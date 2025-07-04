Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır: Yeşil dönüşüm projelerine 2 milyon lira destek verilecek
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye Sosyal Kapsayıcı Yeşil Geçiş Projesi kapsamında 15 kalkınma ajansının, yaklaşık 600 milyon lira tutarındaki teklif çağrılarını ilan ettiğini hatırlatarak, “Bu kapsamda proje başına 2 milyon liraya kadar destek vereceğiz” dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kilis Organize Sanayi Bölgesi Tekstilkent’te düzenlenen “Kalkınma Ajansı Projeleri Toplu Açılış ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi İmza Töreni”nee katıldı.
Yeni yatırımların hayata geçirildiğini belirten Kacır, “GAP Bölge Kalkınma İdaremiz ve İpekyolu Kalkınma Ajansımız destekleriyle hayata geçirilen, tekstilden kültür turizmine, tarımsal altyapıdan gıda sanayine ve sosyal girişimciliğe uzanan geniş bir yelpazede, 12 yeni projenin açılışını gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda GAP Bölge Kalkınma İdaremiz eliyle, şehrimizde hayata geçireceğimiz 4 projenin de imzasını atıyoruz” diye konuştu.
Kilis’te 2002 öncesinde KOSGEB desteklerinden yararlanmış işletme yokken son 23 yıl içinde 3 bin 222 KOBİ’ye 678 milyon lira destek verdiklerini hatırlatan Kacır, şunları kaydetti:
“Şehrimizde gerçekleşecek yatırımlar için 262 teşvik belgesi düzenledik. 31,1 milyar lira sabit yatırımın ve 8 bin 500’den fazla istihdamın önünü açtık. Yeni modelimizdeki sektörel ve bölgesel teşvikler kapsamında, Kilis’te yapılacak imalat sanayi yatırımlarında istihdam edilecek çalışanların SGK işveren paylarını 12 yıl boyunca bakanlığımız karşılayacak. 10 yıl süreyle de çalışanlarımız için sigorta primi desteği sağlıyoruz.”
Kilis’in sahip olduğu potansiyeli harekete geçirmeye ve şehri yeni yatırımlarla ihya etmeye kararlı olduklarını aktaran Kacır, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bugün devreye alacağımız 12 ve imzasını atacağımız 4 yeni yatırım, Kilis’imizin Türkiye Yüzyılı yolculuğumuza üretimle, istihdam ve turizmle katkı vermesi için kararlılığımızın nişanesidir. Açılışını gerçekleştirdiğimiz 12 proje arasında yer alan Kilis Tekstilkent projesiyle Kilis’te tekstil sektörünün gelişimi için önemli bir adım atıyoruz. Kilis Organize Sanayi Bölgemiz bünyesinde halihazırda 250 kişiye istihdam sağlayan bu tesis, tam kapasiteyle faaliyete geçtiğinde 2 bin vatandaşımıza ekmek kapısı olacak.”
Bakanlıktan SOGREEN projesine kaynak
Bakanlık olarak Türkiye’nin kalkınmasına fayda sağlayacak her projeyi desteklediklerini anlatan Kacır, “Bugün güzel bir müjdeyi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Türkiye Sosyal Kapsayıcı Yeşil Geçiş Projesi (SOGREEN) kapsamında 15 kalkınma ajansımız, yaklaşık 600 milyon lira tutarındaki teklif çağrılarını ilan ediyor.
Kilis’imiz de yer alan girişimciler ile kooperatifler ve üretici birliklerinin de yararlanacağı Hızlandırıcı Hibe Desteği Programları ile yeşil dönüşüme öncülük edecek ve yeni istihdam oluşturacak iş fikirleri ve yatırımlar hayata geçirilecek. Bu kapsamda proje başına 2 milyon liraya kadar destek vereceğiz “ ifadesini kullandı.