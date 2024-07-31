Sanayi havzası için sürecin hızlı ilerlemesi gerekiyor
Adana’da sanayicilerin yatırım yapacak yer bulamamasından şikayet eden Bekir Sütcü, “Sanayici çözümü en yakın illerde arayacak. Bu durum sermayemizi kaybetmemize neden olacak. Bu yüzden Adana’da sanayi havzamızın doğru tanımlanması ve süreçlerin hızlı ilerlemesi gerekiyor” dedi.
Ziya İPEK
Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, AOSB’de bugüne kadar yaptıkları çalışmalar ile genişleme alanlarındaki süreçler ve hedeflerine ilişkin DÜNYA Gazetesi’ne açıklamalarda bulundu.
Adana sanayisinin gelişmesine katkı sağlayacak alan üretmenin temel misyonları olduğunu kaydeden Bekir Sütcü, “Kısa, orta ve uzun vadede bunu sağlayabilmek çok önemli. Düşünün ki Adana’daki yatırımcılar, girişimciler veya küçük ölçekli sanayiciler yatırım yapacak yer bulamıyor. Bu durumda, çözümü en yakın illerde arayacak bu da kendi sermayemizi ve gücümüzü kaybetmemize neden olacak. Bu yüzden Adana genelinde sanayi havzamızın ve sanayi alanımızın doğru tanımlanması ve süreçlerin hızlı ilerlemesi gerekiyor” dedi.
Organize sanayi bölgesinin yeni genişleme alanları için altyapı projelerinin hazırlıklarını yaptıklarını, değişik sektörlerde üretim yapacak işletmeler açısından doğru yer seçimi ve uygun büyüklükte alanlar tasarladıklarını aktaran Sütcü, yeni alanda ulaşım standartlarını çok yüksek tuttuklarını kaydetti. Sütcü, “Güvenlik bandı, 6’ şar metre eninde altyapı güzergâh ve yasal bant 54 metreyi bulan geniş yollarla rahat bir ulaşım imkânı sağlanacak.” diye konuştu.
“Küçük girişimciler alan bulabilecek”
Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’ndeki “genişleme” çalışmalarının doğru sanayi alanını üretmek açısından önemli olduğuna dikkat çeken Sütcü, bu sayede girişimcilerin veya küçük ölçekli yatırımcıların alan bulabilmesine imkân tanındığını dile getirdi.
Sütcü, şunları kaydetti: “Adana Hacı Sabancı Organize Bölgesi olarak biz bu bölgede tamamını büyük firmalara verecek şekilde dizayn yapmadık. Kuluçka vazifesi görebilecek yerler üretmek istiyoruz. Doğu Sanayi Sitesinde veya Yeşiloba’da faaliyet gösteren bir KOBİ’nin taşınabileceği alanlar üretmek istiyoruz. Belli bir bölümünü 5 bin metrekare büyüklüğünde oluşturuyoruz, belli bir bölümünü ise firmaların talep ve yatırımına göre oluşturuyoruz. Bazı parseller 500 dönümden oluşuyor, yatırım boyutu da ona bağlı olarak değişecek.”
Ülkemize yabancı yatırımcıların ilgisi olduğunu ve belirli sektörlerde yer arayışlarının sürdüğünü aktaran Bekir Sütcü, Adana’nın bazı yatırımları çekebilmesi için çaba gösterdiklerini ifade etti.
6 milyon metrekarelik genişleme alanının tamamının yatırımcılara tahsis edildiğini anımsatan Sütcü, şöyle devam etti: “Ülkemizdeki tüm limanların kurulu kapasitesine denk ve bölgemiz için stratejik öneme sahip olan Adana Doğu Akdeniz Ana Konteyner Limanı yatırımının tahsisine Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan onay verdi. Adana limanlara yakınlığı ve su kaynakları açısından diğer şehirlere göre daha iyi olması açısından yatırımcı çekme konusunda çok avantajlı.
Çukurova’yı sanayi ve ticaret alanında çok daha güçlü bir konuma getirecek konteyner limanı, ekonomik olarak şehre ivme kazandıracaktır. Üreten ve ihracat gerçekleştiren tüm sektörler için lojistik maliyetlerine ve rekabet edebilirliğe büyük katkı sağlayacak bu yatırımın, sanayi alanlarına olan talebi de artıracağı unutulmamalı. Bu nedenle Adana’daki sanayi alanlarımızın tekrar gözden geçirilmesi ve söz konusu liman projesini destekleyecek ölçüde sanayi alanı planı yapılması önemlidir.”
Yatırımlar için 5 yılda 10 milyar lira
Sütcü, 5 yıl içinde 10 milyar liralık yatırım planı hazırladıklarını ve bu yatırımların her yıl kademeli olarak devreye alınacağını açıkladı. Genişlemelerin yatırım maliyeti gerektirdiğini belirten Sütcü, finansman için alternatif çözümler geliştirdiklerini ve kapasitelerini artırmaya çalıştıklarını sözlerine ekledi.
“Çalışanlar için konut üreteceğiz”
AOSB’de yaşam alanlarına ait projelerin netleştiğini dile getiren Sütcü, “İhtiyaçlarını kendi karşılayan bir OSB istiyoruz. AOSB’de Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastaneyi hizmete açtık. 10 farklı branşta yalnızca işletmelere değil herkese hizmet sunuyor.
Günde 700 hasta muayene hizmeti alıyor” dedi. Anaokulunu da bu yıl içinde tamamlamayı planladıklarını anlatan Sütcü, yeni ticaret merkezleri ve otel çalışmalarını da tamamlamayı hedeflediklerini belirtti. Sütcü, AOSB’de çalışanlara konut üretmek için projelendirme döneminde olduklarını, bakanlığın sanayi bölgelerinde yapacağı mevzuat değişikliğiyle bu yönde de adım atacaklarına dikkat çekti. Sütcü, gelecek birkaç yıl içinde bu yatırımı da gerçekleştirmek istediklerini kaydetti.
“Yenilenebilir enerjiye yatırım için arayıştayız”
Bekir Sütcü, AOSB’nin, Türkiye’nin yüzde 1’lik oranına, Adana’nın da yüzde 25’lik oranına denk gelen elektrik tüketimi gerçekleştirdiğini kaydetti. Sütcü, enerji tedarik şirketi aracılığıyla elektriği piyasadan veya üreticiden alarak kullandıklarını ayrıca, diğer sanayi bölgelerine de elektrik satışı yaptıklarını aktardı. Orta vadede OSB’nin ihtiyacını karşılayıp, elektrik tedariki sağlayacak bir arayışta da olduklarını anlatan Bekir Sütcü, hidroelektrik santrali, rüzgar enerjisi santrali veya güneş enerjisi santrali yatırımı yapabileceklerini vurguladı.
Sanayi açısından en önemli konulardan birinin sürdürülebilirlik olduğunu, önümüzdeki süreçte en büyük sorunlarından birinin de insan kaynağı problemi olacağını anlatan Sütcü, “Adana, bu konuda diğer şehirlere göre daha avantajlı olmasına rağmen olumsuzluklar yaşanabiliyor. Otomasyon sistemleri yeteri kadar gelişmezse, insana dayalı sanayileşme sorunlu olabilir. İnsanı saf dışarı bırakan bir sistem değil, insan unsurunu da içine alan yüksek teknolojiye dayalı katma değerli üretime ihtiyacımız var” diye konuştu.