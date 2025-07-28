Santaş İzolasyon yeni şube ve dağıtım merkezleri açacak  

Asya ÇOKKESER

Yeni dö­nemde farklı bölgelerde şube ve dağıtım merkezleri açma plan­ları olduğunu dile getiren Santaş İzolasyon Genel Müdürü Mu­rat Madenlioğlu, “Başta Bulga­ristan, Gürcistan, Azerbaycan, Sırbistan, Kuzey Makedonya, Almanya, İngiltere ve Amerika olmak üzere Suriye, Irak ve Lib­ya gibi pek çok ülkeden gelen ta­leplere çözümler sunuyoruz” di­ye konuştu.

Üretim süreçlerin­de otomatik rotasyon kalıplama, blow molding, pres baskı ve fre­kans kaynak makineleri kullan­dıklarını belirten Madenlioğlu, ürün tasarımlarında ise 3D mo­delleme sistemlerinden yarar­landıklarını ayrıca, yalıtım uy­gulamalarında termal kamera analizleri, su sızdırmazlık test sistemleri ve termik kaynak ro­botları ile kalite kontrol süreçle­rini sürdürdüklerini belirtti.

Su deposu sistemlerinde çözümler geliştiriyor

Suyun korunmasına yönelik projelere yöneldiklerini ve su deposu sistemlerinde sürdürü­lebilir altyapı çözümleri geliştir­diklerini söyleyen Madenlioğlu, “Bugün, geniş ürün gamımızla kalite odaklı, müşteri memnu­niyetini ve sürdürülebilirlik il­kelerini benimseyerek devam ediyoruz. Su deposu üretimin­de yüzde 100 orijinal polietilen (HDPE ve LLDPE) hammad­deler kullanıyoruz. Günlük 300 adet üretim kapasitesine sahi­biz ve Türkiye’nin en büyük blow molding (şişirme) makinesini kullanmaktayız. Ürün çeşitleri­miz arasında, plastik su depoları, esnek (katlanabilir) su depoları, modüler su depoları ve fiber su depoları mevcuttur” açıklama­sında bulundu. Madenlioğlu ay­rıca izolasyon sistemlerinde; ısı yalıtımı, su yalıtımı, ses yalıtımı ve yangın yalıtımı konularında da çözüm sunduklarını kaydetti.

Birden fazla alanda uzmanlaştı

Firmalarının üç ana alan üzerinde uzmanlaştığını dile getiren Murat Madenlioğlu, “Isı, su ve ses yalıtımı çözümleri sunuyoruz. Polietilen su depoları başta olmak üzere; modüler, esnek (katlanabilir) ve fiber yer altı/ yer üstü tankları da dahil olmak üzere birçok sistemin projeye özel olarak teslimatını gerçekleştiriyoruz.

Polietilen hammaddeden üretilen ürünleri dekoratif ve fonksiyonel mobilyalara dönüştürerek, iç ve dış mekânlarda dört mevsim kullanılabilen, 16 farklı ışık rengiyle çalışan sistemler tasarlıyoruz” ifadesini kullandı. Bu alandaki faaliyetlerinin, tescilli markaları olan Polietilen Led dünyası çatısı altında sürdürdüklerini, plastik bazlı ürünleri modern tasarım çizgileri ve ışık teknolojisiyle buluşturarak yurt içi ve yurt dışında dikkat çeken bir ürün gamı oluşturduklarının altını çizen Madenlioğlu, “Santaş İzolasyon’un bilinirliği sayesinde bu ürün grubunu da aynı çatı altında sunmaya devam ediyoruz” dedi.

En sık karşılaştıkları sorunların yetersiz zemin hazırlığı, kalitesiz malzeme kullanımı ve uygulama hatalarının yer aldığına dikkat çeken Madenlioğlu, özellikle son yıllarda yaşanan depremlerde, temel yalıtımın hayati önem taşıdığını, Santaş İzolasyon olarak bu alanda ciddi bir farkındalıkla hareket ettiklerini söyledi.