Sanayi ve Teknoloji Ba­kanı Mehmet Fatih Ka­cır, Kilis Organize Sa­nayi Bölgesi Tekstilkent’te düzenlenen “Kalkınma Ajansı Projeleri Toplu Açılış ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi İmza Töreni”nee katıldı.

Yeni yatı­rımların hayata geçirildiği­ni belirten Kacır, “GAP Bölge Kalkınma İdaremiz ve İpek­yolu Kalkınma Ajansımız destekleriyle hayata geçiri­len, tekstilden kültür turizmi­ne, tarımsal altyapıdan gıda sanayine ve sosyal girişimci­liğe uzanan geniş bir yelpaze­de, 12 yeni projenin açılışını gerçekleştiriyoruz. Aynı za­manda GAP Bölge Kalkınma İdaremiz eliyle, şehrimizde hayata geçireceğimiz 4 proje­nin de imzasını atıyoruz” diye konuştu.

Kilis’te 2002 öncesinde KOSGEB desteklerinden ya­rarlanmış işletme yokken son 23 yıl içinde 3 bin 222 KO­Bİ’ye 678 milyon lira destek verdiklerini hatırlatan Kacır, şunları kaydetti:

“Şehrimizde gerçekleşe­cek yatırımlar için 262 teşvik belgesi düzenledik. 31,1 mil­yar lira sabit yatırımın ve 8 bin 500’den fazla istihdamın önü­nü açtık. Yeni modelimizdeki sektörel ve bölgesel teşvikler kapsamında, Kilis’te yapıla­cak imalat sanayi yatırımla­rında istihdam edilecek çalı­şanların SGK işveren payları­nı 12 yıl boyunca bakanlığımız karşılayacak. 10 yıl süreyle de çalışanlarımız için sigorta primi desteği sağlıyoruz.”

Kilis’in sahip olduğu potan­siyeli harekete geçirmeye ve şehri yeni yatırımlarla ihya et­meye kararlı olduklarını akta­ran Kacır, konuşmasını şöy­le sürdürdü: “Bugün devreye alacağımız 12 ve imzasını ata­cağımız 4 yeni yatırım, Kilis’i­mizin Türkiye Yüzyılı yolcu­luğumuza üretimle, istihdam ve turizmle katkı vermesi için kararlılığımızın nişanesidir. Açılışını gerçekleştirdiğimiz 12 proje arasında yer alan Kilis Tekstilkent projesiyle Kilis’te tekstil sektörünün gelişimi için önemli bir adım atıyoruz. Kilis Organize Sanayi Bölge­miz bünyesinde halihazırda 250 kişiye istihdam sağlayan bu tesis, tam kapasiteyle faali­yete geçtiğinde 2 bin vatanda­şımıza ekmek kapısı olacak.”

Bakanlıktan SOGREEN projesine kaynak

Bakanlık olarak Türkiye’nin kalkınmasına fayda sağlaya­cak her projeyi destekledikle­rini anlatan Kacır, “Bugün gü­zel bir müjdeyi de sizlerle pay­laşmak istiyorum. Türkiye Sosyal Kapsayıcı Yeşil Geçiş Projesi (SOGREEN) kapsa­mında 15 kalkınma ajansımız, yaklaşık 600 milyon lira tuta­rındaki teklif çağrılarını ilan ediyor.

Kilis’imiz de yer alan girişimciler ile kooperatifler ve üretici birliklerinin de ya­rarlanacağı Hızlandırıcı Hibe Desteği Programları ile yeşil dönüşüme öncülük edecek ve yeni istihdam oluşturacak iş fikirleri ve yatırımlar hayata geçirilecek. Bu kapsamda pro­je başına 2 milyon liraya ka­dar destek vereceğiz “ ifadesi­ni kullandı.