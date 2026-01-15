Şap hastalığı üretimi vurdu, işleme tesisleri süt arıyor

Mutlu Doğru, Ege, İç Anado­lu ve Trakya bölgelerinde faali­yet gösteren süt işleme fabrika­larının Adana’daki üreticiler­le temasa geçerek süt talebinde bulunduğunu ifade etti. Bunun temel nedeninin, şap hastalığı nedeniyle ülke genelinde inek sayısının ve süt üretim mikta­rının önemli ölçüde azalması olduğunu kaydetti.

Bu duru­mu Türkiye İstatistik Kuru­mu’nun (TÜİK) açıkladığı Ka­sım 2025 verilerinin de açıkça doğruladığını kaydeden Doğ­ru, şu değerlendirmede bulun­du: “TÜİK verilerine göre, 2025 yılı Kasım ayında ticari süt iş­letmelerince toplanan inek sü­tü miktarı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4 azalarak 863 bin 651 tona geriledi. Bu rakam­lar, çiğ süt üretiminde uzun sü­redir dile getirilen ‘üretim faz­lası’ iddiasının artık geçerlili­ğini yitirdiğini net bir şekilde ortaya koymaktadır.”

Ticari süt işletmelerinde toplanan inek sütü Kasım’da azaldı

Kasım 2025’te ticari süt iş­letmelerince 863 bin 651 ton inek sütü toplandı. Toplanan süt miktarı, bir önceki yılın ay­nı ayına göre yüzde 4,0 azalır­ken, Ocak–Kasım döneminde ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,4 düşüş göster­di.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Kasım ayında süt ürünleri üretiminde ürün bazında farklı yönlerde deği­şimler yaşandı. Geçen yılın ay­nı ayına göre inek peyniri üre­timi yüzde 0,5, ayran ve kefir üretimi yüzde 8,4, yoğurt üre­timi yüzde 6,2 artarken; içme sütü üretimi yüzde 6,0, tereyağı ve sadeyağ üretimi yüzde 11,5 azaldı.

Ocak–Kasım dönemi­ne bakıldığında ise bu dönem­de bir önceki yılın aynı döne­mine göre inek peyniri üretimi yüzde 1,5, ayran ve kefir üreti­mi yüzde 8,8, yoğurt üretimi yüzde 5,1, içme sütü üretimi yüzde 4,7 ve tereyağı ile sade­yağ üretimi yüzde 6,1 arttı. Ka­sım ayında toplanan inek sütü miktarı, bir önceki aya göre de geriledi. Ekim ayında 896 bin 475 ton olan süt toplama mik­tarı, Kasım’da yüzde 3,7 azala­rak 863 bin 651 ton olarak kay­dedildi. İçme sütü üretiminde de aylık bazda sınırlı bir düşüş görüldü. Ekim ayında 135 bin 856 ton olan içme sütü üreti­mi, Kasım’da yüzde 0,6 azala­rak 135 bin 49 ton seviyesinde gerçekleşti.