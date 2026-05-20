Samsung'da sendika ile anlaşma sağlanamadı: 47 bin çalışan greve gidiyor

Samsung Electronics’te şirket yönetimi ile sendika arasında yürütülen maaş görüşmelerinin anlaşmayla sonuçlanmaması, 47 binden fazla çalışanın dahil olacağı büyük çaplı grev sürecini beraberinde getirdi.

Şirketin hisseleri düştü

Grevin 21 Mayıs Perşembe günü başlamasının beklendiği belirtilirken, gelişmenin ardından şirket hisselerinde yüzde 3’lük düşüş yaşandı.

Sendika ile şirket anlaşma sağlayamadı

Sendika tarafı, Güney Kore Ulusal Çalışma İlişkileri Komisyonu tarafından sunulan arabuluculuk önerisini kabul ettiklerini açıkladı. Ancak Samsung Electronics’in söz konusu teklifi geri çevirdiği ifade edildi.

Sendika sözcüsü Choi Seung-ho, şirketin görüşmelerin sürdürülmesi için ek zaman istediğini ancak daha sonra herhangi bir net karar paylaşmadığını söyledi.