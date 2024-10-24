"Sanayici bu dönemde büyük bedel ödüyor"
İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisi’nin ekim ayı olağan toplantısı “Sanayicilerimizin; Üretim, Rekabet Gücümüzün Artması ve Sanayinin Dönüşümü için Düşünce, Öneri, Projeleri” ana gündemiyle gerçekleştirildi. İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan’ın açılış konuşmasını yaptığı toplantıya Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır konuk olarak katıldı.
Mehmet Hanifi GÜLEL
Toplantıda konuşan ISO Başkanı Erdal Bahçıvan, Orta Vadeli Program’da (OVP) ortaya konan hedeflerin tutarlı bir stratejiyi ortaya koyduğunu, ancak geleneksel sektörlerimizin dinamiklerini de gözden kaçırmamak gerektiğini söyledi. PMI verilerinin de gösterdiği gibi uygulamaların sektörlerde yarattığı etkinin farkındalığının artmasına ihtiyaç bulunduğuna dikkat çeken Bahçıvan: “Sanayi sektörü bu dönemde sorunun kaynağı kendisi olmadığı halde büyük bir bedel ödüyor.
Üstelik dünyadaki ekonomik durum da, bize maalesef dış pazarlara açılım ile toparlanma imkanı vermiyor” dedi. Rekabet gücünü kaybeden sektörlere “Başınızın çaresine bakın” deme lüksümüz olmadığını kaydeden Bahçıvan, bazı sektörlere pozitif ayrıcalık yapılması gerektiğini savundu. Yaşanmakta olan enflasyonun geçmişten çok farklı olduğuna dikkat çeken Bahçıvan, eskiden kurdaki yükselişten şikayet ettiklerini, bu dönemde ise kurdaki durağanlıktan şikayetçi olduklarını ifade etti. Bahçıvan, sanayicilerin bugün hem küresel koşullardan hem de ülkemizdeki sorunlardan kaynaklanan eş zamanlı bir stres yaşadığını ve bu stresin artık birkaç sektörle de sınırlı olmadığını aktardı.
“Adil bir gelir dengesi yaratmalı”
Ekonominin yapısal sorunlardan kalıcı bir şekilde arınarak rekabet gücünün artırılması gerektiğini söyleyen Bahçıvan, "Çalışanlarımızın alacakları net ücretleri artırabilmemiz için gelir vergisi basamakları ve oranlarıyla, prime esas ücret tavanının yeniden düzenlenmesi gerekiyor. Çalışanların şu anda giderek artan boyutta, hayatlarındaki en önemli engellerden bir tanesinin vergi dilimleri olduğunu görüyoruz. Yeni yıla girerken ve 2025 yılı ücretleri henüz belirlenmemişken, çalışanlarımız bakımından adil bir gelir dengesi yaratacak bu adımın atılmasının gerekli olduğunu düşünüyoruz” dedi.
“Yeşil ve dijital dönüşüm ajandamızın en üst sırasında
Dünyada uygulanan en etkin Ar-Ge teşvik sistemiyle Türkiye’nin adeta sıfırdan bir Ar-Ge ve inovasyon ekosistemi inşa ettiğini belirten Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, “Önümüzdeki dönemde üç büyük önceliğimiz bulunuyor: katma değerli üretim, yeşil ve dijital dönüşüm. Türk sanayinin bu 3 ana sac ayağı üzerinde yükselmesi, rekabetçiliğinin artması adına; yüksek teknolojili ve katma değerli üretimi sürdürülebilir ve sürekli kılarak, yeşil ve dijital dönüşümü gerçekleştirmek ajandamızın en üst sıralarında yer alıyor” dedi.