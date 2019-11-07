Sanayinin buluşma noktası SANTEK 2019 6. kez açıldı

07 Kasım 2019

Sabiha TOPRAK

Santek uluslar arası fuar merkezinde kapılarını açtı.6-9 kasım arasında ziyaretçilerini ağırlayacak olan fuarın açılışı yapıldı. Kocaeli Sanayi Odası işbirliğinde, Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Belediyesi, Kocaeli Ticaret Odası, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası, Gebze Ticaret Odası, Körfez Ticaret Odası, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı, TÜBİTAK Marmara Teknokent ve KOSGEB’in destekleri ile hazırlanan fuarda sektör temsilcileri bir araya geldi.



Açılışa;Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir ve Vali Hüseyin Aksoy’un yanı sıra; Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu, Milli Savunma Bakanlığı Tersaneler Genel Müdür Yardımcısı Tuğamiral Mehmet Sarı, Deniz Eğitim-Öğretim ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Yalçın Payal, Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Refik Levent Tezcan, Deniz Hava Komutanı Tuğamiral Alper Yeniel, Denizaltı Filosu Komutanı Tuğamiral Hasan Çankaya, Gölcük Tersanesi Komutanı Tuğamiral Aydın Eken, İstanbul Tersanesi Komutanı Tuğamiral Recep Erdinç Yetgin, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç Dr. Tahir Büyükakın, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan, İlçe Kaymakamları, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Alb. Osman Aslan, İlçe Belediye Başkanları, Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler, daire müdürleri, TÜYAP Anadolu Fuarları Genel Müdürü Cihat Alagöz, Siyasi Parti İl Başkanları, Sanayiciler, İşadamları, Oda Başkanları ve davetliler katıldı.



116 Firma yer alıyor



Savunma ve savunma yan sanayi, otomotiv ve otomotiv yan sanayi, enerji, elektrik, elektronik ve otomasyon, robotik otomasyon, üretim makineleri ve imalat endüstrisi, demir çelik ve demir dışı metaller, kaynak teknolojileri, liman tersane ve gemi sanayi, lojistik, kimya sanayi, istifleme teknolojileri gibi alanlarda faaliyet gösteren 116 firma fuarda stant açtı.

TÜYAP Anadolu Fuarları A.Ş. Genel Müdürü Cihat Alagöz açılış konuşmasında, "6 yıl önce büyük bir vizyonla yola çıkıldı. Bu fuar birliğimizin bölgemize neler katabileceğinin en büyük göstergesi oldu. Fuarımızda savunma sanayine katkı sunan en gözde temsilcilerimiz yer alıyor. Match4Industry B2B Eşleştirme Etkinliği ile 22 ülkeden gelecek yüzlerce yabancı iş insanı ile katılımcı firmalar arasında önemli ticari bağlantılar kurulabileceği görüşme ortamı sağlanıyor.175 iş insanı fuarımız kapsamında misafirimiz olacak. Misafirlerimiz iş bağlantıları oluşturacak" dedi.



35 binin üzerinde profesyonel ziyaretçi bekliyoruz



KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu " SANTEK, kısa zamanda sanayi ve teknoloji sektörünün buluşma noktası oldu. Bu yıl da fuarımızda Türkiye'nin önemli sanayi firmalarına ve savunma sanayi kurum ve kuruluşlarına ev sahipliği yapıyor. 2013 yılından beri fuarımızın ziyaretçi ve katılımcı sayısı artarak devam etti. ilginin arttığı fuarda 35 binin üzerinde profesyonel ziyaretçi bekliyoruz."



Kocaeli büyük ve güçlü bir şehir



Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın "Kocaeli büyük ve güçlü bir şehir. Emin adımlarla geleceğe doğru yürüyoruz. Kurumlar arası işbirliği açısından baktığımızda Kocaeli geleceğe çok daha güçlü bir şekilde yürüyecek. Kocaeli, Türkiye için ekonomi başkenti olma noktasında adımlar atıyor. Turizmle alakalı adımlarla da iyi işler yapacağız. 2 üniversitemiz var, belki bu sayı daha da artabilir. Bu tür organizasyonlar kentimize zenginlik katıyor.



Kocaeli Türkiye’nin kalbinin attığı bir bölgedir



Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir de Kocaeli'nin sanayinin kalbinin attığı yer olduğunu belirtirken”Bugün 6.’sını yapmış olduğumuz bu fuar aslında bir vitrindir. Savunma sanayinde başarılıyız bir ülke için demek yetmez. Sanayi ekosistemdir ve bu ekosistemin tümünde iyiysek ülke olarak iyi yerlere gidebiliriz. Savunma sanayiinde geliştirilen teknolojiler daha sonra sivil alanda hizmet eder hale gelmiş ve birçok teknolojinin ve buluşun ilk örneğinin savunma sanayisinde verilmesine rağmen sivil alanda da nice buluşlara ve uygulamalara yol açmıştır. Bu fuar bir vitrin olması sebebiyle hem firmalarımızın birbirlerini tanıması, hem de uluslararası vitrinde kabiliyetlerini göstermesi açısından önemlidir. Bizim açımızdan ise sanayileşme dairesi vasıtasıyla çeşitli sektörlerdeki kabiliyetleri ortaya çıkarmak, Türkiye’nin zenginliğini anlamak ve savunma sanayi ve teknolojilerinde muhtaç olduğumuz, ihtiyaç duyduğumuz alanlarda kimlerin ne kabiliyeti var ve bu sistemi nasıl yayabiliriz şeklinde şuanda sürdürdüğümüz çabanın bir devamı olacaktır. İstanbul’dan Kocaeli’ne kadar uzanan zincir, aslında Türkiye’nin kalbinin attığı bir bölgedir. Bu tür vitrinler hem kabiliyetlerimiz görmek, birbirimiz ile tanışmak ve tanımak, savunma sanayi açısından mevcut kabiliyetleri tanımak derken bir anlamda da ihracat potansiyelimizi harekete geçirmek açısından önemli. Savunma sanayii ihracatında her sene artan bir ivme ile iyi bir artış gözlemliyoruz. Bu açıdan sürdürülebilir savunma sanayi ve genelde de sürdürülebilir bir sanayi ekosistemi için de ihracatın önemi yadsınamaz.



Türkiye eşik atlama seviyesine gelmiştir. Bu bölgede olgunlaşmış sanayi yapısının o eşiği atlamakla ilgili liderlik yapması temennimizdir. Yani klasik uygulamalar ve teknolojilerin dışında, ötesinde artık dijital dünyaya geçtiğimiz akıllı sistemleri konuştuğumuz dönemde yeni teknolojilerin hayata geçirilmesi ve dünya piyasasında bu yeni teknolojiler ve yeni kuruluşlarla ortaya çıkmış çok cebbar, hareketli ve teknolojik donanımlı şirketlerin buradan çıkması dünya piyasasında boy göstermesi Türkiye’nin diğer kesimlerinde de harekete geçmek isteyen, büyük bir potansiyel olan sanayicilerimizin önlerinde bir ışık tutacak ve onlara liderlik edecektir. Bu açıdan bölgenin önemini tekrardan vurgulamak istiyorum. Savunma sanayi olarak bu anlamda küçük ve orta boydaki işletimlerinin hareket geçirilmesi ve çeşitli teknolojilerin kullanılması, kabiliyetlerin tespiti ile ilgili çeşitli projelerimiz var. Başkanlığımızın 2020 ve sonrası için belirlediği hedef; temel ve ileri teknolojilerde mutlak yerlilik. Bu hedefe ulaşabilmenin temel taşının sanayi ekosistemi içerisindeki tüm paydaşların iş birliğinin etkin olarak sağlanması olduğuna inanıyoruz. Başkanlığımızın hedef politika ve strateji çerçevesinde bilimsel çalışmaları sanayileştirmek ve ekonomik değere çevirmek üzere bu fuarın bu yönden bir adım atmaya vesile olmasını temenni ediyorum.

Kocaeli önemli sanayi kuruluşlarına sahip bir kent

Vali Hüseyin Aksoy” Kocaeli Türkiye’de sanayinin kalbinin attığı, önemli sanayi kuruluşlarına sahip bir kent. Toplamda 13 Organize Sanayi Bölgesinde 110 bini aşan çalışanıyla Türkiye’de önemli sanayi kuruluşlarına sahip kentlerin başında geliyor. Türkiye geneline baktığımızda Kocaeli yabancı sermayeli yatırımcılara da sahip bir ildir. 236’sı yabancı sermayenin olmak üzere 2 bin 588 sanayi kapasiteli işletme Kocaeli’de faaliyetlerini sürdürmektedir. 5 Teknoloji Geliştirme Bölgesine sahip olan Kocaeli’de şuan itibariyle 127 Ar-Ge merkezi ve 17 tasarım merkezi bulunmaktadır. Türkiye’de tüketilen sanayi tüm enerji miktarına baktığımızda 9.28’lik bir pay ile Kocaeli ilk sırada yer almaktadır. Bu da bölgemizdeki sanayi kuruluşlarının varlığını göstermesi bakımından oldukça önemlidir. Kocaeli gümrüklerine baktığımızda Türkiye dış ticaretinin yaklaşık olarak %17’si Kocaeli gümrükleri üzerinden gerçekleştirilmektedir. Böylesine önemli bir kentte sanayi fuarıyla yapılacak çalışmalar daha iyi bir noktaya taşınacaktır. Türkiye’de özellikle savunma sanayinde millileşme konusunda çok önemli mesafeler alındı. Bugün burada yapılacak olan bu fuarda millileşme yolunda çok önemli atılımların, bağlantıların yapılacağı bir organizasyon olarak karşımızda duruyor.