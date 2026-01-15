Şap hastalığı üretimi vurdu, işleme tesisleri süt arıyor
Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, Türkiye genelinde etkili olan şap hastalığının hayvancılık sektöründe ciddi kayıplara yol açtığını belirterek, çiğ süt üretimindeki düşüşün artık somut verilerle ortaya çıktığını söyledi.
Mutlu Doğru, Ege, İç Anadolu ve Trakya bölgelerinde faaliyet gösteren süt işleme fabrikalarının Adana’daki üreticilerle temasa geçerek süt talebinde bulunduğunu ifade etti. Bunun temel nedeninin, şap hastalığı nedeniyle ülke genelinde inek sayısının ve süt üretim miktarının önemli ölçüde azalması olduğunu kaydetti.
Bu durumu Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı Kasım 2025 verilerinin de açıkça doğruladığını kaydeden Doğru, şu değerlendirmede bulundu: “TÜİK verilerine göre, 2025 yılı Kasım ayında ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4 azalarak 863 bin 651 tona geriledi. Bu rakamlar, çiğ süt üretiminde uzun süredir dile getirilen ‘üretim fazlası’ iddiasının artık geçerliliğini yitirdiğini net bir şekilde ortaya koymaktadır.”
Ticari süt işletmelerinde toplanan inek sütü Kasım’da azaldı
Kasım 2025’te ticari süt işletmelerince 863 bin 651 ton inek sütü toplandı. Toplanan süt miktarı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,0 azalırken, Ocak–Kasım döneminde ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,4 düşüş gösterdi.
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Kasım ayında süt ürünleri üretiminde ürün bazında farklı yönlerde değişimler yaşandı. Geçen yılın aynı ayına göre inek peyniri üretimi yüzde 0,5, ayran ve kefir üretimi yüzde 8,4, yoğurt üretimi yüzde 6,2 artarken; içme sütü üretimi yüzde 6,0, tereyağı ve sadeyağ üretimi yüzde 11,5 azaldı.
Ocak–Kasım dönemine bakıldığında ise bu dönemde bir önceki yılın aynı dönemine göre inek peyniri üretimi yüzde 1,5, ayran ve kefir üretimi yüzde 8,8, yoğurt üretimi yüzde 5,1, içme sütü üretimi yüzde 4,7 ve tereyağı ile sadeyağ üretimi yüzde 6,1 arttı. Kasım ayında toplanan inek sütü miktarı, bir önceki aya göre de geriledi. Ekim ayında 896 bin 475 ton olan süt toplama miktarı, Kasım’da yüzde 3,7 azalarak 863 bin 651 ton olarak kaydedildi. İçme sütü üretiminde de aylık bazda sınırlı bir düşüş görüldü. Ekim ayında 135 bin 856 ton olan içme sütü üretimi, Kasım’da yüzde 0,6 azalarak 135 bin 49 ton seviyesinde gerçekleşti.