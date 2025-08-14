Sanayiciler, eski verimli günlere dönmek istiyor
TETSİAD Yönetim Kurulu Başkanlığı için adaylığını açıklayan Murat Şahinler, Hedef pazar ve ürünleri belirleyip, yurt dışı organizasyonlar gerçekleştireceklerini vaat ederken tekstilin her üretim alanında yabancı alıcı sayısını artırmak için çalışacaklarını anlattı. DSO Meclis Başkan Yardımcısı Sicimli, "Umutla güzel günlere dönmek için çalışıyoruz" dedi.
Recep ERÇİN
Türk ev tekstili sektörünün çatı örgütlerinden Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TETSİAD) üyeleri Denizli'de bir araya geldi. Ekim ayında yapılması planlanan seçimlerde TETSİAD Yönetim Kurulu Başkanlığı için adaylığını açıklayan Murat Şahinler, Denizli'nin sektör için stratejik öneme sahip olduğunu kaydetti.
Denizli'nin dünyanın yakından tanıdığı bir üretim üssü olduğunu kaydeden Şahinler, "Denizli'nin ihracatı 4,5 milyar dolar. Bu ihracatın önemli kısmı ev tekstilinden geldi. Bu şehir sadece üreten değil dünyaya pazarlayan bir vizyona sahip. Bu başarı hikayesini daha da büyütmek, dünya çapında marka gücüne dönüştürmek istiyoruz" dedi.
"Dünyada fuarlar kan kaybediyor"
Dünyada fuarların kan kaybettiğini belirten Murat Şahinler, "Heimtextil'de sadece Avrupalı vardı. Bizim fuarımızda da yabancı alım heyetlerinden az kişi geldi. Uluslararası satın almacı sayısını artırmamız lazım. Sadece havlu için değil sadece nevresimci, perdeci için değil her sektör için alıcı getirmeliyiz" diye konuştu.
Hedef pazar ve ürünleri belirleyip, yurt dışı organizasyonlar gerçekleştireceklerini vadeden Şahinler, "En çok önemsediğim pazar ABD. Bu ülkenin ev tekstili ithalatı 15 milyar dolar. Biz yüzde 1,8 pay alıyoruz. Avrupa Birliği'nin ithalatı 14 milyar euro. Aldığımız pay yüzde 15. Avrupa'da birçok ülke olmasına rağmen bu payı alıyoruz. Trump tarifeleri devreye giriyor. Bu bize avantaj sağlayacak. Büyük markalara fason üretim yapıyoruz. Fasondan markaya dönüşüm için üreticilerimizi markaya yönlendiren eğitimler yapacağız" görüşlerini aktardı.
Büyük firmalar teşvik ve desteklerden haberdar olurken orta ve küçük firmaların haberi olmadığını vurgulayan Şahinler, sözlerini şöyle sürdürdü: "Herkes ay sonu geliyor; maaşları nasıl vereceğiz, enerjiyi, kirayı hammaddeyi nasıl ödeyeceğiz diye bakarken bunlara imkan olmuyor. Yapacağımız eğitimlerle, teşviklere ilişkin projeler geliştirmek en önemli hedefimiz olacak. BM kalkınma ve AB fonlarına erişim için özel mekanizma kuracağız."
Şahinler, tekstil ve hazır giyimin Mısır'a yönelmesine ilişkin ise, "Büyük yatırımların Mısır'a taşınma imkanı yok. Biz taşınamayız" dedi.
"En büyük eksik ticari dostluklar"
Derneğin Denizli yönetiminde yer alacak adayların da tanıtıldığı toplantıda konuşan Denizli Sanayi Odası (DSO) Meclis Başkan Yardımcısı ve TETSİAD Denizli Temsilcisi İlhan Sicimli, "Sanayiciler olarak zor dönemden geçiyoruz. Ayakta kalabilmek için çok büyük fedakarlıklar yapıyoruz. Eski verimli günlerimize dönmek, umutla güzel günlere dönmek için çalışıyoruz. En büyük eksikliğimiz ticari dostluklar geliştirmemiz, diyalogları sağlamamız gerekiyor. Derneğimizin geçen dönemlerinde emeği geçenlere teşekkür ediyoruz ve bayrağı devralmak için yönetim olarak karar aldık" ifadelerini kullandı.
"Zorlu süreçlerden geçiyoruz"
TETSİAD Bursa üyesi, sanayici Murat Aluç da zorlu süreçlerden geçildiğini belirterek, bu zorlukları şöyle sıraladı: "Küresel ekonomik zorluklar, hammadde maliyetleri, finansal koşullar, pazarlarda daralma..." Bu zor koşullarda derneğin daha vizyoner bir yapıya kavuşmasının her zamankinden daha fazla önem arz ettiğini dile getiren Aluç, "Derneğimizi uluslararası platformlarda daha güçlü temsil etmek istiyoruz. Sayın Murat Şahinler'in adaylığı derneğimizin ve üyelerimizin ticari faaliyetleri adına umut vermektedir" mesajları verdi. Bursalı sanayici Nilüfer Çevikel de, "Sektörün ayrışmaya değil daha fazla birleşmeye ihtiyacı var. Biz her zaman haklının yanında olduk, güçlünün değil" diye konuştu.
"Gençler kolay işlerde çalışmak istiyor ama..."
Denizli'deki toplantıya katılan İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Başkanı Ahmet Öksüz, Mısır'a taşınma konusunda, "Bu makineler yerine kolay konmuyor" diyerek süreci desteklemediğini ifade etti. Öksüz, "Gençler kolay işlerde çalışmak istiyorlar ama sanayi olmadan, üretim olmadan hiçbir şey olmaz" diye konuştu.
"Ekonomiyi yönetenlere sektörü daha iyi anlatalım"
TETSİAD aday buluşmasında söz alan Denizli Sanayi Odası (DSO) Başkanı Selim Kasapoğlu, "Tekstil sektörü çok konuşuluyor. Katma değerli olduğunu hepimiz biliyoruz. Hammaddesi 1-1,5 dolar olan sektörün nihai ürün ihracat değeri 15-20 dolar. Ekonomiyi yönetenlere sektörü iyi anlatmamız gerekiyor. TETSİAD'ın daha aktif bir söylemde bulunması gerekiyor" ifadelerini kullandı. Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan da, "TETSİAD aslında çok büyük bir STK. 1400'ün üzerinde üyesi var. Türkiye'deki sanayiye, üretime, ihracata verdiği destek çok büyük. Biz Denizli'nin daha iyi noktalara gelebilmesi için ARGE, inovasyon noktasında her türlü konuda destek vereceğiz. Yılda 600- 700'e yakın firmayı dünyanın dört bir yanındaki fuarlara götürüyoruz" bilgilerini paylaştı.