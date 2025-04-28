Samuraylar ticariye de Fransız kalamadılar

Ali YILDIRIM

Otomotiv sektöründe ma­liyetleri düşürmek ama­cıyla yapılan ortaklıklar sadece şirket bazında değil mo­del bazında da gerçekleşiyor. Ha­fif ticari araç üretimi tarafında Fransızların Türkiye pazarında oldukça büyük karşılığı var.

Fa­kat Japon üreticiler o kadar da iddialı değiller. Bu yüzden evli­likler ticari araç tarafında olduk­ça fazla gerçekleşmeye başladı. Bundan yıllar önce Opel Com­bo’yu, Peugeot küçük ticaride Bipper’ı, Citroen de Nemo’yu Fi­at’a ürettiriyordu. Stellantis ça­tısı altında toplanan Peugeot, Citroen, Opel ve Fiat hafif ticari de ortak üretime geçtiler.

Buna aynı çatı altında olmasa da To­yota Proace City ile dahil olmuş­tu. Şimdi ise Toyota bütün ha­fif ticari araç modellerini Stel­lantis çatısında üretime başladı. Geçen hafta tanıtılan modeller yeni ikizlerle ortaya çıktı. Baş­ka bir marka ise Nissan. Yıllardır Renault ile ortaklığa devam eden marka, uzun bir aradan sonra Townstar ile hafif binek ve cargo modellerini tanıttı.

Nissan Townstar: Hem elektrikli hem benzinli

Japon üretici Nissan yeni ne­sil hafif ticari araç modeli Nis­san Townstar’ı geçen hafta Tür­kiye’de yola çıkardı. Aynı Rena­ult’a olduğu gibi sadece benzinli ve elektrikli motor seçenekle­riyle pazara dahil olan araç, pa­nelvanın yanı sıra elektrikli combi versiyonunu da sundu. Elektrikli model 45 kwh batar­yaya sahip. Benzinli seçenek de 1.3 litrelik benzinli motorla dik­kat çekiyor. 130 hp güç ve 240 NM torka sahip olan model dizel kadar verimli olmayı hedefliyor. Townstar’ın elektrikli kombi versiyonu 245 Nm tork ve şehir içinde 382 km’ye kadar menzil sunuyor.

845 kg’a kadar yük taşıyabiliyor

Model teknoloji tarafında da oldukça dolu geldi. Segmentin­de bir ilk olarak sunulan Akıllı Çevre Görüş Sistemi de Towns­tar’la geliyor. Aracın etrafındaki alanın 360 derecelik genel görü­nümünü göstererek sürücülere şehir içinde park ederken kolay­lık sağlıyor. Townstar'ın kombi versiyonu, beş kişilik yolcu ka­pasitesi ile 775 litreye kadar çı­kan depolama hacmine sahip.

İki farklı şasi seçeneği ile sunu­lacak olan van versiyonu, L1 kısa şasi versiyonunda 3.3m3-3.9m3 kargo kapasitesi sunarken L2 uzun şasi versiyonunda sahip olduğu 4,4 m3-4,9 m3 kargo ka­pasitesi de seçenekler arasında var. Van versiyon, iki euro palet ve 845 kg'a kadar yükü kolaylık­la taşıyabiliyor. Van versiyonun başlangıç fiyatı da neredeyse 1 milyon lira. Combi ise sadece elektrikle. Yaklaşık 1.9 milyon­luk fiyat etiketi var.

Toyota ticari model ailesini tek hamlede tamamladı

Japon üretici Toyota da ha­fif ticari ailesine yeni modelle­ri ekledi. Hilux ve Proace City ile başlayan mesai artık Proa­ce Verso, Proace Cargo ve Proa­ce Max ile devam ediyor. Proa­ce Verso lansmana özel 1 milyon 890 bin TL’den ve Proace Cargo da 1 milyon 390 bin TL’den fi­yat etiketine sahip. Proace Ver­so artık 9 kişilik taşıma kapa­sitesine sahip.

Passion ve Pas­sion X-Pack olmak üzere iki donanım seviyesiyle sunulur­ken, standart olarak LED farlar ve 17 inç jantlarla sunuluyor. 2 litrelik 180 beygir dizel motora sahip model, 8 ileri otomatik vi­tesle eşleştirilmiş. Aracın, 5331 mm uzunluğu, 1924 mm geniş­liği, 1910 mm yüksekliği ve 3275 mm aks mesafesi var.

Proace Max mayısta geliyor

Türkiye’de uzun gövde ve Fla­me donanım paketiyle 1 milyon 390 bin TL’den satışa sunulan Yeni Proace Cargo, 2 litrelik di­zel motor ve 145 beygir güçle geldi. Araçta sadece 6 ileri ma­nuel şanzımana yer verilmiş. Büyük boy van araç tarafına da ilk kez giren Toyota, Mayıs 2025 ile itibaren Proace Max modeli­ni sunacak.

Uzun aks aralığına sahip olarak sunulacak aracın hem açık kasalı hem de kam­yonet seçeneği var. Panel van versiyon, 5 euro palet kapasi­teli 15 metreküp yük bölümü hacmi, 1335 kg sürücü ha­riç istiap haddi, 270 dere­ce açılabilen arka kapılara sahip. 180 HP güce sahip 2.2 litrelik dizel motora sahip araç, 6 ileri manu­el şanzımanla tanıdık bir seçeneği de kul­lanıyor.

‘Zorlu ekonomik koşullarda KOBİ’lere çözüm ortağı olacağız’

Nissan Türkiye Genel Müdürü ve Bağımsız Pazarlardan Sorumlu Avrupa Başkan Yardımcısı Charbel Abi Ghanem, “Nissan markası olarak ticari araç segmentine iddialı bir şekilde giriyoruz. Panelvan gövde tipinde benzinli ve elektrikli, kombi gövde tipinde ise sadece elektrikli olmak üzere 3 farklı versiyonu ile tüm ticari araç kullanıcılarına hitap edecek olan yeni Nissan Townstar, ergonomik tasarımı ve benzersiz teknolojileri ile müşterilerimizin sürekli değişen ihtiyaçlarını karşılamak Türkiye’de önemli bir oyuncu olacak” dedi.

Abi Ghanem sözlerine şöyle devam etti: “Hafif Ticari Araçlar küçük ve orta ölçekli işletmeler için bir işten çok daha fazlası; insanların geçim kaynaklarını, hayallerini ve tutkularını temsil ediyor. Günümüzün zorlu ekonomisinde büyük ve küçük işletmelerin, kendilerini daha rekabetçi kılabilmek ve operasyonlarını optimize edebilmek adına etkili ve sürdürülebilir çözümler bulmaları gerekiyor.”

‘Bu sene hafif ticari modellerle 20 bin adedi yakalayacağız’

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO’su Ali Haydar Bozkurt, “Toyota güvencesini ve hizmet farkını tüm hafif ticari araç segmentlerine taşıyoruz. Hafif ticari araç segmentinin tamamına hitap edecek şekilde, orta ve büyük van segmentlerinde yeni modeller satışa sunmaya başlıyoruz.

Böylece Toyota olarak hafif ticari araçlardaki kapsayıcılığımız yüzde 100’e çıkıyor ve tüm segmentlerde ‘herkes için bir Toyota hafif ticari araç’ sunuyoruz. Satış sonrası 360 derece verdiğimiz hizmetlerin en önemli parçalarından biri de, yüksek parça bulunurluğu ve yüksek sevkiyat hızımız. Tüm bu hizmetlerimiz ve genişleyen ticari araç ürün ailemizle birlikte, bu segmentte de Toyota farkımızı gösteriyoruz.

Türkiye’deki ekonomik seyre ve pazar koşullarına baktığımızda, bu yılı 85- 86 bin adetlerde yeni bir rekorla kapayacağımızı öngörüyoruz. 2024 yılını 61 bin adedin üzerinde tamamlamıştık. Bu rakamlar, bizim açımızdan yüzde 40’un üzerinde bir artış elde edeceğimiz anlamına geliyor. Bu yıl, Toyota olarak satışlarımızın yaklaşık dörtte birini hafif ticari araçlar ürün gamımız oluşturacak. Yeni modellerimizin lansmanıyla ve genişleyen ürün gamımızla birlikte 20 bin adetlik bir satış beklentimiz var” dedi.