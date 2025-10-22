Şanlıurfa TB Başkanı Kaya: 1.5 milyon ton kütlü pamuk rekoltesi bekliyoruz

Güneş D. SOYLU

Türkiye’de pamuk üretimindeki yüzde 45’lik pa­yıyla liderliği elinde bu­lunduran Şanlıurfa’da hasat sezonu hızla devam ediyor.

Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamında geliş­tirilen sulama altyapısı sayesin­de ciddi bir gelişim ivmesi kaza­nan pamuk, sadece tarımsal gelir açısından değil; çırçır fabrikala­rı, iplik üretimi, tekstil sektörü ve lojistik gibi birçok yan sektö­rü de besleyerek Şanlıurfa eko­nomisinin temel direklerinden biri haline geldi. Üstelik lif, çiğit, küspe gibi çok sayıda yan ürün­le yem, yağ, hayvancılık ve sana­yiye de doğrudan katkı sunuyor. Bu yan sektörler sadece Şanlıur­fa için değil Türkiye için büyük bir ekonomik değer oluşturu­yor.

2025 yılı pamuk sezonunu değerlendiren Şanlıurfa Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Kaya, pamuk ekim alanlarındaki geri­lemenin bu sezon da devam et­tiğini söyledi. Pamuk üreticile­rinin, artan enerji ve girdi mali­yetleri nedeniyle daha az riskli, alternatif ürünlere yöneldiğini ifade eden Mehmet Kaya, Sürdü­rülebilir pamuk üretimi açısın­dan risklerin arttığını kaydetti. Son olarak Şanlıurfa Valiliği’nin pamuk üretimini ve kalitesini korumaya yönelik yayınladığı genelgeler sayesinde üretimdeki gerilemenin yavaşladığını belir­ten Başkan Kaya, “GAP’ın sulama altyapısı sayesinde Türkiye pa­muk üretiminin yaklaşık yüzde 60’ı GAP bölgesinden sağlanıyor.

Harran Ovası gibi sulamaya eri­şimi güçlü alanlarda üretim ve­rimliliği ciddi şekilde arttı. Şan­lıurfa’da yaklaşık 3 milyon dekar alanda 1 milyon 500 bin ton üze­rinde kütlü pamuk üretimi bekle­niyor. Ancak bu rakam, geçen yıla göre yaklaşık yüzde 2-5 arasında oranda bir düşüşe işaret ediyor. Kuraklık, sulama maliyetlerin­deki artış ve üretici­lerin alter­natif ürün­lere yönelmesi bu düşüşün başlıca nedenleri arasında sa­yılabilir” dedi.

“Kayıp %4’ün altına indirilmeye çalışılıyor”

Akçakale, Harran Ovası, Cey­lanpınar ve Suruç ilçelerinin yük­sek verimlilikte öne çıkan ilçeler olduğunu vurgulayan Mehmet Kaya, “Bu bölgelerde yüksek ve­rimli tohumların, deneme ekim­leri beklentileri aşmıştır.

Ayrıca, nöbetleşe ekim sisteminin be­nimsenmesi, toprağın besin de­ğerini koruyarak sürdürülebilir üretimi destekliyor. Ayrıca, geç­tiğimiz yıl Şanlıurfa Pamuğu­na coğrafi işaret belgesi alınma­sı ve İyi Pamuk Uygulamaları ve GAP’ın tamamlanması gibi sür­dürülebilir tarım projeleriyle hem verim hem de kalite artışı hedef­liyoruz. Ancak, iklim değişikliği, su kaynaklarındaki azalma gibi çevresel riskler, üretim verimli­liğini tehdit ediyor.

2025 yılında özellikle iklim kaynaklı kuraklık ve artan sulama maliyetleri üreti­mi olumsuz etkiledi. Bununla bir­likte biyolojik çeşitliliği koruma amaçlı tedbirler sayesinde, hasta­lık ve zararlılardan kaynaklı hasar minimum düzeyde tutuldu. Şan­lıurfa Valiliği'nin genel emirleri doğrultusunda, hasat kayıpları yüzde 4’ün altına indirilmeye ça­lışılıyor. Ancak, yine de bilinçsiz pestisit kullanımı, su kaynakları­nın azalması, verim üzerinde cid­di baskı oluşturmaya devam edi­yor” diye konuştu.

“İlk fiyatlar, üreticilerin beklentilerini karşılayamadı”

Yeni pamuk sezonunun başında gündeme gelen fiyatların, üretici cephesinde beklentilerin altında kaldığını ifade eden Mehmet Ka­ya, şöyle devam etti: “Artan üre­tim maliyetleri, girdi fiyatların­

fiyatların­daki dalgalanmalar ve belirsiz pi­yasa koşulları nedeniyle çiftçiler, bu fiyatların kendilerine kazanç sağlamayacağı yönünde olduğunu ifade ediyor. Özellikle üretimden pazarlamaya kadar geçen süreçte karşılaşılan mali yük, çiftçinin kâr marjını ciddi şekilde düşürmüş durumda. Sektörde, bu yıl pamuk üreticisi açısından zorlu bir dö­nem diyebiliriz.

Şanlıurfa Ticaret Borsası olarak bültenler aracılı­ğıyla fiyat bilgilendirmesi yapıyor, lisanslı depoculuk ile ürün kayıp­larını en aza indiriyoruz. Eğitim faaliyetleri ve üretici istişare top­lantılarıyla kaliteyi ve üretim bi­lincini artırmayı hedefliyoruz. Şanlıurfa Valimiz Hasan Şıldak’ın öncülüğünde kentte başlatılan Pa­muk Eylem Planı’nın yürütülme­si kapsamında destek sağlıyoruz, bunu yanı sıra TOBB ve TMO ile iş birliği içerisindeyiz. Bu vizyon­la üyelerimize ve üreticilerimize destek olmaya devam ediyoruz.”

“İklim değişikliği yapısal riskler doğuruyor”

Pamuğun Şanlıurfa için yalnızca bir tarımsal ürün değil; aynı zamanda bölgenin ekonomik, kültürel ve toplumsal dokusunun temel yapı taşlarından biri olduğunu ifade eden Mehmet Kaya, şunları söyledi: “Bu stratejik ürünün sürdürülebilirliğini sağlamak, sadece çiftçiler açısından değil, sanayi, ihracat ve ulusal kalkınma açısından da kritik önemdedir. Günümüzde iklim değişikliği, azalan su kaynakları ve artan üretim maliyetleri gibi küresel sorunlar, pamuk sektörünü doğrudan tehdit etmektedir.

Bu tehditler sadece tarımsal üretimi değil, bölge ekonomisinin bütününü etkileyen yapısal riskler doğurmaktadır. Dolayısıyla pamuk üretiminin geleceği, kamu kurumları, üreticiler, özel sektör ve sivil toplumun ortak akılla hareket etmesini ve çözüm odaklı politikaların hayata geçirilmesini zorunlu kılmaktadır. Sektörün tüm bileşenlerinin iş birliği içerisinde hareket etmesi, hem üretimde sürdürülebilirliği hem de Şanlıurfa pamuğunun ulusal ve uluslararası pazardaki konumunu güçlendirecek en önemli adımdır.”

“Şanlıurfa pamuğu ulusal pazarda iyi bir konuma yükseldi”

Ürün kalitesi açısından Şanlıurfa Pamuğu’nun ulusal pazarda iyi bir konumda olduğunu dile getiren Şanlıurfa Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Kaya, ancak uluslararası rekabette, yerel üreticilerin güçlü üreticilere karşı bazı zayıf yönleri bulunduğunu kaydetti.

Üreticilerin zayıf yönlerinin yüksek girdi maliyetleri olduğunu vurgulayan Kaya, “Üretim maliyetlerinin yüksekliği uluslararası piyasada rekabet kabiliyetimizi baskılayan önemli bir unsur olarak öne çıkıyor. Türkiye’de İzmir’den sonra sadece şehrimizde bulunan ve Şanlıurfa Ticaret Borsası tarafından kurulan akredite laboratuvar ŞUBLADAŞ, kalite kontrol sistemlerinin geliştirilmesi, tek balya uygulamaları coğrafi işaret çalışmaları ve markalaşma yönündeki stratejiler ile mevzuat iyileştirmeleri, uluslararası pazarda rekabet gücümüz açısından avantaj sağlayabilir.

Bu açıdan Rekabetçi pamuk üretimi için kalite yönetimi, lisanslı depoculuğun yaygınlaştırılması ve üretici derneklerinin kurulması hedeflerimiz arasında. Pamuk sektör paydaşlarını bir araya getirmeyi, iklim ve maliyet kaynaklı sorunlara ortak çözümler üretmeyi amaçlıyoruz. Ayrıca coğrafi işaret ve markalaşma çalışmalarıyla Şanlıurfa pamuğunun bilinirliğini artırmayı hedefliyoruz” dedi.