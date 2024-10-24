"Sanayici bu dönemde büyük bedel ödüyor"

Mehmet Hanifi GÜLEL

Toplantıda konuşan ISO Başkanı Erdal Bahçıvan, Orta Vadeli Program’da (OVP) or­taya konan hedeflerin tutarlı bir stratejiyi ortaya koyduğu­nu, ancak geleneksel sektörle­rimizin dinamiklerini de göz­den kaçırmamak gerektiği­ni söyledi. PMI verilerinin de gösterdiği gibi uygulamaların sektörlerde yarattığı etkinin farkındalığının artmasına ih­tiyaç bulunduğuna dikkat çe­ken Bahçıvan: “Sanayi sektörü bu dönemde sorunun kayna­ğı kendisi olmadığı halde bü­yük bir bedel ödüyor.

Üstelik dünyadaki ekonomik durum da, bize maalesef dış pazarla­ra açılım ile toparlanma imka­nı vermiyor” dedi. Rekabet gü­cünü kaybeden sektörlere “Ba­şınızın çaresine bakın” deme lüksümüz olmadığını kayde­den Bahçıvan, bazı sektörlere pozitif ayrıcalık yapılması ge­rektiğini savundu. Yaşanmak­ta olan enflasyonun geçmişten çok farklı olduğuna dikkat çe­ken Bahçıvan, eskiden kurdaki yükselişten şikayet ettiklerini, bu dönemde ise kurdaki dura­ğanlıktan şikayetçi oldukları­nı ifade etti. Bahçıvan, sanayi­cilerin bugün hem küresel ko­şullardan hem de ülkemizdeki sorunlardan kaynaklanan eş zamanlı bir stres yaşadığını ve bu stresin artık birkaç sektörle de sınırlı olmadığını aktardı.

“Adil bir gelir dengesi yaratmalı”

Ekonominin yapısal sorun­lardan kalıcı bir şekilde arı­narak rekabet gücünün artı­rılması gerektiğini söyleyen Bahçıvan, "Çalışanlarımızın alacakları net ücretleri artıra­bilmemiz için gelir vergisi ba­samakları ve oranlarıyla, pri­me esas ücret tavanının yeni­den düzenlenmesi gerekiyor. Çalışanların şu anda giderek artan boyutta, hayatlarındaki en önemli engellerden bir ta­nesinin vergi dilimleri oldu­ğunu görüyoruz. Yeni yıla gi­rerken ve 2025 yılı ücretleri henüz belirlenmemişken, ça­lışanlarımız bakımından adil bir gelir dengesi yaratacak bu adımın atılmasının gerekli ol­duğunu düşünüyoruz” dedi.

“Yeşil ve dijital dönüşüm ajandamızın en üst sırasında

Dünyada uygulanan en etkin Ar-Ge teşvik sistemiyle Türkiye’nin adeta sıfırdan bir Ar-Ge ve inovasyon ekosistemi inşa ettiğini belirten Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, “Önümüzdeki dönemde üç büyük önceliğimiz bulunuyor: katma değerli üretim, yeşil ve dijital dönüşüm. Türk sanayinin bu 3 ana sac ayağı üzerinde yükselmesi, rekabetçiliğinin artması adına; yüksek teknolojili ve katma değerli üretimi sürdürülebilir ve sürekli kılarak, yeşil ve dijital dönüşümü gerçekleştirmek ajandamızın en üst sıralarında yer alıyor” dedi.