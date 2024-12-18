Sanayici iller 9 ayrı kategoride gelişecek! Topyekûn kalkınmanın yol haritası
2028 yılına kadar topyekûn kalkınmayı hedefleyen “Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi” (BGUS) açıklandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan stratejiye göre, bölgelerin sosyoekonomik özellikleri, potansiyelleri ve ihtiyaçları belirlenerek, mekana göre farklılaştırılmış politikaların geliştirilmesi sağlanacak. Belirlenen iller 9 ayrı kategoride kalkınmaya öncülük edecek.
Ferit PARLAK
Türkiye’yi, yerel ve bölgesel dinamikleri kullanarak, refah düzeyi yüksek hale getirmeyi ve küresel rekabette daha fazla söz sahibi yapmayı amaçlayan ve 2028 yılına kadar topyekun kalkınmayı hedefleyen “Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi”ne (BGUS) göre iller 9 ayrı kategoride kalkınmaya öncülük edecek.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan “Bölgesel Gelişme 2024-2028 Ulusal Stratejisi”ne (2024-2028) göre, bölgelerin sosyoekonomik özellikleri, potansiyelleri ve ihtiyaçları belirlenerek, mekana göre farklılaştırılmış politikaların geliştirilmesi sağlanacak.
Bölgesel gelişme hedeflerinin belirlenmesi ve bunlara ulaşılması için paydaşlar bir araya getirilecek, ortaklık ve işbirliği tesis ve teşvik edilecek, çok düzeyli yönetişim yapısı oluşturulacak. Sürdürülebilir kalkınma amaçları dikkate alınacak, bölgelerin şoklara hazırlık ve dayanma yeteneğinin güçlendirilerek değişen koşullara uyum sağlaması ve aynı zamanda temel işlevlerini sürdürebilmesi sağlanacak. Ayrıca küresel ve ulusal fırsat ile tehditler çerçevesinde yerleşimlerin güçlü ve zayıf yönlerinin belirlenmesiyle uygulama süresini de dikkate alarak stratejik öncelikler belirlenecek.
Fırsat ve tehditler dikkate alınacak…
2024-2028 BGUS vizyonu, küresel gelişmelerin getirdiği fırsat ve tehditler ile yapılan detaylı mekansal analizler çerçevesinde, bölgelerin sahip olduğu gelişme potansiyelleri dikkate alınarak, ulusal kalkınma sürecinin bölgesel gelişme politikası önceliklerine hizmet edecek şekilde belirlendi.
Buna göre, söz konusu dönem için belirlenen bölgesel gelişme vizyonu küresel entegrasyon, rekabetçilik, yakınsama ve afet sonrası ihya olmak üzere 4 gelişme boyutunu içeriyor. Yerelden ulusala, ulusaldan küresele temel yaklaşımıyla bir taraftan bölgelerin sahip oldukları içsel potansiyellerin tamamlayıcılık ve öğrenme odağıyla oluşturacağı sinerjiyle ülke içi gelişmişlik farklarını azaltarak, diğer taraftan da küresel düzeyde söz sahibi bölgelerin sayısını artırarak, Türkiye’nin ulusal kalkınma sürecini hızlandırmak ve güçlendirmek hedefleniyor.
Stratejinin temel amaçları arasında, bölgelerin küresel ekonomik entegrasyonunun güçlendirilmesi, bölgelerin rekabet edebilirliklerinin artırılması, bölgeler arası ekonomik, sosyal yakınsamanın sağlanması, afet sonrası ekonomik ve sosyal toparlanmanın gerçekleştirilmesi yer alıyor.
BGUS’un dört stratejik amacı
Dört gelişme boyutu şeklinde özetlenmiş, bu gelişme boyutları altında mekânsal amaçlar ve stratejiler belirlendi. Küresel entegrasyon boyutuna ilişkin mekânsal amaçlar; “İstanbul’un küresel merkez niteliğinin artırılması” ve “potansiyel küresel illerin küresel rekabet güçlerinin artırılması” olarak belirlendi.
Bu mekânsal amaçlar altında; İstanbul’un teknoloji odaklı uluslararası bir girişimcilik ve üretim merkezi haline getirilmesi, kreatif endüstriler alanında üretim faaliyetlerinin artırılması, uluslararası firmalar ve nitelikli iş gücü için küresel cazibesinin artırılması, afetlere karşı dayanıklılığının artırılması ve ulusal ve uluslararası ulaşım bağlantılarının güçlendirilmesi; potansiyel küresel illerde bu illerin yüksek teknoloji üretim ve ihracat merkezleri olarak konumlandırılması, ihracat için lojistik merkez rollerinin güçlendirilmesi, marka şehir rollerinin güçlendirilmesi ve sanayi üretim merkezi rollerinin rekabetçi illere yaygınlaştırılması stratejileri geliştirildi.
Rekabetçilik boyutuna ilişkin mekânsal amaçlar; “rekabetçi illerin orta-yüksek ve yüksek teknolojili üretim ve ihracatının artırılması”, “potansiyel rekabetçi üretim yapılarının teknoloji odaklı dönüşümünün hızlandırılması” ve “rekabet nüvesi illerde ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi ve katma değerin yükseltilmesi” olarak belirlendi.
Bu mekânsal amaçlar altında; rekabetçi illerde orta-yüksek ve yüksek teknolojili üretimin desteklenmesi, bu illerin ulusal ve uluslararası ulaşım bağlantılarının güçlendirilmesi, nitelikli iş gücünü çekecek sosyal ve teknik altyapı yatırımlarının desteklenmesi ve tarımda yenilikçi uygulamaların yaygınlaştırılması; potansiyel rekabetçi illerde mevcut sektörlerde üretim hacmi ve üretimde katma değer artışının sağlanması, üretimde dönüşümü sağlamaya yönelik gelişme potansiyeli taşıyan orta-yüksek teknolojili sektörlerin desteklenmesi ve bu illerin çevrelerindeki daha gelişmiş illerle fonksiyonel ilişkilerinin güçlendirilmesi; rekabet nüvesi illerde ise imalat sanayiinde teknoloji seviyesinin yükseltilmesi, illerin ekonomilerinin çeşitlendirilmesi ve bu illerin önemli merkezlere erişiminin artırılması stratejileri geliştirildi.
Eğitim, lojistik, ulaşım ve tarım önceliklendirilecek
Yakınsama boyutuna ilişkin mekânsal amaçlar; “bölgesel merkezlerin ekonomik ve sosyal yönden gelişmesiyle nispeten az gelişmiş bölgelerin kalkınmasının sağlanması”, “gelişen yerel ekonomi illerinde yerel potansiyellere dayalı sosyoekonomik canlılığın sağlanması” ve “öncelikli dönüşüm illerinin sosyoekonomik gelişmişlik açısından ülke ortalamasına yakınsamasının sağlanması” şeklinde tespit edildi.
Bu mekânsal amaçlar altında; bölgesel merkezlerde sektörel odaklanma ve yığılma ekonomileri perspektifiyle kent ekonomilerinin güçlendirilmesi, mavi büyüme potansiyelinin değerlendirilmesi, tarımsal yatırımların gençler için cazip hale getirilmesi, kentsel hizmet sunma kapasitelerinin geliştirilmesi ve ulaşım-lojistik bağlantılarının güçlendirilmesi; gelişen yerel ekonomilerde tarım, hayvancılık ve madencilik faaliyetlerinde verimlilik ve katma değerin artırılması, doğal, tarihi ve kültürel değerlerin il ekonomisine katkısının artırılması, bu illerin gelişmiş merkezlerle ulaşım bağlantılarının güçlendirilmesi; öncelikli dönüşüm illerinde ise kırsal ekonomilerin geliştirilmesi, yer altı kaynaklarının işlenerek endüstriye kazandırılması, kırsal-kentsel ekonomilerin entegrasyonunun sağlanması, turizm sektörünün illerin sosyoekonomik gelişmeye katkısının artırılması, sınır ötesi iş birliklerinin geliştirilmesi ve illerin önemli merkezlerle bağlantıların güçlendirilmesine yönelik stratejiler belirlenmiştir.
Afet sonrası ihya boyutuna ilişkin temel mekânsal amaç; “afet sonrası ihya illerinde ekonomik ve sosyal iyileşmenin sağlanması” olarak belirlendi. Bu çerçevede; fiziksel, ekonomik, sosyal ve kurumsal iyileşme başlıklarında stratejiler geliştirildi.
2024-2028 dönemi bölgesel gelişmenin güçlendirilmesi için ortaya konulan mekânsal amaç ve stratejilerin yanı sıra bölgesel gelişmenin çok sektörlü yapısı gereği tematik amaçlar ve stratejiler de belirlendi.
Kentsel gelişme, kırsal kalkınma, sosyal gelişme, turizm, sanayi-lojistik, yeşil büyüme, girişimcilik, ARGE ve yenilikçilik ile dijitalleşme temalarında tematik amaçlar ve stratejiler geliştirildi.
Girişimcilik becerilerinin 'çocuk yaşta' artırılması hedefleniyor
Finansman imkânlarının kolaylaştırılması ve çeşitlendirilmesi, toplumda girişimcilik kültürünün erken yaşlarda oluşturulması ve girişimcilik becerilerinin geliştirilmesi, erken aşama girişimlerin desteklenmesi, girişimcilik desteklerinin tamamlayıcılığı ve bilinirliğinin artırılmasına yönelik stratejiler belirlendi.
Ulusal ve bölgesel kalkınmada bir diğer itici güç olan “AR-GE ve yenilikçilik” temasına ilişkin “AR-GE ve yenilik ekosisteminin güçlendirilmesi” tematik amacı belirlenerek, bölgelere göre özelleşmiş politikalar geliştirildi. 2024- 2028 BGUS kapsamında belirlenen diğer tematik amaç küresel mega trendlerden biri olan “dijitalleşme” temasına ilişkin olup “kapsayıcı dijital dönüşümün gerçekleştirilmesi” olarak belirlendi.
Yeşil dönüşüm de bu stratejide
“Yeşil büyüme” temasına da yer verildi ve “iklim değişikliğiyle mücadele çerçevesinde yeşil büyümenin sağlanması” tematik amaç olarak belirlendi. Bu kapsamda; iklim değişikliyle mücadele, kaynak verimliliği, yeşil dönüşüm, yeşil işler, yeşil girişimcilik ve yeşil finansman olanaklarına ilişkin stratejiler geliştirilmiştir. Bölgelerin içsel potansiyellerinin değerlendirilmesini sağlayarak bölgesel gelişmenin itici gücü olan “girişimcilik” temasında belirlenen tematik amaç “girişimcilik kültürünün ve niteliğinin artırılması” olarak belirlendi.
Lojistik maliyetlerine öncelik
Bölgelerin sürdürülebilir büyümesinin sağlanmasında önemli bir faktör olan imalat sanayii, 2024-2028 BGUS kapsamında “sanayi ve lojistik” bağlantıları çerçevesinde ele alınmış, “imalat sanayiinin dönüşümü, lojistik bağlantıları güçlendirilmiş planlı sanayi alanlarının arttırılması ve sanayinin rekabet gücünün geliştirilmesi” tematik amacı belirlendi. Bu kapsamda, imalat sanayiinin teknoloji ve ihracat odaklı dönüşümü, sanayi alanlarının verimli kullanılarak artırılması ve lojistik bağlantılarının güçlendirilmesine yönelik stratejiler geliştirildi.