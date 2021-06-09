Sanayinin yatırım iştahı alanlara sığmadı

Merve YİĞİTCAN

Sanayicinin yatırım iştahı, yeni sanayi alanlarının yaratılmasını ve organize sanayi bölgelerinde genişleme çalışmalarını gündeme getirdi. Türkiye’deki sanayi alanları ve geliştirilmiş alanlar, sanayicilerin talebini karşılayamıyor. Türkiye geliştirilmiş sanayi alanları açısından gelişmiş Avrupa ülkelerinin çok gerisinde. Sanayiciler OSB’lerde 2 yıla kadar uzayan yer tahsisi süreçlerinin sadeleştirilip, sürenin kısaltılmasını istiyor.

Otomotivden tekstile, makineden ambalaja pek çok sektörde artan yatırım iştahı organize sanayi bölgelerinde (OSB) genişleme çalışmalarına hız verdi. Ancak, sanayi alanlarının payına bakıldığında Türkiye hala gelişmiş ülkelere göre oldukça geride kalıyor. Avrupa ülkeleriyle karşılaştırıldığında, Türkiye’den Almanya 15 kat, İtalya’da 7 kat, Fransa’da 5 kat daha fazla sanayi alanına sahip. Sanayiciler, OSB’lerde 2 yıla kadar uzayan yer tahsisi sürecinin daha da sadeleştirilerek sürenin kısaltılmasını bekliyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı Sanayi Genel Müdürlüğü ‘Türkiye’de Sanayi Sektörü ve Sanayi Alanları Kullanımı’na ilişkin bir rapor yayınladı. Buna göre, Türkiye’de sanayi alanları 278 bin 229 hektar alanı kaplarken, bu rakam ülke alanının sadece yüzde 0,36 gibi küçük bir kısmını denk geliyor. Türkiye’de sanayi alanlarının büyüklüğüne bakıldığında bu alanların yüzde 39,3’ünü OSB’lerin oluşturduğu görülüyor. OSB’lere ayrılan alan ise 109 bin 340 hektar. Bunun dışında sanayi alanlarının yüzde 7’sinin küçük sanayi sitesi, yüzde 5,6’sının endüstri bölgesi, yüzde 0,9’unun serbest bölge alanı geriye kalan yüzde 47,2’sinin ise diğer sanayi alanlarından oluştuğu dikkat çekiyor.

Türkiye, Avrupa’nın çok gerisinde

Türkiye’deki sanayiye ayrılan alanların payı gelişmiş Avrupa ülkeleri ile kıyaslandığında arada ciddi farkların olduğu göze çarpıyor. “Türkiye’de sanayi alanlarının toplam yüzölçümü içerisindeki payı, gelişmiş Avrupa ülkelerine göre oldukça düşüktür” ifadelerinin yer aldığı raporda, sanayi alanlarının payının Almanya’da Türkiye’den 15 kat daha fazla olduğu, Fransa’da ise 5 kat, İtalya’da da 7 kat fazla olduğu belirtiliyor. Almanya’da sanayi alanlarının payı yüzde 4,4 iken, bu rakam İtalya’da yüzde 2,15; Fransa’da ise yüzde 1,44 olarak ölçülürken Türkiye’de yüzde 0,36 olarak hesaplanıyor. Sanayi alanları içinde geliştirilmiş alanların payına bakıldığında da, Türkiye’nin gelişmiş ülkelerin gerisinde olduğu göze çarpıyor. Almanya’da geliştirilmiş alanların payı yüzde 10, Fransa’da yüzde 6, İtalya’da yüzde 5 iken Türkiye’de bu oran sadece yüzde 2 olarak ölçülüyor. Aynı rapora göre, gelişmiş ülkelerde tarım arazilerinin payının da toplam yüzölçümü içerisinde Türkiye’den daha yüksek olduğu görülüyor.

En büyük OSB alanı Ankara’da

Raporda Türkiye’deki sanayi alanları ile OSB’lerin dağılımı ve büyüklüğü de inceleniyor. Sanayi alanının büyüklüğü açısından bakıldığında ilk 5 ili sırasıyla Ankara, Konya, Sivas, Bursa ve Adana oluşturuyor. OSB alanı büyüklüğüne bakıldığında ise ilk 5 il sırasıyla Ankara, Tekirdağ, Bursa, Konya ve İzmir. İstanbul ise sanayi alanı büyüklüğü olarak 7’nci sırada yer alırken, İstanbul’da OSB büyüklüğü 2 bin 148 hektar olarak ölçülüyor. Raporda sanayi alanına en az yer ayıran iller sıralamasında son üçte Tunceli, Artvin ve Ardahan geliyor. Raporda Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Ege Bölgesi’nde toplam sanayi alanı içinde OSB alanlarının ön plana çıktığına dikkat çekiliyor.

Sanayi sektörünün alanlara göre istihdamının dağılımına bakıldığında OSB’ler 1 milyon 959 bin kişiye istihdam sağlıyor. Sanayi sektörünün toplam istihdamı ise 4.2 milyon kişi. Sanayi sektöründe çalışanların yüzde 46,6’sı OSB’lerde istihdam ediliyor. OSB’lerde en fazla çalışan istihdamı yapan ilk 5 il sırasıyla İstanbul (318 bin 328), Ankara (230 bin 358), Bursa (192 bin 275), Gaziantep (147 bin 855) ve Tekirdağ (146 bin 268). Sanayi Sicil Bilgi Sistemi verilerine göre, Türkiye’de yurtiçi satışların yüzde 37’si, yurtdışı satışların da 39’u OSB’lerden sağlanıyor. Sanayi sektöründe yurt içi ve yurt dışı satışların yüzde 60 gibi önemli kısmı OSB dışında üretim yapan firmalar tarafından yapılıyor.

Yer tahsis süreçleri çok uzun

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Yönetim Kurulu Başkanı Memiş Kütükcü, DÜNYA’ya OSB alanlarındaki gelişmelere yönelik değerlendirmelerde bulundu. OSB’lerde yatırım hareketliliği ve sanayicinin OSB’lere yatırım iştahının devam ettiğini söyleyen Kütükcü, birçok OSB’de genişleme çalışmalarının sürdüğünü dile getirdi. En son Konya’da altıncı genişleme bölgesi için çalışmaların yapıldığını ve projenin Tarım Bakanlığı’nda onay safhasında olduğunu belirten Kütükcü, “Çok ciddi yatırımcı ilgisiyle karşı karşıyayız. Yine Adana Hacı Sabancı OSB, Diyarbakır OSB ve Eskişehir OSB başta olmak üzere birçok OSB’de genişleme çalışmalarının sürüyor. Açılacak yeni OSB alanlarına sanayicinin yüksek ilgisi var” dedi. Bu ilginin Türkiye için çok kıymetli olduğuna dikkat çeken Kütükcü, şöyle devam etti: “Bu alanları hızla tahsise hazır hale getirip sanayiciye yer gösterebiliyor olmamız lazım. Ancak sanayici bekliyor, çünkü süreçler çok uzun sürüyor. Çok fazla kurumdan görüş alınıyor. 2 yılı aşan süreçler var. Bu bizi en çok zorlayan konu. Bu da bizim ciddi anlamda süreçlerimizi uzatıyor. Çok daha hızlı ve kısa süreçlerle sonuca gitmeliyiz. Devletten talebimiz bu süreçlerin sadeleştirilerek kısaltılması yönünde. Bu yapıldığı takdirde çok daha hızlı şekilde sanayiciye yer tahsis eder hale geleceğiz.”

Pandemi yatırım iştahını artırdı

DÜNYA Gazetesi, pandemi döneminde OSB’lerde artan yatırım iştahını geçen ay gündeme getirmişti. İlgili haberde, şu ifadeler yer alıyordu: “Salgın döneminde en fazla yatırım çeken OSB’lerden biri Kırklareli OSB oldu. OSB'de parsellerini satın alan 8 firma toplamda 2,5 milyar TL’lik yatırım için proje çalışması yapıyor. Kırklareli Valisi Osman Bilgin, geçen hafta yaptığı açıklamada salgın sürecinde 2,5 milyar TL’lik yeni yatırım çekmeyi başardıklarını ve bu yatırımlar ile 3 bin 500 kişinin istihdam edileceğini söyledi. Türkiye’nin en büyük ikinci OSB’si olan Eskişehir OSB’de de 106 tesisin inşaat ve proje aşaması devam ediyor. Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, 45 bin 200 kişinin istihdam edildiği OSB’de yeni yatırımların devreye girmesiyle istihdam sayısının 2025’de 55 bin kişiye, 2030 yılında ise 75 bin kişiye ulaşacağını söyledi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Meclisi Başkanı Şeref Fayat da, sektörde özellikle hammadde alanında önemli oranda yatırım hareketliliği yaşandığını OSB’lerde özellikle iplik yatırımları ile ilgili ciddi arsa tahsisleri yapıldığını aktardı.”

Sanayici ilave alan istiyor

Sanayicinin yatırım iştahı ve buna bağlı olarak OSB’lerde ilave alan talebi de artıyor. En son İstanbul İkitelli OSB’de yer alan firma sahipleriyle yapılan ankette, 300’den fazla firmadan toplamda 3 milyon metrekarelik ilave alan talebi gelmişti. Konuyla ilgili DÜNYA’ya konuşan İkitelli Organize Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (İOSİD) Başkanı Ahmet Akkaya, bölgede öne çıkan sorunlara ilişkin firmalara yapmış oldukları anket özelinde en temel problemin kapasite artışına gidememe olduğuna vurgu yapmıştı.