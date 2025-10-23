Google Haberler

“Sanayi, ihracat ve istihdam risk altında”

Sanayiciler finansman sıkıntısını gündeme taşıdı. GSO Başkanı Adnan Ünverdi, “Finansmana erişim zorluğu sanayi, ihracat ve istihdamı tehdit ediyor” dedi. ATSO Başkanı Yusuf Hacısüleyman ise “Yıl sonu hedefleri zor görünüyor, sanayide daralma sürüyor” ifadelerini kullandı.

Bu ay meclis toplantıları­nın gündemi sanayide­ki daralma oldu. Banka kredi maliyetleri ve finansma­na erişimi değerlendiren Gazi­antep Sanayi Odası Yönetim Ku­rulu Başkanı Adnan Ünverdi, bu problemin çözülmediği müddet­çe sanayi, üretim, ihracat ve bun­lara bağlı olarak istihdamın sür­dürülebilirliğinin risk altında ol­duğunu kaydetti. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ekim ayı olağan meclis toplantısında ko­nuşan Yusuf Hacısüleyman eylül ayı enflasyon rakamlarının bek­lentilerin üzerinde geldiğini be­lirterek, yılsonu hedeflerine ulaş­manın zor göründüğünü söyledi.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ekim ayı meclis toplantısında ko­nuşan Yönetim Kurulu Başka­nı Adnan Ünverdi konuşmasın­da, ‘Sanayimizde, özellikle tekstil sektörü başta olmak üzere üre­tim kapasitelerinde önemli dü­şüşler söz konusudur. Finans­mana ulaşamayan sanayicileri­miz bu süreçte öz kaynaklarıyla mücadelesini sürdürmektedir.

Bu kaynakların da azalırken iş­letme giderlerinin devam etmesi, artan maliyetler ve daralan piya­sa koşulları göz önünde bulundu­rulduğunda finansman konusu bir an önce çözüme kavuşturul­malıdır. Bu doğrultuda, Merkez Bankası politika faizini düşür­meye devam etmektedir. Geçtiği­miz ay politika faizi yüzde 43’ten 250 baz puan indirimle yüzde 40,50’ye düşürülmüştür. İş dün­yası olarak bu indirimlerin gecik­me olmadan ticari kredilere yan­sımasını beklediğimizi bir kez daha ifade ediyorum’’ dedi.

“2026 yılının zor geçeceğini öngörmek mümkün”

Ekonomi yönetiminin gelece­ğe dair açıklamalarına dikkati çe­ken Ünverdi, “Sıkılaştırmanın devam edeceği, döviz kurunda düşük kur politikasının sürdürü­leceği belirtilmemiştir. Konkor­dato konusunda istismarların önüne geçmek için çalışma yürü­tüldüğü de ifade edilmiştir. Şeh­rimizde de bu yönde abartılı çı­kan listelere yönelik geçtiğimiz hafta bir açıklama yaptık ve ger­çek rakamları kamuoyu ile pay­laştık.

Alacakların güvence altı­na alındıktan sonra iflas ertele­me kararı verilmesi gerektiğinin altını çizdik. Bu gelişmeler ışı­ğında, 2026 yılının da zor geçe­ceğini şimdiden öngörmek müm­kündür. Dezenflasyon sürecinin devam ediyor olması ekonomi­miz adına umut verici konuların başında gelmektedir. Bizler de ül­kemiz ekonomik koşulların iyi­leşmesi için şartlar ne olursa ol­sun çalışmaya, üretmeye, ihraca­ta ve istihdama devam edeceğiz’’ şeklinde konuştu.

“Yıl sonu hedeflerine ulaşmak zor görünüyor”

ATSO Başkanı Hacısüley­man eylül ayı enflasyon rakam­larının beklentilerin üzerinde geldiğini belirterek, yılsonu he­deflerine ulaşmanın zor görün­düğünü söyledi. “Yıllık enflas­yon oranı yaklaşık yüzde 33 se­viyesinde gerçekleşti. Bu tabloya baktığımızda, yılsonu hedefleri­ne ulaşmamızın zor göründüğü­nü söyleyebiliriz” diyen Hacısü­leyman, “Politika faizimiz şu an­da yüzde 40,5 seviyesinde. Para Politikası Kurulu toplantısından genel beklenti, faizde büyük bir düşüş olmayacağı yönünde. Daha önce yapılan faiz indirimlerinin piyasada etkisini çok fazla hisse­dememiştik.

Dolayısıyla şu an­da da faizin fazla indirileceği bir ortam yok” diye konuştu. Sanayi sektöründeki daralmaya da dik­kat çeken Hacısüleyman, “Son açıklanan PMI endeksi yüzde 46–47 seviyelerinde. Bu da özel­likle sanayi işletmelerimizde du­rumun iyi olmadığını gösteriyor. Gıda sektöründe bir miktar to­parlanma olsa da diğer sektörler­de sıkıntılar devam ediyor. Özel­likle tekstil ve hazır giyim sek­törlerinde çok ciddi bir daralma yaşanıyor” diye konuştu.

Kaynak: DÜNYA - İSTANBUL
