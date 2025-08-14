Sanayiciler, eski verimli günlere dönmek istiyor

Recep ERÇİN

Türk ev tekstili sektörünün çatı örgütlerinden Türki­ye Ev Tekstili Sanayicile­ri ve İş İnsanları Derneği (TET­SİAD) üyeleri Denizli'de bir ara­ya geldi. Ekim ayında yapılması planlanan seçimlerde TETSİ­AD Yönetim Kurulu Başkanlığı için adaylığını açıklayan Murat Şahinler, Denizli'nin sektör için stratejik öneme sahip olduğunu kaydetti.

Denizli'nin dünyanın yakından tanıdığı bir üretim üs­sü olduğunu kaydeden Şahinler, "Denizli'nin ihracatı 4,5 milyar dolar. Bu ihracatın önemli kısmı ev tekstilinden geldi. Bu şehir sa­dece üreten değil dünyaya pazar­layan bir vizyona sahip. Bu başa­rı hikayesini daha da büyütmek, dünya çapında marka gücüne dö­nüştürmek istiyoruz" dedi.

"Dünyada fuarlar kan kaybediyor"

Dünyada fuarların kan kaybet­tiğini belirten Murat Şahinler, "Heimtextil'de sadece Avrupalı vardı. Bizim fuarımızda da yaban­cı alım heyetlerinden az kişi geldi. Uluslararası satın almacı sayısını artırmamız lazım. Sadece havlu için değil sadece nevresimci, per­deci için değil her sektör için alıcı getirmeliyiz" diye konuştu.

Hedef pazar ve ürünleri belirle­yip, yurt dışı organizasyonlar ger­çekleştireceklerini vadeden Şa­hinler, "En çok önemsediğim pa­zar ABD. Bu ülkenin ev tekstili ithalatı 15 milyar dolar. Biz yüzde 1,8 pay alıyoruz. Avrupa Birliği'nin ithalatı 14 milyar euro. Aldığımız pay yüzde 15. Avrupa'da birçok ül­ke olmasına rağmen bu payı alıyo­ruz. Trump tarifeleri devreye gi­riyor. Bu bize avantaj sağlayacak. Büyük markalara fason üretim ya­pıyoruz. Fasondan markaya dönü­şüm için üreticilerimizi markaya yönlendiren eğitimler yapacağız" görüşlerini aktardı.

Büyük firmalar teşvik ve des­teklerden haberdar olurken orta ve küçük firmaların haberi olma­dığını vurgulayan Şahinler, söz­lerini şöyle sürdürdü: "Herkes ay sonu geliyor; maaşları nasıl vere­ceğiz, enerjiyi, kirayı hammad­deyi nasıl ödeyeceğiz diye ba­karken bunlara imkan olmuyor. Yapacağımız eğitimlerle, teşvik­lere ilişkin projeler geliştirmek en önemli hedefimiz olacak. BM kalkınma ve AB fonlarına erişim için özel mekanizma kuracağız."

Şahinler, tekstil ve hazır giyi­min Mısır'a yönelmesine ilişkin ise, "Büyük yatırımların Mısır'a taşınma imkanı yok. Biz taşına­mayız" dedi.

"En büyük eksik ticari dostluklar"

Derneğin Denizli yönetiminde yer alacak adayların da tanıtıldı­ğı toplantıda konuşan Denizli Sa­nayi Odası (DSO) Meclis Başkan Yardımcısı ve TETSİAD Denizli Temsilcisi İlhan Sicimli, "Sana­yiciler olarak zor dönemden geçi­yoruz. Ayakta kalabilmek için çok büyük fedakarlıklar yapıyoruz. Eski verimli günlerimize dön­mek, umutla güzel günlere dön­mek için çalışıyoruz. En büyük ek­sikliğimiz ticari dostluklar geliş­tirmemiz, diyalogları sağlamamız gerekiyor. Derneğimizin geçen dönemlerinde emeği geçenlere teşekkür ediyoruz ve bayrağı dev­ralmak için yönetim olarak karar aldık" ifadelerini kullandı.

"Zorlu süreçlerden geçiyoruz"

TETSİAD Bursa üyesi, sanayi­ci Murat Aluç da zorlu süreçler­den geçildiğini belirterek, bu zor­lukları şöyle sıraladı: "Küresel ekonomik zorluklar, hammadde maliyetleri, finansal koşullar, pa­zarlarda daralma..." Bu zor koşul­larda derneğin daha vizyoner bir yapıya kavuşmasının her zaman­kinden daha fazla önem arz ettiği­ni dile getiren Aluç, "Derneğimi­zi uluslararası platformlarda da­ha güçlü temsil etmek istiyoruz. Sayın Murat Şahinler'in adaylığı derneğimizin ve üyelerimizin ti­cari faaliyetleri adına umut ver­mektedir" mesajları verdi. Bursalı sanayici Nilüfer Çevikel de, "Sek­törün ayrışmaya değil daha fazla birleşmeye ihtiyacı var. Biz her za­man haklının yanında olduk, güç­lünün değil" diye konuştu.

"Gençler kolay işlerde çalışmak istiyor ama..."

Denizli'deki toplantıya katılan İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Başkanı Ahmet Öksüz, Mısır'a taşınma konusunda, "Bu makineler yerine kolay konmuyor" diyerek süreci desteklemediğini ifade etti. Öksüz, "Gençler kolay işlerde çalışmak istiyorlar ama sanayi olmadan, üretim olmadan hiçbir şey olmaz" diye konuştu.

"Ekonomiyi yönetenlere sektörü daha iyi anlatalım"

TETSİAD aday buluşmasında söz alan Denizli Sanayi Odası (DSO) Başkanı Selim Kasapoğlu, "Tekstil sektörü çok konuşuluyor. Katma değerli olduğunu hepimiz biliyoruz. Hammaddesi 1-1,5 dolar olan sektörün nihai ürün ihracat değeri 15-20 dolar. Ekonomiyi yönetenlere sektörü iyi anlatmamız gerekiyor. TETSİAD'ın daha aktif bir söylemde bulunması gerekiyor" ifadelerini kullandı. Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan da, "TETSİAD aslında çok büyük bir STK. 1400'ün üzerinde üyesi var. Türkiye'deki sanayiye, üretime, ihracata verdiği destek çok büyük. Biz Denizli'nin daha iyi noktalara gelebilmesi için ARGE, inovasyon noktasında her türlü konuda destek vereceğiz. Yılda 600- 700'e yakın firmayı dünyanın dört bir yanındaki fuarlara götürüyoruz" bilgilerini paylaştı.