Sanayicinin yatırım iştahını korumalıyız

Ziya İPEK

Organize Sanayi Bölge­leri Üst Kuruluşu (OS­BÜK) Başkanı Me­miş Kütükcü, Adana Hacı Sa­bancı Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) ev sahipliğinde ger­çekleştirilen OSBÜK Akde­niz Bölge Toplantısı’nda Ak­deniz Bölgesi’nde organize sa­nayi bölgelerinin (OSB) artan yatırım ve üretim gücüne dik­kat çekti. Adana, Antalya, Bur­dur, Hatay, Isparta, Kahraman­maraş, Mersin ve Osmaniye ol­mak üzere 8 ilde toplam 43 OSB bulunduğunu anımsatan Kü­tükcü, bu OSB’lerden 13’ünün son 5 yılda kurulduğuna dikkat çekti.

Bölgede 23 OSB’nin hâ­lihazırda üretim faaliyetleri­ni sürdürdüğünü belirten Kü­tükcü, Akdeniz Bölgesi'ndeki OSB’lerde üretim yapan yakla­şık 2 bin fabrikanın 170 binden fazla kişiye doğrudan istihdam sağladığını kaydetti. Kütükcü, “Akdeniz bölgemizin yatırım ve üretim iştahı son derece güçlü. Geçtiğimiz hafta Isparta’daki organize sanayi bölgelerimizi ziyaret ettim. Başkanlarımızın ve yönetim kurulu üyelerimi­zin taleplerini dinledim. Ortak bir talepleri var: OSB’lerimizin büyümesi. Eminim buradaki OSB’lerimizin de en öncelikli talebi budur” dedi.

Sanayicilerin ve OSB’lerin taleplerine dikkat çeken Kü­tükcü, Türkiye’nin bu büyü­me potansiyelini desteklemesi gerektiğini ifade etti. Organi­ze sanayi bölgeleri ile katılım­cı firmalarının yatırım ve üre­tim avantajlarını artırmak için yapılan her düzenlemenin çok büyük anlamı olduğunu akta­ran Kütükcü, yeni OSB Uygula­ma Yönetmeliği için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na teşek­kür etti.

Eylül ayında yayımlanan OSB Uygulama Yönetmeliği ile organize sanayi bölgelerinin yeni kazanımlar elde ettiğini ifade eden Kütükcü, OSB’lerin kamulaştırma, altyapı ve tahsis süreçlerine hız kazandıracak bu düzenlemelerin bazılarına OSB’lerden düzeltme talebi de geldiğini anımsattı. OSBÜK’ün OSB’lerden gelen her talebi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurum­larla paylaşarak takibini yaptı­ğının altını çizen Kütükcü, son bir yılda OSB’lerden 377 tale­bin geldiğini, bunların tamamı­nın ilgili kurumlarla paylaşa­rak çözümlerini takip ettikleri­ni sözlerine ekledi.

Adana Hacı Sabancı OSB’den 40 binden fazla istihdam

Adana Hacı Sabancı OSB Başkanı Bekir Sütcü de örnek bir OSB olmak için sürekli ça­lıştıklarını, 6 milyon metreka­re genişleme alanı, 40 binden fazla istihdam ile Türkiye’nin sayılı OSB’leri arasında olduk­larını anımsattı.

Türt Standartları Enstitü­sü Başkanı M. Sami Şahin, ye­şil dönüşüm ve savunma sa­nayi alanları başta olmak üze­re TSE’nin stratejik alanlarda çalışmalar yürüttüğünü belir­terek, standardizasyon, ulus­lararası yetkilendirme, ak­reditasyon ve belgelendirme konularındaki çalışmalarını anlattı. Şahin, “TSE olarak 10 bölgede Bölge Koordinatörle­rimiz var. Biz bu sayede sanayi­cilerimizin en yakınında olma­ya gayret ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Bu arada, Adana Hacı Saban­cı OSB, Antalya OSB, Gazian­tep OSB ve Mersin Tarsus OS­B'ye Yeşil OSB Belgeleri tak­dim edildi. Adana Hacı Sabancı OSB'ye ayrıca TS ISO 46001 Su Verimliliği Yönetim Sistemi Belgesi verildi. Böylelikle Tür­kiye genelinde Yeşil OSB Bel­gesi alan OSB sayısı 13’e, TS ISO 46001 Su Verimliliği Yöne­tim Sistemi Belgesi alan OSB sayısı 3'e yükseldi.

OSBÜK ve TSE heyetinden Adana Ticaret Borsası’na ziyaret

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kurulu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü ve Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanı Mahmut Sami Şahin, beraberlerindeki heyetle Adana Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Şahin Bilgiç ve yönetimini ziyaret etti. Ziyaret sırasında, Adana Ticaret Borsası’nın ülke ekonomisine sağladığı katkılar ve bölgenin sanayi ve tarım potansiyeli değerlendirildi.

OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, ATB’nin Adana ve Türkiye’ye sağladığı katkılar nedeniyle Başkan Şahin Bilgiç’e teşekkür etti. TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin ise ATB Kompleksi’ne ikinci kez geldiğini belirterek, borsanın modern altyapısına hayran kaldığını ifade etti. Şahin, “Adana gibi tarımın merkezi olan bir şehirde böylesine modern bir ticaret borsası kurulması, ülkemiz için büyük bir kazançtır. Bu tür yatırımlar, rekabeti artırarak ülkenin gelişimine katkı sağlıyor” dedi.

Bilgiç: Yeni OSB’ler Adana’ya büyük ivme kazandıracak

Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç, OSBÜK ve TSE heyetini ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, ATB’nin tarihi ve faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Bilgiç, Adana’nın tarımsal potansiyelini artırma hedefiyle çalıştıklarını ifade ederek şunları söyledi: “Adana’da tarımsal potansiyeli desteklemek için kurulan ATB Kompleksi, bu hedeflerimizin bir parçası. Adana merkezde üç yeni organize sanayi bölgesi (OSB) kuruluyor. Bu OSB’ler faaliyete geçtiğinde, Adana’nın tarımsal üretimine ve ihracatına büyük katkı sağlayacak. Ticaret Borsası olarak Su Ürünleri, Sera ve Gıda OSB’lerinde aktif rol alıyoruz. Adana, bu projelerle önemli bir ivme yakalayacak.”