Sanayicinin yatırım iştahını korumalıyız
Akdeniz Bölgesi'nin yarım asrı aşan bir planlı sanayi geçmişine sahip olduğunu anımsatan OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, “Akdeniz bölgemizin yatırım ve üretim iştahı son derece güçlü. Ülke olarak OSB ve sanayicilerin bu büyük yatırım iştahını korumamız, desteklememiz şart” dedi.
Ziya İPEK
Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) ev sahipliğinde gerçekleştirilen OSBÜK Akdeniz Bölge Toplantısı’nda Akdeniz Bölgesi’nde organize sanayi bölgelerinin (OSB) artan yatırım ve üretim gücüne dikkat çekti. Adana, Antalya, Burdur, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Mersin ve Osmaniye olmak üzere 8 ilde toplam 43 OSB bulunduğunu anımsatan Kütükcü, bu OSB’lerden 13’ünün son 5 yılda kurulduğuna dikkat çekti.
Bölgede 23 OSB’nin hâlihazırda üretim faaliyetlerini sürdürdüğünü belirten Kütükcü, Akdeniz Bölgesi'ndeki OSB’lerde üretim yapan yaklaşık 2 bin fabrikanın 170 binden fazla kişiye doğrudan istihdam sağladığını kaydetti. Kütükcü, “Akdeniz bölgemizin yatırım ve üretim iştahı son derece güçlü. Geçtiğimiz hafta Isparta’daki organize sanayi bölgelerimizi ziyaret ettim. Başkanlarımızın ve yönetim kurulu üyelerimizin taleplerini dinledim. Ortak bir talepleri var: OSB’lerimizin büyümesi. Eminim buradaki OSB’lerimizin de en öncelikli talebi budur” dedi.
Sanayicilerin ve OSB’lerin taleplerine dikkat çeken Kütükcü, Türkiye’nin bu büyüme potansiyelini desteklemesi gerektiğini ifade etti. Organize sanayi bölgeleri ile katılımcı firmalarının yatırım ve üretim avantajlarını artırmak için yapılan her düzenlemenin çok büyük anlamı olduğunu aktaran Kütükcü, yeni OSB Uygulama Yönetmeliği için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na teşekkür etti.
Eylül ayında yayımlanan OSB Uygulama Yönetmeliği ile organize sanayi bölgelerinin yeni kazanımlar elde ettiğini ifade eden Kütükcü, OSB’lerin kamulaştırma, altyapı ve tahsis süreçlerine hız kazandıracak bu düzenlemelerin bazılarına OSB’lerden düzeltme talebi de geldiğini anımsattı. OSBÜK’ün OSB’lerden gelen her talebi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurumlarla paylaşarak takibini yaptığının altını çizen Kütükcü, son bir yılda OSB’lerden 377 talebin geldiğini, bunların tamamının ilgili kurumlarla paylaşarak çözümlerini takip ettiklerini sözlerine ekledi.
Adana Hacı Sabancı OSB’den 40 binden fazla istihdam
Adana Hacı Sabancı OSB Başkanı Bekir Sütcü de örnek bir OSB olmak için sürekli çalıştıklarını, 6 milyon metrekare genişleme alanı, 40 binden fazla istihdam ile Türkiye’nin sayılı OSB’leri arasında olduklarını anımsattı.
Türt Standartları Enstitüsü Başkanı M. Sami Şahin, yeşil dönüşüm ve savunma sanayi alanları başta olmak üzere TSE’nin stratejik alanlarda çalışmalar yürüttüğünü belirterek, standardizasyon, uluslararası yetkilendirme, akreditasyon ve belgelendirme konularındaki çalışmalarını anlattı. Şahin, “TSE olarak 10 bölgede Bölge Koordinatörlerimiz var. Biz bu sayede sanayicilerimizin en yakınında olmaya gayret ediyoruz” ifadelerini kullandı.
Bu arada, Adana Hacı Sabancı OSB, Antalya OSB, Gaziantep OSB ve Mersin Tarsus OSB'ye Yeşil OSB Belgeleri takdim edildi. Adana Hacı Sabancı OSB'ye ayrıca TS ISO 46001 Su Verimliliği Yönetim Sistemi Belgesi verildi. Böylelikle Türkiye genelinde Yeşil OSB Belgesi alan OSB sayısı 13’e, TS ISO 46001 Su Verimliliği Yönetim Sistemi Belgesi alan OSB sayısı 3'e yükseldi.
OSBÜK ve TSE heyetinden Adana Ticaret Borsası’na ziyaret
Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kurulu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü ve Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanı Mahmut Sami Şahin, beraberlerindeki heyetle Adana Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Şahin Bilgiç ve yönetimini ziyaret etti. Ziyaret sırasında, Adana Ticaret Borsası’nın ülke ekonomisine sağladığı katkılar ve bölgenin sanayi ve tarım potansiyeli değerlendirildi.
OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, ATB’nin Adana ve Türkiye’ye sağladığı katkılar nedeniyle Başkan Şahin Bilgiç’e teşekkür etti. TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin ise ATB Kompleksi’ne ikinci kez geldiğini belirterek, borsanın modern altyapısına hayran kaldığını ifade etti. Şahin, “Adana gibi tarımın merkezi olan bir şehirde böylesine modern bir ticaret borsası kurulması, ülkemiz için büyük bir kazançtır. Bu tür yatırımlar, rekabeti artırarak ülkenin gelişimine katkı sağlıyor” dedi.
Bilgiç: Yeni OSB’ler Adana’ya büyük ivme kazandıracak
Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç, OSBÜK ve TSE heyetini ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, ATB’nin tarihi ve faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Bilgiç, Adana’nın tarımsal potansiyelini artırma hedefiyle çalıştıklarını ifade ederek şunları söyledi: “Adana’da tarımsal potansiyeli desteklemek için kurulan ATB Kompleksi, bu hedeflerimizin bir parçası. Adana merkezde üç yeni organize sanayi bölgesi (OSB) kuruluyor. Bu OSB’ler faaliyete geçtiğinde, Adana’nın tarımsal üretimine ve ihracatına büyük katkı sağlayacak. Ticaret Borsası olarak Su Ürünleri, Sera ve Gıda OSB’lerinde aktif rol alıyoruz. Adana, bu projelerle önemli bir ivme yakalayacak.”