SANTEK’te Ceyhan-Yumurtalık için enerji ve altyapı gündemi

SANTEK, Adana Valisi Mustafa Ya­vuz’un başkanlığında Valilik toplantı salonunda gerçek­leştirildi. Toplantının açı­lışında konuşan Vali Mus­tafa Yavuz, bundan sonraki toplantılarda özel sektör su­numlarının azaltılarak ka­mu kurumlarının çalışmala­rına daha fazla odaklanıla­cağını ifade etti.

Mustafa Yavuz, eylül ayın­dan itibaren ana gündemin altyapı olacağını kaydetti. Karayolu ve demiryolu ula­şımından gümrük işlemleri­ne, elektrik ve doğal gaz alt­yapısından eğitim, sağlık ve insan kaynaklarına kadar çok sayıda başlığın ele alı­nacağını belirten Yavuz, böl­gedeki yatırımlar için kap­samlı bir yol haritası hazır­lanacağını söyledi.

Yavuz, “Yatırım yapan firmalarımı­zın ve ilgili paydaşların böl­geye yönelik çalışmalarını, altyapı planlamalarını, ilgi­li Bakanlığımızın bu bölgey­le ilgili hedeflerini ve hangi vadede neleri hayata geçire­ceğimizi konuşacağız” dedi. SANTEK bünyesindeki 10 çalışma grubunun sektörle­rine göre yeniden gruplandı­rılacağını belirten Yavuz, ça­lışmaların aşamalı biçimde yürütüleceğini ve yol harita­sının adım adım oluşturula­cağını ifade etti.