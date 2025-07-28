Santaş İzolasyon yeni şube ve dağıtım merkezleri açacak
Türkiye'de yaygın olarak karşılaşılan ısı, su ve ses yalıtımı problemlerine kalıcı çözümler sunan Santaş İzolasyon 2000 yılından bu yana faaliyetlerini sürdürüyor. Ankara, İstanbul, Ordu, Samsun, Gaziantep ve İzmir gibi üretim ve lojistik üslerinin yanı sıra Adana ve Eskişehir’de şubeleri bulunan Mersin merkezli şirket, mobil ekibiyle Türkiye’nin tüm noktalarına ürün tedariği sağlıyor.
Asya ÇOKKESER
Yeni dönemde farklı bölgelerde şube ve dağıtım merkezleri açma planları olduğunu dile getiren Santaş İzolasyon Genel Müdürü Murat Madenlioğlu, “Başta Bulgaristan, Gürcistan, Azerbaycan, Sırbistan, Kuzey Makedonya, Almanya, İngiltere ve Amerika olmak üzere Suriye, Irak ve Libya gibi pek çok ülkeden gelen taleplere çözümler sunuyoruz” diye konuştu.
Üretim süreçlerinde otomatik rotasyon kalıplama, blow molding, pres baskı ve frekans kaynak makineleri kullandıklarını belirten Madenlioğlu, ürün tasarımlarında ise 3D modelleme sistemlerinden yararlandıklarını ayrıca, yalıtım uygulamalarında termal kamera analizleri, su sızdırmazlık test sistemleri ve termik kaynak robotları ile kalite kontrol süreçlerini sürdürdüklerini belirtti.
Su deposu sistemlerinde çözümler geliştiriyor
Suyun korunmasına yönelik projelere yöneldiklerini ve su deposu sistemlerinde sürdürülebilir altyapı çözümleri geliştirdiklerini söyleyen Madenlioğlu, “Bugün, geniş ürün gamımızla kalite odaklı, müşteri memnuniyetini ve sürdürülebilirlik ilkelerini benimseyerek devam ediyoruz. Su deposu üretiminde yüzde 100 orijinal polietilen (HDPE ve LLDPE) hammaddeler kullanıyoruz. Günlük 300 adet üretim kapasitesine sahibiz ve Türkiye’nin en büyük blow molding (şişirme) makinesini kullanmaktayız. Ürün çeşitlerimiz arasında, plastik su depoları, esnek (katlanabilir) su depoları, modüler su depoları ve fiber su depoları mevcuttur” açıklamasında bulundu. Madenlioğlu ayrıca izolasyon sistemlerinde; ısı yalıtımı, su yalıtımı, ses yalıtımı ve yangın yalıtımı konularında da çözüm sunduklarını kaydetti.
Birden fazla alanda uzmanlaştı
Firmalarının üç ana alan üzerinde uzmanlaştığını dile getiren Murat Madenlioğlu, “Isı, su ve ses yalıtımı çözümleri sunuyoruz. Polietilen su depoları başta olmak üzere; modüler, esnek (katlanabilir) ve fiber yer altı/ yer üstü tankları da dahil olmak üzere birçok sistemin projeye özel olarak teslimatını gerçekleştiriyoruz.
Polietilen hammaddeden üretilen ürünleri dekoratif ve fonksiyonel mobilyalara dönüştürerek, iç ve dış mekânlarda dört mevsim kullanılabilen, 16 farklı ışık rengiyle çalışan sistemler tasarlıyoruz” ifadesini kullandı. Bu alandaki faaliyetlerinin, tescilli markaları olan Polietilen Led dünyası çatısı altında sürdürdüklerini, plastik bazlı ürünleri modern tasarım çizgileri ve ışık teknolojisiyle buluşturarak yurt içi ve yurt dışında dikkat çeken bir ürün gamı oluşturduklarının altını çizen Madenlioğlu, “Santaş İzolasyon’un bilinirliği sayesinde bu ürün grubunu da aynı çatı altında sunmaya devam ediyoruz” dedi.
En sık karşılaştıkları sorunların yetersiz zemin hazırlığı, kalitesiz malzeme kullanımı ve uygulama hatalarının yer aldığına dikkat çeken Madenlioğlu, özellikle son yıllarda yaşanan depremlerde, temel yalıtımın hayati önem taşıdığını, Santaş İzolasyon olarak bu alanda ciddi bir farkındalıkla hareket ettiklerini söyledi.