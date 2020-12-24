Sanayide Dijital Dönüşüm Analiz Programı için imzalar atıldı

KÜBRA OĞURLU / KOCAELİ

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) tarafından desteklenerek, Bilişim Vadisi tarafından koordine edilecek olan 'Sanayide Dijital Dönüşüm Analiz Programı' imza töreni İMES Dilovası OSB’de gerçekleşti. Kocaeli-Gebze VI. (İMES) Makina İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren firmaların dijital dönüşüme yönelik olgunluk seviyelerinin belirleneceği programda sanayi devrimi 4.0 alanında önemli tespitler yapılması hedefleniyor.

İmza törenine, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Mustafa Çöpoğlu, İMES Dilovası OSB Yönetim Kurulu Başkanvekili Kerim Çolakoğlu, Bilişim Vadisi Genel Müdürü A. Serdar İbrahimcioğlu, Müteşebbis Heyet Üyelerinden Süleyman Akar, Şakir Eriş, Ahmet Sözer ve İMES Dilovası OSB Bölge Müdürü Onur Kesici katıldı. İşletmelerin dijital dönüşüme uygunluk seviyelerinin analiz edileceği programın ilk aşamasında imzaları MARKA Genel Sekreteri Dr. Mustafa Çöpoğlu, Bilişim Vadisi Genel Müdürü A. Serdar İbrahimcioğlu ve İMES Dilovası OSB Yönetim Kurulu Başkanvekili Kerim Çolakoğlu attı.

Törende konuşan MARKA Genel Sekreteri Dr. Mustafa Çöpoğlu, "İMES Dilovası OSB, Uygulamalı İleri Mühendislik ve Mükemmeliyet Merkezi projesiyle sanayimizin ihtiyaç duyduğu nitelikli ara eleman ihtiyacını karşılayacak. İmzaladığımız bu protokolle de Sanayide Dijital Dönüşüm Analiz Programını hayata geçirmiş olmanın mutluluğu içerisindeyiz. MARKA olarak desteklediğimiz, Bilişim Vadisi’nin koordinasyonunda gerçekleştirilen programımızın sanayicilerimize fayda sağlayacağına inanıyoruz." dedi.

Bilişim Vadisi Genel Müdürü A. Serdar İbrahimcioğlu ise, “MARKA ile önemli işbirliklerimiz oldu. Sanayide dijital dönüşüm bizler için çok önemli. İMES Dilovası OSB'de faaliyet gösteren firmalarımızın dijital dönüşüme uygunluk seviyelerini ölçeceğiz ve üç ayı kapsayacak bu süreçte gerekli alanlarla ilgili çözüm önerileri arayacağız.” ifadelerini kullandı.

İMES OSB, dijital dönüşüm envanterini hazırladı

İMES Dilovası OSB Yönetim Kurulu Başkanvekili Kerim Çolakoğlu de "İşletmelerimizin gelişen teknolojilere uyum sağlaması ve ülkemize yüksek katma değerli ürün oluşturulması adına bölgemizde dijital dönüşüm hamlelerini uygulamaya devam ediyoruz. 2019 yılının sonlarında başlayarak 2020 yılının da “İşletmelerin Teknolojik Dönüşüm Sürecinde Hazır Oluş Seviyelerinin Belirlenmesini” hedeflenerek, envanter raporumuzu hazırlandık. Bu raporla birlikte çözüm önerileri ve projeler geliştirmeye devam ediyoruz.” diye konuştu.

İMES Dilovası OSB olarak dijital dönüşüm ile ilgili somut adımlarını, literatüre uygun araştırma ve geliştirme süreçleriyle yönetmeye gayret gösterdiklerini söyleyen Çolakoğlu, "Bu anlamda sanayide dijital dönüşüm analiz programı ile elde edilecek verilerin hem işletmelerimize hem de sanayimize katkı sunacağına inanıyoruz." dedi.