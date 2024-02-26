Sanayiciler için finansmanda yol haritası hazırlıyor

Özlem SARSIN

İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği’nin (İZSİAD) yeni Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Cengiz, derneğin yeni dönem hedeflerini DÜNYA ile paylaşarak, hızlı ve yoğun bir programın kendilerini beklediğini söyledi.

Gerek üyelerin gerekse İzmir iş dünyasının problemlerini çözebilmek, isteklerini ve beklentilerini dile getirmek için çalışmalara başladıklarını ifade eden Cengiz, İZSİAD’ın tüm Türkiye’ye örnek bir kuruluş olduğunu, geçmişten gelen mirası en iyi şekilde temsil etmek ve ileri noktalara taşımak için yola çıktıklarını belirtti.

İZSİAD üyelerini kapsayan bir anket çalışması yaptıklarını ve üyelerinin temel sorununun finansal kaynaklara erişimde zorluklar olarak tespit ettiklerini vurgulayan Cengiz, şu bilgileri verdi: “Hem dünyada hem de ülkemizde maalesef hızla kötüye giden ekonomik durum karşısında üyelerimizin daha güçlü pozisyon alabilmesi, sinerjiyi artırabilmeleri, devletle olabilecek iş çözümleri için köprü olacağız.

Yaptığımız bir ankette üyelerimizin büyük çoğunluğunun finansmana erişiminde ciddi problemleri olduğunu tespit ettik. Hem kamu hem de özel bankalar ile görüşmeler yapmaya başladık. Üyelerimizin finansal algılarını arttırabilmek için bir takım eğitimler sağlayacağız.

Öte yandan uluslararası fonlardan yararlanmak ile ilgili de projelerimiz var. Hem derneğimizin hem de üyelerimizin hazırlayacağı projelerle bu fonlardan yararlanmak istiyoruz. Finansmana ulaşımın çok zor olduğu, maliyetinin yüksek olduğu bu günlerde fonları değerlendirmek gerektiğini düşünüyoruz. Bu kapsamda inovatif ürünler ve kadın istihdamına yönelik iki projenin hazırlıklarına başladık.

Projeler olgunlaştıkça ayrıntıları daha sonra kamuoyu ile paylaşacağız. Şu an projeleri yazma aşamasındayız. 9 Eylül Üniversitesi’nden Profesör Sabri Erdem’i de İZSİAD bünyesine dahil ettik. Bu projelerin başında da kendisi var. AB fonlarından yararlanmak için ciddi kadro kurmaya başladık. Bir başka projemizi de İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin şirketi ESHOT ile hayata geçireceğiz. Beraberce endüstriyel simbiyoz çalışmaları yapmayı düşünüyoruz.

Ayrıca bir de ulaşımda, üretim personellerinin toplu taşımada desteklenmesi için bir çalışma düşünüyoruz.” Hem bir STK hem de bir iş insanları derneği olarak tüm asli görevlerini yerine getireceklerini ifade eden Cengiz, “Bir yandan sosyal dayanışmayı artıracağız bir yandan da iş dünyasındaki bir dernek olarak Türkiye’ye ve dünyaya model olabilecek yatırımlar yapmak peşinde olacağız.

Bunu yaparken de İzmir Ticaret Odası, EBSO, İzmir Ticaret Borsası ve TMMOB ile sıcak ilişkiler geliştirip onların kamusal ilişkilerde olan deneyimlerinden faydalanacağız. Hep beraber İzmir iş dünyası için güzel çalışmalar yapacağız” dedi.

“Dünya ile rekabet etmekten uzaklaşıyoruz”

Tarım, gıda ve tekstil sektörü gibi emek yoğun sektörlerde firmaların ve üyelerinin sancılı bir dönemden geçtiğine de dikkat çeken Cengiz, “Tüm Türkiye’de olduğu gibi üyelerimiz de işçilik maliyetlerinin yükselmesinden kaynaklı sıkıntılar yaşıyor.

Rekabet etmekte zorlanıyorlar. Ama diğer tarafta yoksulluk sınırının bir tık üzerindeki bir asgari ücrete itiraz etmek de insani değil. Hatta yetersiz bile. Tarımla, tekstille uğraşan üyelerimizin dünya ile rekabet etmekten hızla uzaklaştığı da aşikar. Hal böyle olunca hükümetin bunu sübvanse etmesi lazım. Maaşlar kesinlikle düşürülmemeli ama işverenlere çeşitli destekler sunulmalı.

Mesela ödenen asgari ücretin bir kısmı üreticinin vergisinden düşülebilir, SGK kısmını en azından devlet bir süre kendi karşılayabilir, üretimin desteklenmesi için emek yoğun sektörde acil desteğe ihtiyaç var. Müdahale edip bize rekabet yolu tekrar açılmalı. Yoksa dış ticaret açığını, eğer üretemezsek çözme şansımız yok. Her şey, katma değerli, inovatif ürünler üretmekten geçiyor. Öte yandan Rusya ambargosu nedeni ile sıkıntıya düşen şirketlerimiz var. Bununla ilgili Sanayi Bakanlığımıza yazılar yazdık. Bu sorunun hızlıca aşılması, hükümetin AB ve Amerika ile bunu çözmesi lazım. Yoksa durum kayıt dışılığa gider” diye konuştu.

İzmir Dikili’de sera altı üretim yatırımı

Üyeler arasındaki iletişimi hızlandırıp güçlendireceklerini vurgulayan Cengiz, özellikle birbirleri ile ticaret yapmaları noktasında öncülük etmek istediklerini kaydetti. Cengiz, “İzmir’in Dikili ilçesinde kurulan Dikili Tarıma Dayalı Sera İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde yaklaşık 20 üyemiz burada sera altı üretim yapmak için yatırım yapacak. Jeotermal enerji kullanarak topraksız tarım yapacağız. Ortak projeye başladık, bu projenin daha da büyümesini hedefliyoruz. Burada yeni bir model yaratabiliriz” bilgisini de paylaştı.