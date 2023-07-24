Sanayide verimlilik zorunlu olunca Takım tezgahları üretimi 6 ayda % 9 arttı

Nurdoğan ARSLAN ERGÜN

Otomotiv, savunma, havacılık, medikal, makine, kalıpçılık ve beyaz eşya gibi kritik sektörler başta olmak üzere imalat sanayisinde kullanılan takım tezgahları sektörü yılın ilk 6 ayında yüzde 8 büyüme kaydetti.

2022’de yurt içi satışlarda yüzde 11’lik artışla yaklaşık 1.87 milyar dolarlık katma değer yaratan sektörün bu yılsonunda 2 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Geçen yıl yüzde 18’lik artışla ihracatta 1.3 milyar dolarlık ihracat yapan sektör, 2023’ün ilk 6 ayında ihracatta yüzde 13’lük artışla 400 milyon dolara ulaştı.

Türkiye talaşlı imalat sanayine CNC satış, servis, teknolojik danışmanlık, finansman, yazılım ve eğitim konularında hizmet veren Tezmaksan’ın Genel Müdürü Hakan Aydoğdu, sektörde 2022 yılı ile başlayan parabolik büyümenin, 2023 ilk altı ayında da devam ettiğini söyledi.

2022’de Türkiye takım tezgahları üretiminin 800 milyon dolar seviyesinde olduğunu aktaran Aydoğdu, “Sanayicimiz özellikle Avrupa’da yaşanan üretim düşüklüğünden dolayı gelen talep doğrultusunda, olumsuz koşullarla karşılaşsa dahi yatırım yapmaktan imtina etmiyor.

Bunun sonucu da altı aylık verilere göre üretimin yüzde 9, ihracatın ise yüzde 13 artarak 400 milyon dolara ulaştığını görüyoruz. Yılın sonunda takım tezgahları kullanımının 2 milyar dolara ulaşmasını bekliyoruz. Bu da Avrupa’da üçüncü sıraya yükselmek demek” ifadesini kullandı.

CNC işleme merkezi sanayici ile buluşacak

İlk alt aylık verileri ‘gayet tatmin edici’ olarak yorumlayan Aydoğdu, “Burada en önemli husus bu büyümenin sürdürülebilir kılınması. Rekabetçi kalabilmemiz için verimliliği yükseltmemiz gerekiyor” dedi.

Takım tezgahlarında Türkiye’nin yakaladığı sektörel büyüme rüzgarının Tezmaksan olarak kendilerini de olumlu yönde etkilediğini kaydeden Aydoğdu, firma olarak yılın ilk yarısında üretim kapasitelerini yüzde 100 oranında artırdıklarını belirtti.

2024 yılı taleplerini karşılamak adına 15 milyon euro yatırım bedeliyle bu yıl içerisinde Sivas’ta yeni fabrikayı devreye alacaklarını hatırlatan Aydoğdu, “Mevcut üretim yaptığımız fabrikamızın kapasitesi 2024 yılında gelen talepleri karşılamak adına kâfi gelmeyecek görünüyor. Bu sebeple Sivas fabrika yatırımızı yapmıştık zaten. Burada da üretimin bugünkü veriler ile kıyasladığımızda 2024 yılında yüzde 300 artmasını öngörüyoruz” diye konuştu.

Tezmaksan’ın CubeBOX otomasyon ürün yelpazesini de 3 adet yeni model ile genişlettikleri bilgisini veren Aydoğdu, şunları paylaştı: “CubeBOX Blues RT-W, CubeBOX Blues RT Stacker ürünümüzü çıkarttık. Üçüncü yeni ürünümüz ise alan darlığından dolayı otomasyon yatırımı yapamayan müşterilerimiz için CubeBOX Blues Space Cabinet oldu. Bunlara ilave olarak CubeBOX PT 24 Pallet Pool, özellikle ihracat amaçlı geliştirdiğimiz bir ürün. 2023 ikinci yarısında ise Tezmaksan CNC İşleme Merkezi ve yeni bir CNC Torna’yı da sanayiciyle buluşturacağız.”

2 milyon TL’lik pazaryeri hizmete giriyor

2 milyon TL’lik yatırımlı Parkurda Pazaryeri’ni yılın ikinci yarısı kullanıcılarla buluşturacaklarını duyuran Hakan Aydoğdu, “Sektör özelinde ilk olma özelliğini taşıyan ve tüm Türkiye’deki tedarikçilerin kendi online mağazalarını açarak ürünlerinin satışını vakit kaybetmeden yapabileceği platform, ilerleyen süreçte Avrupa ve Amerika kıtasında da hizmete girecek” dedi.