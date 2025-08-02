Sanayide azalan istihdam hizmet ve inşaat sektörüne kaydı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) blog sayfasında “İstihdamda Sektörel Kaymalar ve Çalışan Geçişleri” başlıklı analizde 2025 yılı Mayıs ayı baz alınarak önceki bir yıllık dönemde Türkiye’de istihdam piyasasında yaşanan değişimler, sektörel istihdam ve çalışan geçişleri özetlendi.
TCMB’de uzman olarak göre yapan Zeynep Yılmaz tarafından kaleme alınan yazıda 2025 yılında sanayi sektörünün istihdam içindeki payı azalırken, hizmetler sektörünün payının arttığı kaydedildi.
Bu dönemde sanayi sektörü istihdamının yaklaşık 157 bin kişi (yüzde 3,1) azalırken, inşaat sektöründe 83 bin kişilik (yüzde 4,6), hizmetler sektöründe ise 258 bin kişilik (yüzde 2,9) artış yaşandığı kaydedildi. İstihdamda sanayi sektörü payının giderek azalmasına karşın hizmetler sektörü payının artmasının uzun vadeli küresel eğilimlerle uyumlu bir gelişme olduğu belirtilirken hizmet sektörünün öne çıkması, gelişmiş ekonomilere benzer bir yapıya geçişin işareti olarak görülüyor.
OECD ortalamasının üzerinde
Analiz şöyle devam etti: “Ülkelerin ekonomik gelişmişlik düzeyi arttıkça, sanayi sektörünün üretim hacmi korunsa ya da artsa dahi istihdamdaki payı genellikle azalıyor. Bu gelişmede, teknolojik ilerlemeye bağlı üretkenlik artışları, tüketici tercihlerinde hizmetler lehine değişim ve küresel rekabet nedeniyle imalat süreçlerinin farklı ülkelere kayması gibi nedenler rol oynayabiliyor. Bunun bir yansıması olarak da hizmetler sektörünün istihdamdaki payı artıyor.
Veriler incelendiğinde, yüksek gelirli ülkelerde hizmetlerin istihdamdaki payının Türkiye’nin oldukça üzerinde olduğu görülüyor. Benzer şekilde, Türkiye’de sanayi sektörünün toplam istihdamdaki payı yüksek gelirli ülkeler ile OECD ortalamalarından yaklaşık 5 yüzde puan daha yüksek. Ekonomik gelişmenin devamıyla birlikte Türkiye’de bu oranın giderek artması ve istihdamın dağılımının yüksek gelirli ülkelere yakınsaması beklenebilir.”
TL dönüşüm desteği uzatıldı
Ayrıca TCMB, firmaların yurt dışı kaynaklı dövizlerinin Türk lirasına dönüşümünde sağlanan destek uygulamasını 31 Ekim 2025 tarihine uzatmaya karar verdi. TCMB’nin “Firmaların Yurt Dışı Kaynaklı Dövizlerinin Türk Lirasına Dönüşümünün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ”i Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, banka firmaların yurt dışı kaynaklı dövizlerinin Türk lirasına dönüşümünde sağlanan destek uygulamasının 31 Temmuz 2025’ten 31 Ekim 2025 tarihine uzatılmasını kararlaştırdı.