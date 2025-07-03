“Sanayicinin önünü görebildiği bir iklime ihtiyacı var”

Dünyada uzun süredir devam eden belirsizlik ortamının arta­rak devam ettiğini belirten Bü­yüksimitci, “Rusya-Ukrayna sa­vaşı hâlâ devam ederken, şimdi bir de Orta Doğu’da yükselen ça­tışmalarla karşı karşıyayız. Gaz­ze’de yaşanan insanlık trajedisi yüreğimizi yakarken, İsrail-İran arasındaki gerilim ve ABD’nin sürece dâhil olması, sadece böl­gesel değil, küresel ölçekte de cid­di bir tedirginliğe yol açıyor.

Tüm bu gelişmelerin, doğal olarak kü­resel ekonomiye de yansıdığını ifade eden Büyüksimitci, “Enerji fiyatları yeniden yükselişe geç­ti. Bu da enflasyon baskılarını ar­tırıyor. Dünya genelinde merkez bankaları sıkı para politikaları­na devam ederken, tedarik zin­cirlerinde yeni riskler oluşuyor. Bu da üretim maliyetlerini artırı­yor, ihracatçı firmalarımızı zor­luyor” dedi.

“Sanayideki daralma büyüme verilerine yansıdı”

Ekonomide uygulanan sıkı pa­ra politikalarının sanayi sektö­rünü ciddi biçimde etkilediğini ifade eden Büyüksimitci, “2025 yılı ilk çeyrek büyüme rakamları­na dikkat çekerek şunları söyledi: “Türkiye ekonomisi yılın ilk çey­reğinde yüzde 2 büyürken, sana­yi sektörü yüzde 1,8 daraldı. Ge­çen yıl GSYH içindeki sanayinin payı yüzde 21,7 iken bu yıl yüzde 19,2’ye geriledi. Yani üretmeden büyüyen bir ekonomiyle karşı karşıyayız. Eğer istikrarlı ve sür­dürülebilir bir büyüme hedefli­yorsak, üretimi artırmalı, sanayi­cimizin rekabet gücünü mutlaka yükseltmeliyiz. Sanayicinin önü­nü görebildiği, finansmana erişi­min kolaylaştığı, yatırım iştahı­nın arttığı bir iklime hepimizin ihtiyacı var” dedi.

“Finansmana erişim hâlâ en büyük sorun”

Sanayicilerin karşılaştığı en bü­yük sorunlardan birinin finans­mana erişim olduğunu vurgula­yan Büyüksimitci, kısa vadeli kre­di imkanlarının yetersizliğine ve yatırım kararlarının ertelendiği­ne dikkat çekerek, “Bankalarda­ki kredi genişlemesi sınırlı kaldı. Firmalarımız uzun vadeli kaynak­lara ulaşmakta zorlanıyor. Bu da yatırımların önünü tıkıyor” dedi.