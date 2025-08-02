Sanayide azalan istihdam hizmet ve inşaat sektörüne kaydı

TCMB’de uzman olarak gö­re yapan Zeynep Yılmaz tarafından kaleme alınan yazıda 2025 yılında sa­nayi sektörünün istihdam içindeki payı azalırken, hizmetler sektörünün payının arttığı kaydedildi.

Bu dönem­de sanayi sektörü istihdamının yakla­şık 157 bin kişi (yüzde 3,1) azalırken, inşaat sektöründe 83 bin kişilik (yüz­de 4,6), hizmetler sektöründe ise 258 bin kişilik (yüzde 2,9) artış yaşandı­ğı kaydedildi. İstihdamda sanayi sek­törü payının giderek azalmasına kar­şın hizmetler sektörü payının artma­sının uzun vadeli küresel eğilimlerle uyumlu bir gelişme olduğu belirtilir­ken hizmet sektörünün öne çıkması, gelişmiş ekonomilere benzer bir ya­pıya geçişin işareti olarak görülüyor.

OECD ortalamasının üzerinde

Analiz şöyle devam etti: “Ülkelerin ekonomik gelişmişlik düzeyi arttık­ça, sanayi sektörünün üretim hacmi korunsa ya da artsa dahi istihdam­daki payı genellikle azalıyor. Bu ge­lişmede, teknolojik ilerlemeye bağ­lı üretkenlik artışları, tüketici ter­cihlerinde hizmetler lehine değişim ve küresel rekabet nedeniyle imalat süreçlerinin farklı ülkelere kayması gibi nedenler rol oynayabiliyor. Bu­nun bir yansıması olarak da hizmet­ler sektörünün istihdamdaki payı ar­tıyor.

Veriler incelendiğinde, yüksek gelirli ülkelerde hizmetlerin istih­damdaki payının Türkiye’nin olduk­ça üzerinde olduğu görülüyor. Ben­zer şekilde, Türkiye’de sanayi sek­törünün toplam istihdamdaki payı yüksek gelirli ülkeler ile OECD or­talamalarından yaklaşık 5 yüzde pu­an daha yüksek. Ekonomik gelişme­nin devamıyla birlikte Türkiye’de bu oranın giderek artması ve istihda­mın dağılımının yüksek gelirli ülke­lere yakınsaması beklenebilir.”

TL dönüşüm desteği uzatıldı

Ayrıca TCMB, firmaların yurt dı­şı kaynaklı dövizlerinin Türk lirası­na dönüşümünde sağlanan destek uygulamasını 31 Ekim 2025 tarihi­ne uzatmaya karar verdi. TCMB’nin “Firmaların Yurt Dışı Kaynaklı Dö­vizlerinin Türk Lirasına Dönüşümü­nün Desteklenmesi Hakkında Teb­liğ”i Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, banka fir­maların yurt dışı kaynaklı dövizleri­nin Türk lirasına dönüşümünde sağ­lanan destek uygulamasının 31 Tem­muz 2025’ten 31 Ekim 2025 tarihine uzatılmasını kararlaştırdı.