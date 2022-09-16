Sanayide kalifiye eleman sıkıntısı büyüyor

ALİ ŞAHİN/ESRA ÖZARFAT

BURSA - Temmuz ayı işsizlik verilerine göre Türkiye’de 15 yaş ve üzerinde işgücüne katılmayan kişi sayısı 30 milyon 355 bin kişi olarak açıklanmıştı. İnsanların yüzde 53,1’inin işgücüne katıldığı ülkemizde işsizlik tartışmaları sürerken sanayi cephesinde personel eksikliği ciddi sorun olarak karşımıza çıkmaya başladı. Bursa sanayicisi her fırsatta yetişmiş ara elaman konusunda sıkıntı yaşandığını ve mavi yakalı personellerdeki sirkülasyondan dolayı problemler yaşandığını belirtiyordu. İŞKUR verilerine göre Ocak-Ağustos 2022 döneminde sanayide 780 bin 509 boş pozisyona 435 bin 646 kişi yerleştirildi. 344 bin 863 pozisyon ise boş kaldı. İŞKUR verilerine göre en büyük istihdam açığı imalat sanayisinde bulunuyor. Ocak Ağustos 2022 döneminde Bursa’da ise 80 bin 234 açık pozisyona 38 bin 652 kişi yerleştirildi. Yılın ilk 8 ayında İşkur’daki açık işlerde 41 bin 582 kişilik boşluk bulunuyor. Geçen yılın ilk 8 ayına göre Bursa’daki açık iş sayısının da 67 bin 491’den, 80 bin 234’e yükseldiği kaydedildi.

‘İş garantili kurslara ‘devam’ problemi var’

Sanayide istihdam eksiğin kapanması için var güçleriyle çalıştıklarını belirten DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, “Sanayi cephesinde eleman açısından sorun olduğunu her fırsatta dile getiriyoruz. BUTGEM ve BUTEKOM ile istihdam garantili projeler hazırlıyor, meslek edindirme kursları açıyoruz ama burada da önemli bir devamsızlık problemi var. Sanılanın aksine kadınlar bu kurslarımıza başladığında tamamlıyor. Devamsızlık konusunda en büyük sıkıntıyı gençlerde yaşıyoruz. Ayrıca bu kurslarda kapasiteyi dolduramıyoruz” dedi. Bölgedeki sorunun çözümü için iş talep edenlere her türlü imkanı sunduklarının altını çizen Çevikel, “Bursa bölgesindeki ağırlıklı sanayi sunulan imkanların çeşitliliğini artırıyor ve bir çok projede pilot uygulamalara dahil oluyor. Bursa, bu konuda çok şanslı. Gençlerimizi biraz daha bu konuda bilinçlendirir ve kurs devamlılıklarını sağlarsak birçok sektördeki açığı kapatmak adına önemi bir adım atmış oluruz” ifadelerini kullandı.

‘Mülakata gelmiyorlar’

Akademika Ambalaj Genel Müdürü ve MARSİFED Başkanı Ramazan Kaya ise “Biz de çalıştıracak eleman bulamıyoruz. Mavi ya da beyaz yaka fark etmiyor. Başvuru yapanlardan çağırıp randevu verilen 10 kişiden 2’si mülakata gelmiyor. Öte yandan beklentiler çok yüksek. Mesleki eğitime büyük önem verilmesi ve ailelerin de bu yönde gençleri yönlendirmesi gerek. Son dönemde vaktimizin büyük kısmını eleman sorununa ayırmak zorunda kalıyoruz” diye konuştu.

‘Kadın istihdamı teşvik edilmeli’

Kadın çalışan vurgusu yapan Haksan Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Gülmez, “Haksan olarak kadın çalışanların istihdama katılması için pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Türkiye’nin ekonomik büyümesini sağlaması için evdeki iş gücünü sahaya aktarması lazım. Özellikle de Marmara havzasında özel destek ve teşviklerle kadın çalışanların istihdamı desteklenmeli. Türkiye büyürse istihdama katılacak kadın iş gücüyle büyüyecek. Bu alanda bir teşvik verilmesi halinde biz Haksan olarak kadın çalışan sayısını artırmaya ve daha fazla maaş vermeye talibiz” dedi.

‘Gençler tercih etmiyor’

Yaykul Genel Müdürü Enver Kulu ise “Yetiştirmek için bile eleman bulamıyoruz. Sadece bizim değil, tüm sektörlerin sorunu. Gençler sanayiyi tercih etmiyor. Bu noktada gençlerin özendirilmesi, meslek liselerinin güçlendirilmesi ülke ekonomisi ve üretim gücünün korunması açısından çok önemli” ifadelerini kullandı.

İş yeri sayısı yükseliyor

Sosyal Güvenlik Kurumu verilerine göre Bursa’daki iş yeri sayısı her geçen gün artarken kayıtlı istihdam oranındaki yükseliş de beklentinin altında kalınca açık pozisyonlardaki eksiklik devam etti. Aralık 2021’de 86 bin 972 olan işyeri sayısı Haziran 2022’de 88 bin 176’ya yükseldi. Bursa’da SGK’ya kayıtlı işçi sayısı ise Aralık 2021’de 1 milyon 45 bin 956 iken Haziran 2022’de 1 milyon 71 bin 62 olarak kayıtlara geçti.