"Sanayide bölgesel teşvikler yeniden gözden geçirilmeli"
Denizli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, sektör bazında desteklerin ve teşviklerin artması ile ilgili çağrıda bulundu.
Teşvik mekanizmasının yeniden değerlendirilerek sanayiciye güç verecek şekilde kurgulanması gerektiğine dikkat çeken Kasapoğlu, devlet teşviklerinin özellikle emek yoğun sektörlerde yeniden kurgulanması gerektiğini vurguladı.
Bölgesel teşvik kurgusunun süratle gözden geçirilmesi, sanayicinin karşısına ihtiyaçlara yönelik sektörel teşviklerle çıkılması gerektiğini kaydeden Kasapoğlu, “Sanayide bölgesel teşviklerin yeniden gözden geçirilmesi ve ihtiyaçlara göre yeniden kurgulanarak hazırlanması gerektiğine inanıyoruz.
Her sektörün dinamikleri farklı ve günümüz koşullarında sanayicilerin daha esnek ve hedef odaklı teşviklerle desteklenmesi büyük önem taşıyor. Bu düzenlemeler, sektörel büyümeyi hızlandıracak, yeni yatırımların önünü açacak ve istihdam yaratılmasına katkı sağlayacaktır. Teşviklerin daha stratejik bir şekilde yönlendirilmesi, sanayicimizin dünya pazarında daha güçlü bir konuma gelmesini sağlayacak ve rekabet gücümüzü artıracaktır. Bu adımların süratle atılması, 2025 ve sonrası için sanayicilerin rotasını belirlemesine de yardımcı olacak” dedi.
“Sanayici çarkların dönmesi için mücadele veriyor”
Konuşmasında nitelikli işgücü ihtiyacına da dikkat çeken ve mesleki eğitim konusuna ayrıca önem verdiklerini belirten Başkan Kasapoğlu, “Sanayicinin tek şansı, çarkların dönmesidir. Eğer üretim devam ederse, istihdam sürdürülebilir, ihracat yapabiliriz ve ekonomiye katkı sağlarız. Ancak, bu çarkların dönmesi için doğru politikaların, uygun maliyetlerin ve sürdürülebilir bir öngörülebilirliğin sağlanmasına ihtiyaç var. Şu anki ekonomik belirsizlik, sanayiciyi zor durumda bırakıyor.
Kur dalgalanmaları, enflasyon ve yüksek faiz oranları üretim süreçlerini sıkıştırıyor, maliyetleri artırıyor. Ama sanayici umutsuz değil, durmaz, mücadele eder, yeniden başlamak için çabalar. Yeter ki çarklar dönmeye devam etsin” dedi. Başkan Kasapoğlu, toplantının sonunda, tüm katılımcılara teşekkür ederek, 2025 yılı için daha öngörülebilir bir ekonomi ile daha güçlü bir sanayi için birlikte çalışılması gerektiğini dile getirdi.