Sanayi havzası için sürecin hızlı ilerlemesi gerekiyor

Ziya İPEK

Adana Hacı Sabancı Organi­ze Sanayi Bölgesi (AOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, AOSB’de bugüne ka­dar yaptıkları çalışmalar ile geniş­leme alanlarındaki süreçler ve he­deflerine ilişkin DÜNYA Gazete­si’ne açıklamalarda bulundu.

Adana sanayisinin gelişmesi­ne katkı sağlayacak alan üretme­nin temel misyonları olduğunu kaydeden Bekir Sütcü, “Kısa, orta ve uzun vadede bunu sağlayabil­mek çok önemli. Düşünün ki Ada­na’daki yatırımcılar, girişimciler veya küçük ölçekli sanayiciler ya­tırım yapacak yer bulamıyor. Bu durumda, çözümü en yakın iller­de arayacak bu da kendi sermaye­mizi ve gücümüzü kaybetmemize neden olacak. Bu yüzden Adana genelinde sanayi havzamızın ve sanayi alanımızın doğru tanım­lanması ve süreçlerin hızlı ilerle­mesi gerekiyor” dedi.

Organize sanayi bölgesinin ye­ni genişleme alanları için altyapı projelerinin hazırlıklarını yaptık­larını, değişik sektörlerde üretim yapacak işletmeler açısından doğ­ru yer seçimi ve uygun büyüklük­te alanlar tasarladıklarını aktaran Sütcü, yeni alanda ulaşım stan­dartlarını çok yüksek tuttuklarını kaydetti. Sütcü, “Güvenlik bandı, 6’ şar metre eninde altyapı güzer­gâh ve yasal bant 54 metreyi bu­lan geniş yollarla rahat bir ulaşım imkânı sağlanacak.” diye konuştu.

“Küçük girişimciler alan bulabilecek”

Adana Hacı Sabancı Organi­ze Sanayi Bölgesi’ndeki “genişle­me” çalışmalarının doğru sanayi alanını üretmek açısından önemli olduğuna dikkat çeken Sütcü, bu sayede girişimcilerin veya küçük ölçekli yatırımcıların alan bula­bilmesine imkân tanındığını di­le getirdi.

Sütcü, şunları kaydet­ti: “Adana Hacı Sabancı Organi­ze Bölgesi olarak biz bu bölgede tamamını büyük firmalara vere­cek şekilde dizayn yapmadık. Ku­luçka vazifesi görebilecek yerler üretmek istiyoruz. Doğu Sanayi Sitesinde veya Yeşiloba’da faali­yet gösteren bir KOBİ’nin taşına­bileceği alanlar üretmek istiyoruz. Belli bir bölümünü 5 bin metreka­re büyüklüğünde oluşturuyoruz, belli bir bölümünü ise firmaların talep ve yatırımına göre oluşturu­yoruz. Bazı parseller 500 dönüm­den oluşuyor, yatırım boyutu da ona bağlı olarak değişecek.”

Ülkemize yabancı yatırımcıla­rın ilgisi olduğunu ve belirli sek­törlerde yer arayışlarının sür­düğünü aktaran Bekir Sütcü, Adana’nın bazı yatırımları çeke­bilmesi için çaba gösterdiklerini ifade etti.

6 milyon metrekarelik genişleme alanının tamamının ya­tırımcılara tahsis edildiğini anım­satan Sütcü, şöyle devam etti: “Ül­kemizdeki tüm limanların kurulu kapasitesine denk ve bölgemiz için stratejik öneme sahip olan Adana Doğu Akdeniz Ana Konteyner Li­manı yatırımının tahsisine Cum­hurbaşkanımız Sayın Recep Tay­yip Erdoğan onay verdi. Adana li­manlara yakınlığı ve su kaynakları açısından diğer şehirlere göre da­ha iyi olması açısından yatırımcı çekme konusunda çok avantajlı.

Çukurova’yı sanayi ve ticaret ala­nında çok daha güçlü bir konuma getirecek konteyner limanı, eko­nomik olarak şehre ivme kazandı­racaktır. Üreten ve ihracat gerçek­leştiren tüm sektörler için lojistik maliyetlerine ve rekabet edebi­lirliğe büyük katkı sağlayacak bu yatırımın, sanayi alanlarına olan talebi de artıracağı unutulmama­lı. Bu nedenle Adana’daki sanayi alanlarımızın tekrar gözden geçi­rilmesi ve söz konusu liman pro­jesini destekleyecek ölçüde sanayi alanı planı yapılması önemlidir.”

Yatırımlar için 5 yılda 10 milyar lira

Sütcü, 5 yıl içinde 10 milyar li­ralık yatırım planı hazırladıkları­nı ve bu yatırımların her yıl kade­meli olarak devreye alınacağını açıkladı. Genişlemelerin yatırım maliyeti gerektirdiğini belirten Sütcü, finansman için alternatif çözümler geliştirdiklerini ve ka­pasitelerini artırmaya çalıştıkla­rını sözlerine ekledi.

“Çalışanlar için konut üreteceğiz”

AOSB’de yaşam alanlarına ait projelerin netleştiğini dile getiren Sütcü, “İhtiyaçlarını kendi karşı­layan bir OSB istiyoruz. AOSB’de Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastane­yi hizmete açtık. 10 farklı branşta yalnızca işletmelere değil herkese hizmet sunuyor.

Günde 700 has­ta muayene hizmeti alıyor” dedi. Anaokulunu da bu yıl içinde ta­mamlamayı planladıklarını anla­tan Sütcü, yeni ticaret merkezleri ve otel çalışmalarını da tamam­lamayı hedeflediklerini belirtti. Sütcü, AOSB’de çalışanlara ko­nut üretmek için projelendirme döneminde olduklarını, bakanlı­ğın sanayi bölgelerinde yapacağı mevzuat değişikliğiyle bu yönde de adım atacaklarına dikkat çekti. Sütcü, gelecek birkaç yıl içinde bu yatırımı da gerçekleştirmek iste­diklerini kaydetti.

“Yenilenebilir enerjiye yatırım için arayıştayız”

Bekir Sütcü, AOSB’nin, Türkiye’nin yüzde 1’lik oranına, Adana’nın da yüzde 25’lik oranına denk gelen elektrik tüketimi gerçekleştirdiğini kaydetti. Sütcü, enerji tedarik şirketi aracılığıyla elektriği piyasadan veya üreticiden alarak kullandıklarını ayrıca, diğer sanayi bölgelerine de elektrik satışı yaptıklarını aktardı. Orta vadede OSB’nin ihtiyacını karşılayıp, elektrik tedariki sağlayacak bir arayışta da olduklarını anlatan Bekir Sütcü, hidroelektrik santrali, rüzgar enerjisi santrali veya güneş enerjisi santrali yatırımı yapabileceklerini vurguladı.

Sanayi açısından en önemli konulardan birinin sürdürülebilirlik olduğunu, önümüzdeki süreçte en büyük sorunlarından birinin de insan kaynağı problemi olacağını anlatan Sütcü, “Adana, bu konuda diğer şehirlere göre daha avantajlı olmasına rağmen olumsuzluklar yaşanabiliyor. Otomasyon sistemleri yeteri kadar gelişmezse, insana dayalı sanayileşme sorunlu olabilir. İnsanı saf dışarı bırakan bir sistem değil, insan unsurunu da içine alan yüksek teknolojiye dayalı katma değerli üretime ihtiyacımız var” diye konuştu.