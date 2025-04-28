Samuraylar ticariye de Fransız kalamadılar
Maliyetler otomotivde evlilikleri de beraberinde getirirken, dünya pazarlarında bile ciddi ağırlıkları olan markalar, ikiz modelleri üretmeye sıcak bakıyor. Nissan en son hafif ticari modeli Townstar’ı Renault alt yapısıyla pazara sundu. Toyota ise ticari ailesini Stellantis birlikteliğiyle ortaya çıkardı. İki Japon üretici de Fransız ortaklarla yola çıktı.
Ali YILDIRIM
Otomotiv sektöründe maliyetleri düşürmek amacıyla yapılan ortaklıklar sadece şirket bazında değil model bazında da gerçekleşiyor. Hafif ticari araç üretimi tarafında Fransızların Türkiye pazarında oldukça büyük karşılığı var.
Fakat Japon üreticiler o kadar da iddialı değiller. Bu yüzden evlilikler ticari araç tarafında oldukça fazla gerçekleşmeye başladı. Bundan yıllar önce Opel Combo’yu, Peugeot küçük ticaride Bipper’ı, Citroen de Nemo’yu Fiat’a ürettiriyordu. Stellantis çatısı altında toplanan Peugeot, Citroen, Opel ve Fiat hafif ticari de ortak üretime geçtiler.
Buna aynı çatı altında olmasa da Toyota Proace City ile dahil olmuştu. Şimdi ise Toyota bütün hafif ticari araç modellerini Stellantis çatısında üretime başladı. Geçen hafta tanıtılan modeller yeni ikizlerle ortaya çıktı. Başka bir marka ise Nissan. Yıllardır Renault ile ortaklığa devam eden marka, uzun bir aradan sonra Townstar ile hafif binek ve cargo modellerini tanıttı.
Nissan Townstar: Hem elektrikli hem benzinli
Japon üretici Nissan yeni nesil hafif ticari araç modeli Nissan Townstar’ı geçen hafta Türkiye’de yola çıkardı. Aynı Renault’a olduğu gibi sadece benzinli ve elektrikli motor seçenekleriyle pazara dahil olan araç, panelvanın yanı sıra elektrikli combi versiyonunu da sundu. Elektrikli model 45 kwh bataryaya sahip. Benzinli seçenek de 1.3 litrelik benzinli motorla dikkat çekiyor. 130 hp güç ve 240 NM torka sahip olan model dizel kadar verimli olmayı hedefliyor. Townstar’ın elektrikli kombi versiyonu 245 Nm tork ve şehir içinde 382 km’ye kadar menzil sunuyor.
845 kg’a kadar yük taşıyabiliyor
Model teknoloji tarafında da oldukça dolu geldi. Segmentinde bir ilk olarak sunulan Akıllı Çevre Görüş Sistemi de Townstar’la geliyor. Aracın etrafındaki alanın 360 derecelik genel görünümünü göstererek sürücülere şehir içinde park ederken kolaylık sağlıyor. Townstar'ın kombi versiyonu, beş kişilik yolcu kapasitesi ile 775 litreye kadar çıkan depolama hacmine sahip.
İki farklı şasi seçeneği ile sunulacak olan van versiyonu, L1 kısa şasi versiyonunda 3.3m3-3.9m3 kargo kapasitesi sunarken L2 uzun şasi versiyonunda sahip olduğu 4,4 m3-4,9 m3 kargo kapasitesi de seçenekler arasında var. Van versiyon, iki euro palet ve 845 kg'a kadar yükü kolaylıkla taşıyabiliyor. Van versiyonun başlangıç fiyatı da neredeyse 1 milyon lira. Combi ise sadece elektrikle. Yaklaşık 1.9 milyonluk fiyat etiketi var.
Toyota ticari model ailesini tek hamlede tamamladı
Japon üretici Toyota da hafif ticari ailesine yeni modelleri ekledi. Hilux ve Proace City ile başlayan mesai artık Proace Verso, Proace Cargo ve Proace Max ile devam ediyor. Proace Verso lansmana özel 1 milyon 890 bin TL’den ve Proace Cargo da 1 milyon 390 bin TL’den fiyat etiketine sahip. Proace Verso artık 9 kişilik taşıma kapasitesine sahip.
Passion ve Passion X-Pack olmak üzere iki donanım seviyesiyle sunulurken, standart olarak LED farlar ve 17 inç jantlarla sunuluyor. 2 litrelik 180 beygir dizel motora sahip model, 8 ileri otomatik vitesle eşleştirilmiş. Aracın, 5331 mm uzunluğu, 1924 mm genişliği, 1910 mm yüksekliği ve 3275 mm aks mesafesi var.
Proace Max mayısta geliyor
Türkiye’de uzun gövde ve Flame donanım paketiyle 1 milyon 390 bin TL’den satışa sunulan Yeni Proace Cargo, 2 litrelik dizel motor ve 145 beygir güçle geldi. Araçta sadece 6 ileri manuel şanzımana yer verilmiş. Büyük boy van araç tarafına da ilk kez giren Toyota, Mayıs 2025 ile itibaren Proace Max modelini sunacak.
Uzun aks aralığına sahip olarak sunulacak aracın hem açık kasalı hem de kamyonet seçeneği var. Panel van versiyon, 5 euro palet kapasiteli 15 metreküp yük bölümü hacmi, 1335 kg sürücü hariç istiap haddi, 270 derece açılabilen arka kapılara sahip. 180 HP güce sahip 2.2 litrelik dizel motora sahip araç, 6 ileri manuel şanzımanla tanıdık bir seçeneği de kullanıyor.
‘Zorlu ekonomik koşullarda KOBİ’lere çözüm ortağı olacağız’
Nissan Türkiye Genel Müdürü ve Bağımsız Pazarlardan Sorumlu Avrupa Başkan Yardımcısı Charbel Abi Ghanem, “Nissan markası olarak ticari araç segmentine iddialı bir şekilde giriyoruz. Panelvan gövde tipinde benzinli ve elektrikli, kombi gövde tipinde ise sadece elektrikli olmak üzere 3 farklı versiyonu ile tüm ticari araç kullanıcılarına hitap edecek olan yeni Nissan Townstar, ergonomik tasarımı ve benzersiz teknolojileri ile müşterilerimizin sürekli değişen ihtiyaçlarını karşılamak Türkiye’de önemli bir oyuncu olacak” dedi.
Abi Ghanem sözlerine şöyle devam etti: “Hafif Ticari Araçlar küçük ve orta ölçekli işletmeler için bir işten çok daha fazlası; insanların geçim kaynaklarını, hayallerini ve tutkularını temsil ediyor. Günümüzün zorlu ekonomisinde büyük ve küçük işletmelerin, kendilerini daha rekabetçi kılabilmek ve operasyonlarını optimize edebilmek adına etkili ve sürdürülebilir çözümler bulmaları gerekiyor.”
‘Bu sene hafif ticari modellerle 20 bin adedi yakalayacağız’
Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO’su Ali Haydar Bozkurt, “Toyota güvencesini ve hizmet farkını tüm hafif ticari araç segmentlerine taşıyoruz. Hafif ticari araç segmentinin tamamına hitap edecek şekilde, orta ve büyük van segmentlerinde yeni modeller satışa sunmaya başlıyoruz.
Böylece Toyota olarak hafif ticari araçlardaki kapsayıcılığımız yüzde 100’e çıkıyor ve tüm segmentlerde ‘herkes için bir Toyota hafif ticari araç’ sunuyoruz. Satış sonrası 360 derece verdiğimiz hizmetlerin en önemli parçalarından biri de, yüksek parça bulunurluğu ve yüksek sevkiyat hızımız. Tüm bu hizmetlerimiz ve genişleyen ticari araç ürün ailemizle birlikte, bu segmentte de Toyota farkımızı gösteriyoruz.
Türkiye’deki ekonomik seyre ve pazar koşullarına baktığımızda, bu yılı 85- 86 bin adetlerde yeni bir rekorla kapayacağımızı öngörüyoruz. 2024 yılını 61 bin adedin üzerinde tamamlamıştık. Bu rakamlar, bizim açımızdan yüzde 40’un üzerinde bir artış elde edeceğimiz anlamına geliyor. Bu yıl, Toyota olarak satışlarımızın yaklaşık dörtte birini hafif ticari araçlar ürün gamımız oluşturacak. Yeni modellerimizin lansmanıyla ve genişleyen ürün gamımızla birlikte 20 bin adetlik bir satış beklentimiz var” dedi.