çok yatırım yapan 250 firma arasında yer aldıklarını söyledi. Kızıltan, “Samet, 6 patenti ve 40 milyon TL’yi aşan yatırım bedeli ile tüm sektörlerde en çok Ar-Ge yatırımı yapan 38’inci şirket oldu. 2019 yılı içerisinde Ar-Ge merkezinde alınan patent sayısına göre ilk 50 firmanın yer aldığı listede şirketimiz, 6 patenti ile 27’inci sırada yer buldu” bilgisini verdi.

HEDEF PAZARLARA YÖNELİK ÜRÜNLER GELİŞTİRİYOR



Diğer yandan hedef pazarlara yönelik ürünler geliştirdiklerini anlatan Ufuk Kızıltan, “İhracat yapmış olduğumuz ülkelerde özgün ürün geliştirme kabiliyetimiz, bizim bu pazarlarda tercih edilmemizde etkili. Türk mobilya sektörü de geliştirmelerini bu yönde yapmalı” dedi. Diğer taraftan Ar-Ge çalışmaları konusunda bazı firmaların MDF’ye alternatif ürünler üzerinde çalışmalar yaptıklarını ve bu ürünlerle uyumlu mobilya aksesuarları konusunda kendilerine talepte bulunduklarını anlatan Kızıltan, “Pirinç’in ana malzeme olarak kullanıldığı bir projede mobilya aksesuarları konusunda yabancı menşeli bir firma bize talepte bulundu. Şu anda Ar-Ge çalışmalarımıza başlamış durumdayız. Sektördeki gidişata göre firmaların da kendilerini şekillendirmesi gerekiyor” dedi. Yatırım konusunda yaptıkları çalışmalarda katma değeri yüksek olan ürünlere ilişkin de bilgi veren Kızıltan şunları söyledi: “Metal yanaklı çekmece sistemlerinde öne çıkan ürünlerimiz Flowbox ve Alphabox Çekmece Sistemleri ile bunlarla birlikte fonksiyon ve estetik görünümü bir arada önem vererek geliştirdiğimiz tamamı mekanik Solo-Mech, Multi-Mech kalkar kapak sistemleri yapmış olduğumuz Ar-Ge çalışmalarının en önemli çıktıları arasında yer alıyor. 2021’de de bu yönde geliştirmelerimiz devam edecek” diye konuştu.