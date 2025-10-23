“Sanayi, ihracat ve istihdam risk altında”
Sanayiciler finansman sıkıntısını gündeme taşıdı. GSO Başkanı Adnan Ünverdi, “Finansmana erişim zorluğu sanayi, ihracat ve istihdamı tehdit ediyor” dedi. ATSO Başkanı Yusuf Hacısüleyman ise “Yıl sonu hedefleri zor görünüyor, sanayide daralma sürüyor” ifadelerini kullandı.
Bu ay meclis toplantılarının gündemi sanayideki daralma oldu. Banka kredi maliyetleri ve finansmana erişimi değerlendiren Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, bu problemin çözülmediği müddetçe sanayi, üretim, ihracat ve bunlara bağlı olarak istihdamın sürdürülebilirliğinin risk altında olduğunu kaydetti. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ekim ayı olağan meclis toplantısında konuşan Yusuf Hacısüleyman eylül ayı enflasyon rakamlarının beklentilerin üzerinde geldiğini belirterek, yılsonu hedeflerine ulaşmanın zor göründüğünü söyledi.
Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ekim ayı meclis toplantısında konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi konuşmasında, ‘Sanayimizde, özellikle tekstil sektörü başta olmak üzere üretim kapasitelerinde önemli düşüşler söz konusudur. Finansmana ulaşamayan sanayicilerimiz bu süreçte öz kaynaklarıyla mücadelesini sürdürmektedir.
Bu kaynakların da azalırken işletme giderlerinin devam etmesi, artan maliyetler ve daralan piyasa koşulları göz önünde bulundurulduğunda finansman konusu bir an önce çözüme kavuşturulmalıdır. Bu doğrultuda, Merkez Bankası politika faizini düşürmeye devam etmektedir. Geçtiğimiz ay politika faizi yüzde 43’ten 250 baz puan indirimle yüzde 40,50’ye düşürülmüştür. İş dünyası olarak bu indirimlerin gecikme olmadan ticari kredilere yansımasını beklediğimizi bir kez daha ifade ediyorum’’ dedi.
“2026 yılının zor geçeceğini öngörmek mümkün”
Ekonomi yönetiminin geleceğe dair açıklamalarına dikkati çeken Ünverdi, “Sıkılaştırmanın devam edeceği, döviz kurunda düşük kur politikasının sürdürüleceği belirtilmemiştir. Konkordato konusunda istismarların önüne geçmek için çalışma yürütüldüğü de ifade edilmiştir. Şehrimizde de bu yönde abartılı çıkan listelere yönelik geçtiğimiz hafta bir açıklama yaptık ve gerçek rakamları kamuoyu ile paylaştık.
Alacakların güvence altına alındıktan sonra iflas erteleme kararı verilmesi gerektiğinin altını çizdik. Bu gelişmeler ışığında, 2026 yılının da zor geçeceğini şimdiden öngörmek mümkündür. Dezenflasyon sürecinin devam ediyor olması ekonomimiz adına umut verici konuların başında gelmektedir. Bizler de ülkemiz ekonomik koşulların iyileşmesi için şartlar ne olursa olsun çalışmaya, üretmeye, ihracata ve istihdama devam edeceğiz’’ şeklinde konuştu.
“Yıl sonu hedeflerine ulaşmak zor görünüyor”
ATSO Başkanı Hacısüleyman eylül ayı enflasyon rakamlarının beklentilerin üzerinde geldiğini belirterek, yılsonu hedeflerine ulaşmanın zor göründüğünü söyledi. “Yıllık enflasyon oranı yaklaşık yüzde 33 seviyesinde gerçekleşti. Bu tabloya baktığımızda, yılsonu hedeflerine ulaşmamızın zor göründüğünü söyleyebiliriz” diyen Hacısüleyman, “Politika faizimiz şu anda yüzde 40,5 seviyesinde. Para Politikası Kurulu toplantısından genel beklenti, faizde büyük bir düşüş olmayacağı yönünde. Daha önce yapılan faiz indirimlerinin piyasada etkisini çok fazla hissedememiştik.
Dolayısıyla şu anda da faizin fazla indirileceği bir ortam yok” diye konuştu. Sanayi sektöründeki daralmaya da dikkat çeken Hacısüleyman, “Son açıklanan PMI endeksi yüzde 46–47 seviyelerinde. Bu da özellikle sanayi işletmelerimizde durumun iyi olmadığını gösteriyor. Gıda sektöründe bir miktar toparlanma olsa da diğer sektörlerde sıkıntılar devam ediyor. Özellikle tekstil ve hazır giyim sektörlerinde çok ciddi bir daralma yaşanıyor” diye konuştu.