"Sanayide bölgesel teşvikler yeniden gözden geçirilmeli"

Teşvik mekanizmasının yeniden değer­lendirilerek sanayiciye güç ve­recek şekilde kurgulanması ge­rektiğine dikkat çeken Kasapoğ­lu, devlet teşviklerinin özellikle emek yoğun sektörlerde yeniden kurgulanması gerektiğini vurgu­ladı.

Bölgesel teşvik kurgusunun süratle gözden geçirilmesi, sana­yicinin karşısına ihtiyaçlara yö­nelik sektörel teşviklerle çıkılma­sı gerektiğini kaydeden Kasapoğ­lu, “Sanayide bölgesel teşviklerin yeniden gözden geçirilmesi ve ih­tiyaçlara göre yeniden kurgulana­rak hazırlanması gerektiğine ina­nıyoruz.

Her sektörün dinamikle­ri farklı ve günümüz koşullarında sanayicilerin daha esnek ve hedef odaklı teşviklerle desteklenmesi büyük önem taşıyor. Bu düzenle­meler, sektörel büyümeyi hızlan­dıracak, yeni yatırımların önünü açacak ve istihdam yaratılmasına katkı sağlayacaktır. Teşviklerin daha stratejik bir şekilde yönlen­dirilmesi, sanayicimizin dünya pazarında daha güçlü bir konu­ma gelmesini sağlayacak ve re­kabet gücümüzü artıracaktır. Bu adımların süratle atılması, 2025 ve sonrası için sanayicilerin ro­tasını belirlemesine de yardımcı olacak” dedi.

“Sanayici çarkların dönmesi için mücadele veriyor”

Konuşmasında nitelikli işgü­cü ihtiyacına da dikkat çeken ve mesleki eğitim konusuna ayrıca önem verdiklerini belirten Baş­kan Kasapoğlu, “Sanayicinin tek şansı, çarkların dönmesidir. Eğer üretim devam ederse, istihdam sürdürülebilir, ihracat yapabili­riz ve ekonomiye katkı sağlarız. Ancak, bu çarkların dönmesi için doğru politikaların, uygun mali­yetlerin ve sürdürülebilir bir ön­görülebilirliğin sağlanmasına ih­tiyaç var. Şu anki ekonomik be­lirsizlik, sanayiciyi zor durumda bırakıyor.

Kur dalgalanmaları, enflasyon ve yüksek faiz oranla­rı üretim süreçlerini sıkıştırıyor, maliyetleri artırıyor. Ama sanayi­ci umutsuz değil, durmaz, müca­dele eder, yeniden başlamak için çabalar. Yeter ki çarklar dönmeye devam etsin” dedi. Başkan Kasa­poğlu, toplantının sonunda, tüm katılımcılara teşekkür ederek, 2025 yılı için daha öngörülebilir bir ekonomi ile daha güçlü bir sa­nayi için birlikte çalışılması ge­rektiğini dile getirdi.