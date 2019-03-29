“Sanayicinin öncelikli talebi güvenlik”

29 Mart 2019

BURSA (DÜNYA) - Bebe Çocuk Konfeksiyon Sektörü Sanayici ve İş Adamları Derneği (BEKSİAD), Yıldırım Kaymakamı Adem Yazıcı’yı ağırladı. BEKSİAD Dernek Merkezi’nde gerçekleşen ziyarette, BEKSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Yıldız’ın yanı sıra, BEKSİAD Yönetim Kurulu üyeleri hazır bulundu.

Yıldırım Kaymakamı Adem Yazıcı’ya Vişne Ticaret Bölgesi ve BEKSİAD hakkında bilgilendirmelerde bulunan BEKSİAD Başkanı Ömer Yıldız, Vişne Ticaret Bölgesi’nde bine yakın imalatçının faaliyet gösterdiğini ve 70 bine yakın kişinin istihdam edildiğini söyledi. Yıldız, “Bölgemiz, Türkiye bebe giyim sektöründeki imalatın yüzde 80’ine yakınını karşılamakta. Ayrıca bebe giyim sektöründeki ihracatın yüzde 87’sini bölgemizdeki sanayicilerimiz gerçekleştiriyor” dedi. Vişne Ticaret Bölgesi’nin sadece bir üretim merkezi olmaktan ziyade, 80’e yakın ülkeden yabancı alıcının da odağında olduğunu, böylece Bursa turizmine de katkı sağladığını ifade eden Yıldız, “Bursa’nın tanıtımı açısından bölgemizin öneminin büyük olduğunu düşünüyoruz. Buraya gelen yabancı yatırımcılar üzerinde iyi bir intiba bırakmayı istiyoruz. Bunun için de hem bölgemize gelen yabancı yatırımcıların, hem de iş yerleri ve çalışanlarının güvenliğini daha üst seviyede sağlamak için gerekli adımların atılmasını bekliyoruz” diye konuştu.

Kadın çalışana ve engellilere yönelik ortak projeler yapılacak

Bebe giyim sektörünün ve Vişne Ticaret Bölgesi’nin, Yıldırım ve Bursa için önemli bir değer olduğunu söyleyen Yıldırım Kaymakamı Adem Yazıcı da, BEKSİAD’ın güvenlik taleplerini yerinde bulduğunu ve bunun için en kısa zamanda harekete geçeceklerini söyledi. Yazıcı, “Bölgemize değer katan sanayicilerimizin istekleri bizler için her zaman önemlidir. Sanayicimizi, işçilerimizi ve bölgeye gelen yabancı alıcıların güvenliğini sağlamak bizlerin öncelikleri arasında olacaktır. Bunun yanı sıra kadın çalışanlara, engellilere yönelik ortak projeler içinde yer almayı da isteriz” şeklinde konuştu.

Ziyaretin sonunda BEKSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Yıldız, Yıldırım Kaymakamı Adem Yazıcı’ya plaket takdim etti.