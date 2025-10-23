“Sanayi, ihracat ve istihdam risk altında”

Bu ay meclis toplantıları­nın gündemi sanayide­ki daralma oldu. Banka kredi maliyetleri ve finansma­na erişimi değerlendiren Gazi­antep Sanayi Odası Yönetim Ku­rulu Başkanı Adnan Ünverdi, bu problemin çözülmediği müddet­çe sanayi, üretim, ihracat ve bun­lara bağlı olarak istihdamın sür­dürülebilirliğinin risk altında ol­duğunu kaydetti. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ekim ayı olağan meclis toplantısında ko­nuşan Yusuf Hacısüleyman eylül ayı enflasyon rakamlarının bek­lentilerin üzerinde geldiğini be­lirterek, yılsonu hedeflerine ulaş­manın zor göründüğünü söyledi.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ekim ayı meclis toplantısında ko­nuşan Yönetim Kurulu Başka­nı Adnan Ünverdi konuşmasın­da, ‘Sanayimizde, özellikle tekstil sektörü başta olmak üzere üre­tim kapasitelerinde önemli dü­şüşler söz konusudur. Finans­mana ulaşamayan sanayicileri­miz bu süreçte öz kaynaklarıyla mücadelesini sürdürmektedir.

Bu kaynakların da azalırken iş­letme giderlerinin devam etmesi, artan maliyetler ve daralan piya­sa koşulları göz önünde bulundu­rulduğunda finansman konusu bir an önce çözüme kavuşturul­malıdır. Bu doğrultuda, Merkez Bankası politika faizini düşür­meye devam etmektedir. Geçtiği­miz ay politika faizi yüzde 43’ten 250 baz puan indirimle yüzde 40,50’ye düşürülmüştür. İş dün­yası olarak bu indirimlerin gecik­me olmadan ticari kredilere yan­sımasını beklediğimizi bir kez daha ifade ediyorum’’ dedi.

“2026 yılının zor geçeceğini öngörmek mümkün”

Ekonomi yönetiminin gelece­ğe dair açıklamalarına dikkati çe­ken Ünverdi, “Sıkılaştırmanın devam edeceği, döviz kurunda düşük kur politikasının sürdürü­leceği belirtilmemiştir. Konkor­dato konusunda istismarların önüne geçmek için çalışma yürü­tüldüğü de ifade edilmiştir. Şeh­rimizde de bu yönde abartılı çı­kan listelere yönelik geçtiğimiz hafta bir açıklama yaptık ve ger­çek rakamları kamuoyu ile pay­laştık.

Alacakların güvence altı­na alındıktan sonra iflas ertele­me kararı verilmesi gerektiğinin altını çizdik. Bu gelişmeler ışı­ğında, 2026 yılının da zor geçe­ceğini şimdiden öngörmek müm­kündür. Dezenflasyon sürecinin devam ediyor olması ekonomi­miz adına umut verici konuların başında gelmektedir. Bizler de ül­kemiz ekonomik koşulların iyi­leşmesi için şartlar ne olursa ol­sun çalışmaya, üretmeye, ihraca­ta ve istihdama devam edeceğiz’’ şeklinde konuştu.

“Yıl sonu hedeflerine ulaşmak zor görünüyor”

ATSO Başkanı Hacısüley­man eylül ayı enflasyon rakam­larının beklentilerin üzerinde geldiğini belirterek, yılsonu he­deflerine ulaşmanın zor görün­düğünü söyledi. “Yıllık enflas­yon oranı yaklaşık yüzde 33 se­viyesinde gerçekleşti. Bu tabloya baktığımızda, yılsonu hedefleri­ne ulaşmamızın zor göründüğü­nü söyleyebiliriz” diyen Hacısü­leyman, “Politika faizimiz şu an­da yüzde 40,5 seviyesinde. Para Politikası Kurulu toplantısından genel beklenti, faizde büyük bir düşüş olmayacağı yönünde. Daha önce yapılan faiz indirimlerinin piyasada etkisini çok fazla hisse­dememiştik.

Dolayısıyla şu an­da da faizin fazla indirileceği bir ortam yok” diye konuştu. Sanayi sektöründeki daralmaya da dik­kat çeken Hacısüleyman, “Son açıklanan PMI endeksi yüzde 46–47 seviyelerinde. Bu da özel­likle sanayi işletmelerimizde du­rumun iyi olmadığını gösteriyor. Gıda sektöründe bir miktar to­parlanma olsa da diğer sektörler­de sıkıntılar devam ediyor. Özel­likle tekstil ve hazır giyim sek­törlerinde çok ciddi bir daralma yaşanıyor” diye konuştu.