Sanayi ve tarımın teknolojik dönüşümünde: Maliyet düşürecek adım
Dünya GSM Birliğinin (GSMA) her yıl Barselona’da düzenlediği Mobil Dünya Kongresi’nde (Mobile World Congress-MWC) konuşan Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin, “1 Nisan itibarıyla başlayacak olan 5G dönemine güçlü fiber altyapımız ve 185 yılı aşan birikimimizle giriyoruz” dedi.
Ferit PARLAK
Teknolojik dönüşümü tabandan yaygınlaştırmak ve teknoloji ekosistemi oluşturmak amacıyla yeni ürün ve projeler geliştiren Türk Telekom, dönüşümü hızlandırmak amacıyla odalar ve OSB’lerle anlaşmalar imzalayacak.
İstanbul Ticaret Odası ile başlayacak süreç, diğer odalarla devam edecek. Türk Telekom bu projeyle, çeşitli nedenlerle teknolojiye ulaşamayan üreticilerin dijital ve teknolojik dönüşümünü hızlandırmayı, rekabet edebilirliğini artırmayı ve maliyetlerini düşürmeyi hedefliyor.
Türkiye’nin dijital dönüşüm hızı artacak
İspanya’nın Barselona şehrinde düzenlenen GSMA Mobil Dünya Kongresi’nde, Türkiye’nin her noktasında herkes için en kapsayıcı 5G deneyimini sunacaklarını dile getiren Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin, DÜNYA’ya yaptığı açıklamada, “Tarımdan sanayiye ‘zorunlu olduğumuz teknolojik dönüşümü’ yüksek maliyet nedeniyle erteleyen ve dönüşümde geciken üreticilerimiz var…
Üreticilerimizin maliyetlerini düşürecek, verimliliklerini ve ürün kalitesini artıracak, onlara hız ve rekabet avantajı sağlayacak teknolojik altyapıyı, düşük maliyetle sağlamak için çabamızı artırdık. Teknolojik dönüşümdeki yüksek maliyeti, geliştirdiğimiz ürünlerle düşürmeye ve bu ürünlerin kullanımını Sanayi ve Ticaret Odaları gibi kurumlarla işbirliği yaparak yaygınlaştırmaya çalışacağız“ açıklamasını yaptı.
Türk Telekom’un iletişim tarihinin kilometre taşlarında imzası olduğuna işaret eden CEO Ebubekir Şahin, “1 Nisan itibarıyla başlayacak olan 5G dönemine güçlü fiber altyapımız ve 185 yılı aşan birikimimizle giriyoruz. Yıllardır yatırımlarımızı ve Ar-Ge çalışmalarımızı 5G ile uyumlu şekilde gerçekleştirdik. 5G frekans ihalesinde mobil stratejimizle uyumlu sonuçlar elde ederek abone başına en yüksek kapasiteye sahip operatör olduk. Türkiye’yi saran fiber ağımız ve fiberle bağlı baz istasyonlarımızla 5G’yi 81 ilin her köşesinde herkes için erişilebilir kılacağız. 5G ile yalnızca bağlantı hızını değil, ülkemizin dijital dönüşüm hızını da artıracağız” dedi.
Evrensel sürdürülebilirlik ilkelerini de stratejilerinin merkezine aldıklarını kaydeden Ebubekir Şahin, “Aktif olarak enerji üretmeye başlayan GES projemiz, bu anlayışın en somut örneklerinden birini oluşturuyor. Sivas GES yıllık 200 milyon kWh enerji üretimi ile sürdürülebilirlik hedeflerimize ve ülkemizin enerji bağımsızlığına önemli katkı sunacak. Bununla birlikte altyapımızda verimliliği ve tasarrufu artıracak öncü denemeler ve çalışmalar yürütmeyi sürdürüyoruz” bilgisini de verdi.
Milli ekosisteme güç katacak iş birliklerine imza attıklarına da değinen Şahin şöyle devam etti: “Fiber altyapımızda ZTE iş birliği ile yine dünyada bir ilke imza atarak gerçekleştirdiğimiz denemede, tüm şebekeyi değiştirmeye gerek kalmadan ihtiyaç olan bölgelerde hızla kapasite artışı elde edebildiğimizi kanıtladık.
Bu hamle ile veri trafiğindeki artışlara hızla yanıt verebilecek, geleceğin yüksek hız ihtiyaçlarını karşılayacak esnek, düşük maliyetli ve sürdürülebilir bir altyapı modelini hayata geçireceğiz. Ayrıca 1 Nisan’da 5G hayatımıza girdiğinde herkes için ve her noktada kullanıcılarımıza en kapsayıcı deneyimi sunmak istiyoruz. Nokia ile yaptığımız anlaşmayla müşterilerimizin cihazlarını 5G uyumlu akıllı telefon ile değiştirmelerinde kolaylık sağlayacağız” dedi.
Milli ekosistemi güçlendiren çözümler dünya sahnesinde
Türk Telekom, 5G dönemini yalnızca şebeke dönüşümü olarak değil, aynı zamanda milli teknoloji ekosistemini büyütme fırsatı olarak görüyor. Türk Telekom, Türkiye’nin teknoloji üretme ve ihraç etme kapasitesini artırma hedefi doğrultusunda iştirakleri ve milli iş ortaklarıyla stratejik iş birliklerine imza atıyor. Bu kapsamda Türk Telekom; iştiraki Argela ve milli teknoloji şirketleri i2i Systems, P.I.Works, Plan-S ve Qubitrium ile geliştirdiği yenilikçi çözümleri, Barselona’da düzenlenen GSMA Mobil Dünya Kongresi kapsamında tanıttı.
Türk Telekom, grup şirketi Argela ile gökyüzünde dijital dönüşüm sağlayan 5G tabanlı çözümünü de küresel arenaya taşıdı. Türk Telekom ve Argela, dünyanın önde gelen eVTOL (elektrikli dikey kalkış ve iniş yapabilen hava aracı) üreticisi EHang ile işbirliği anlaşması imzalayarak geleceğin ulaşım standartlarını belirlemek için stratejik adımı da attı. Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin, “GSMA Mobil Dünya Kongresi’nde gerçekleştirdiğimiz işbirlikleri, milli mühendislik gücümüzün küresel arenada oyun kurucu olduğunun en somut kanıtıdır” dedi.
6G ULAK’la…
Ebubekir Şahin, “Mobilde en fazla aktif ULAK baz istasyonuna sahip operatör olarak ULAK Haberleşme ile iş birliğimizi genişletmek için stratejik bir adım attık” dedi. Ayrıca yenilikçi teknolojiler üretme ve 6G’nin küresel ölçekte öncülüğünü yapma vizyonları ile 6G Ar-Ge çalışmalarını da ULAK ile birlikte yürüteceklerini söyledi.
ULAK Haberleşme Genel Müdürü Sami Duman, “Türkiye’nin haberleşme altyapısında yerli ve milli teknolojilerin etkinliğini artırmayı uzun vadeli bir sorumluluk olarak görüyoruz. Türk Telekom ile sürdürdüğümüz iş birliğini, 5G’nin ülke genelinde daha yaygın ve verimli şekilde hayata geçirilmesi ve 6G alanındaki Ar-Ge çalışmalarını kapsayacak biçimde genişleteceğiz” dedi.
Nokia ile oyunda iş birliği yapacak
Türk Telekom, müşteri-lerinin oyun deneyimlerini üst seviyede tutmak için yeni nesil teknolojileri şebekesine kazandırmak amacıyla Nokia ile GSMA Mobil Dünya Kongresi’nde İş Birliği Protokolü imzaladı. İş birliği kapsamında L4S teknolojisi (Low Latency, Low Loss, Scalable Throughput – Düşük Gecikme, Düşük Paket Kaybı, Ölçeklenebilir Veri Aktarımı) tanıtılarak uygulamalı olarak ziyaretçilerin deneyimine sunuldu. Yeni nesil L4S teknolojisi, Türk Telekom’un 5G gücü sayesinde düşük gecikme ve akıllı trafik yönetimi yetenekleriyle VR oyunlarda kritik öneme sahip olan anlık tepki süresini hızlandırıyor ve daha akıcı görüntü sunuyor.