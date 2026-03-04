Sanayi ve tarımın teknolojik dönüşümünde: Maliyet düşürecek adım

Ferit PARLAK

Teknolojik dönüşümü ta­bandan yaygınlaştırmak ve teknoloji ekosistemi oluşturmak amacıyla yeni ürün ve projeler geliştiren Türk Tele­kom, dönüşümü hızlandırmak amacıyla odalar ve OSB’lerle anlaşmalar imzalayacak.

İstanbul Ticaret Odası ile başlayacak süreç, diğer oda­larla devam edecek. Türk Te­lekom bu projeyle, çeşitli ne­denlerle teknolojiye ulaşa­mayan üreticilerin dijital ve teknolojik dönüşümünü hız­landırmayı, rekabet edebilirli­ğini artırmayı ve maliyetlerini düşürmeyi hedefliyor.

Türkiye’nin dijital dönüşüm hızı artacak

İspanya’nın Barselona şeh­rinde düzenlenen GSMA Mobil Dünya Kongresi’nde, Türkiye’nin her noktasında herkes için en kapsayıcı 5G de­neyimini sunacaklarını dile getiren Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin, DÜNYA’ya yaptığı açıklamada, “Tarım­dan sanayiye ‘zorunlu oldu­ğumuz teknolojik dönüşümü’ yüksek maliyet nedeniyle er­teleyen ve dönüşümde geciken üreticilerimiz var…

Üreticile­rimizin maliyetlerini düşüre­cek, verimliliklerini ve ürün kalitesini artıracak, onlara hız ve rekabet avantajı sağlaya­cak teknolojik altyapıyı, düşük maliyetle sağlamak için çaba­mızı artırdık. Teknolojik dö­nüşümdeki yüksek maliyeti, geliştirdiğimiz ürünlerle dü­şürmeye ve bu ürünlerin kulla­nımını Sanayi ve Ticaret Oda­ları gibi kurumlarla işbirliği yaparak yaygınlaştırmaya ça­lışacağız“ açıklamasını yaptı.

Türk Telekom’un iletişim tarihinin kilometre taşların­da imzası olduğuna işaret eden CEO Ebubekir Şahin, “1 Nisan itibarıyla başlayacak olan 5G dönemine güçlü fiber altyapı­mız ve 185 yılı aşan birikimi­mizle giriyoruz. Yıllardır yatı­rımlarımızı ve Ar-Ge çalışma­larımızı 5G ile uyumlu şekilde gerçekleştirdik. 5G frekans iha­lesinde mobil stratejimizle uyumlu sonuçlar elde ederek abone başına en yüksek kapasi­teye sahip operatör olduk. Tür­kiye’yi saran fiber ağımız ve fi­berle bağlı baz istasyonlarımız­la 5G’yi 81 ilin her köşesinde herkes için erişilebilir kılaca­ğız. 5G ile yalnızca bağlantı hızı­nı değil, ülkemizin dijital dönü­şüm hızını da artıracağız” dedi.

Evrensel sürdürülebilir­lik ilkelerini de stratejilerinin merkezine aldıklarını kayde­den Ebubekir Şahin, “Aktif ola­rak enerji üretmeye başlayan GES projemiz, bu anlayışın en somut örneklerinden birini oluşturuyor. Sivas GES yıllık 200 milyon kWh enerji üreti­mi ile sürdürülebilirlik hedef­lerimize ve ülkemizin ener­ji bağımsızlığına önemli katkı sunacak. Bununla birlikte alt­yapımızda verimliliği ve tasar­rufu artıracak öncü denemeler ve çalışmalar yürütmeyi sür­dürüyoruz” bilgisini de verdi.

Milli ekosisteme güç kata­cak iş birliklerine imza attık­larına da değinen Şahin şöy­le devam etti: “Fiber altyapı­mızda ZTE iş birliği ile yine dünyada bir ilke imza atarak gerçekleştirdiğimiz deneme­de, tüm şebekeyi değiştirmeye gerek kalmadan ihtiyaç olan bölgelerde hızla kapasite ar­tışı elde edebildiğimizi kanıt­ladık.

Bu hamle ile veri trafi­ğindeki artışlara hızla yanıt verebilecek, geleceğin yüksek hız ihtiyaçlarını karşılayacak esnek, düşük maliyetli ve sür­dürülebilir bir altyapı mode­lini hayata geçireceğiz. Ayrı­ca 1 Nisan’da 5G hayatımıza girdiğinde herkes için ve her noktada kullanıcılarımıza en kapsayıcı deneyimi sunmak istiyoruz. Nokia ile yaptığımız anlaşmayla müşterilerimizin cihazlarını 5G uyumlu akıllı telefon ile değiştirmelerinde kolaylık sağlayacağız” dedi.

Milli ekosistemi güçlendiren çözümler dünya sahnesinde

Türk Telekom, 5G dönemi­ni yalnızca şebeke dönüşü­mü olarak değil, aynı zaman­da milli teknoloji ekosiste­mini büyütme fırsatı olarak görüyor. Türk Telekom, Türki­ye’nin teknoloji üretme ve ih­raç etme kapasitesini artırma hedefi doğrultusunda iştirak­leri ve milli iş ortaklarıyla stra­tejik iş birliklerine imza atıyor. Bu kapsamda Türk Telekom; iştiraki Argela ve milli tek­noloji şirketleri i2i Systems, P.I.Works, Plan-S ve Qubit­rium ile geliştirdiği yenilikçi çözümleri, Barselona’da dü­zenlenen GSMA Mobil Dünya Kongresi kapsamında tanıttı.

Türk Telekom, grup şirketi Argela ile gökyüzünde dijital dönüşüm sağlayan 5G tabanlı çözümünü de küresel arenaya taşıdı. Türk Telekom ve Argela, dünyanın önde gelen eVTOL (elektrikli dikey kalkış ve iniş yapabilen hava aracı) üreticisi EHang ile işbirliği anlaşması imzalayarak geleceğin ulaşım standartlarını belirlemek için stratejik adımı da attı. Türk Te­lekom CEO’su Ebubekir Şahin, “GSMA Mobil Dünya Kongre­si’nde gerçekleştirdiğimiz iş­birlikleri, milli mühendislik gücümüzün küresel arenada oyun kurucu olduğunun en so­mut kanıtıdır” dedi.

6G ULAK’la…

Ebubekir Şahin, “Mobilde en fazla aktif ULAK baz istasyonuna sahip operatör olarak ULAK Haberleşme ile iş birliğimizi genişletmek için stratejik bir adım attık” dedi. Ayrıca yenilikçi teknolojiler üretme ve 6G’nin küresel ölçekte öncülüğünü yapma vizyonları ile 6G Ar-Ge çalışmalarını da ULAK ile birlikte yürüteceklerini söyledi.

ULAK Haberleşme Genel Müdürü Sami Duman, “Türkiye’nin haberleşme altyapısında yerli ve milli teknolojilerin etkinliğini artırmayı uzun vadeli bir sorumluluk olarak görüyoruz. Türk Telekom ile sürdürdüğümüz iş birliğini, 5G’nin ülke genelinde daha yaygın ve verimli şekilde hayata geçirilmesi ve 6G alanındaki Ar-Ge çalışmalarını kapsayacak biçimde genişleteceğiz” dedi.

Nokia ile oyunda iş birliği yapacak

Türk Telekom, müşteri-lerinin oyun deneyimlerini üst seviyede tutmak için yeni nesil teknolojileri şebekesine kazandırmak amacıyla Nokia ile GSMA Mobil Dünya Kongresi’nde İş Birliği Protokolü imzaladı. İş birliği kapsamında L4S teknolojisi (Low Latency, Low Loss, Scalable Throughput – Düşük Gecikme, Düşük Paket Kaybı, Ölçeklenebilir Veri Aktarımı) tanıtılarak uygulamalı olarak ziyaretçilerin deneyimine sunuldu. Yeni nesil L4S teknolojisi, Türk Telekom’un 5G gücü sayesinde düşük gecikme ve akıllı trafik yönetimi yetenekleriyle VR oyunlarda kritik öneme sahip olan anlık tepki süresini hızlandırıyor ve daha akıcı görüntü sunuyor.