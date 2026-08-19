SANTEK’te Ceyhan-Yumurtalık için enerji ve altyapı gündemi
Sanayi ve Teknoloji İşbirliği Kurulu’nun (SANTEK) beşinci toplantısında Ceyhan Deniz Terminali, petrol ve doğal gaz altyapısı, stratejik depolama kapasitesi ile bölgedeki yatırımlar ele alındı.
SANTEK, Adana Valisi Mustafa Yavuz’un başkanlığında Valilik toplantı salonunda gerçekleştirildi. Toplantının açılışında konuşan Vali Mustafa Yavuz, bundan sonraki toplantılarda özel sektör sunumlarının azaltılarak kamu kurumlarının çalışmalarına daha fazla odaklanılacağını ifade etti.
Mustafa Yavuz, eylül ayından itibaren ana gündemin altyapı olacağını kaydetti. Karayolu ve demiryolu ulaşımından gümrük işlemlerine, elektrik ve doğal gaz altyapısından eğitim, sağlık ve insan kaynaklarına kadar çok sayıda başlığın ele alınacağını belirten Yavuz, bölgedeki yatırımlar için kapsamlı bir yol haritası hazırlanacağını söyledi.
Yavuz, “Yatırım yapan firmalarımızın ve ilgili paydaşların bölgeye yönelik çalışmalarını, altyapı planlamalarını, ilgili Bakanlığımızın bu bölgeyle ilgili hedeflerini ve hangi vadede neleri hayata geçireceğimizi konuşacağız” dedi. SANTEK bünyesindeki 10 çalışma grubunun sektörlerine göre yeniden gruplandırılacağını belirten Yavuz, çalışmaların aşamalı biçimde yürütüleceğini ve yol haritasının adım adım oluşturulacağını ifade etti.