SAP Türkiye, “Business Unleashed” İnovasyon Günü etkinliğini İstanbul’da gerçekleştirdi

İş dünyası, yapay zekanın sunduğu potansiyeli etkinleştirmek için ortak bir keşif yolculuğuna çıktı. Kurumsal uygulama yazılımları ve iş odaklı yapay zeka çözümlerinde dünya lideri SAP, düzenlediği SAP Business Unleashed İnovasyon Günü’nde iş dünyasından farklı sektörlerden 500’ü aşkın yöneticiyle buluştu. İstanbul’da gerçekleştirilen etkinlikte, SAP’nin bulut tabanlı teknolojilerini kullanan şirketler, iş süreçlerinde fark yaratan SAP inovasyon hikayelerini paylaştı.

Etkinliğe katılanlar, SAP’nin bulut tabanlı uygulamarında güvenle tutulan verilerle yürütülen iş süreçlerinin, nasıl fark yarattığını dinleme şansı buldu. SAP Türkiye Kurumsal Mimar ve Çözüm Yöneticisi Burcu Ün, etkinliğin açılışında yapay zekanın bulut dönüşümünde kullanımını ve iş süreçlerine etkisini vurguladı.

Uğur Candan: “2027-2030 yılları arasında büyük bir dönüşüm bekleniyor”

Etkinlikte “Veriden Değere Yolculuk” başlıklı konuşma gerçekleştiren SAP Türkiye Genel Müdürü Uğur Candan, “Yapay zeka odaklı yeni nesil teknolojilerin, iş dünyasında kullanımı bulut teknolojileri sayesinde hızla yaygınlaşıyor. Bugün Türkiye'deki 200’den fazla kuruluş, bulut ERP altyapısı ve en gelişmiş teknolojiler ile operasyonlarını dönüştürme yetkinliğine sahip. Türkiye’deki bu hızlı adaptasyon, Avrupa ve diğer gelişmiş pazarlardaki eğilimin bir adım ötesinde seyrediyor. Bu tablo ülkemizin, bilgi birikimi ve teknolojileri erken uygulamada ne kadar öncü bir konumda olduğunu gösteriyor.

Yapay zeka destekli sistemler, çalışan deneyimi alanında da yaygınlaşıyor. Günümüzde yüz binlerce profesyonel, insan kaynakları süreçlerinde her gün yapay zeka desteğiyle daha hızlı ve etkin bir şekilde çalışıyor. Üstelik yapay zeka sadece globalde değil, Türkiye'de de yaygın biçimde kullanılıyor. Türkiye’deki şirket ve kurumlar, birbirleriyle yedekli çalışan birden fazla veri merkezi aracılığıyla yapay zekadan faydalanabiliyor. Sektördeki büyüme oranları da bu ivmeyi destekliyor. Bilişim ve iletişim teknolojileri sektörünün 2023’te dolar bazında %27’lik büyüme ivmesi de ülkemizin potansiyelini gözler önüne seriyor. Ayrıca, sektörün 5 yıllık ortalama büyüme oranı %5 iken, 2025 yılında da 34,6 milyar dolara ulaşılması hedefleniyor. Teknolojinin hızlı evrimiyle birlikte ürün ömürleri, fiyatlandırmaları ve sundukları potansiyel de önemli ölçüde değişiyor” dedi.

Yapay zekanın etkisiyle, özellikle 2027-2030 yılları arasında büyük bir dönüşüm beklendiğini vurgulayan Uğur Candan, “Bir şirketin ERP gibi sistemleri dışındaki uygulamalarda yer alan bilgi ve fonksiyonlara erişebilmesi ve etkin bir şekilde kullanabilmesi giderek kritik hale geliyor. Şirketlerin yapay zeka alanında ihtiyaç duyacağı kabiliyetlere erişim ve SAP ve SAP dışındaki yapay zeka araçlarından değer odaklı çıktılar üretecekleri bir ekosistem oluşturulmalı. Bu bağlamda, bulut tabanlı veri ve yapay zeka platformu Databricks ile işbirliğimiz, çözümler, iş süreçleri, modüller, veri ve fonksiyonların entegre bir şekilde yönetilmesi açısından büyük önem taşıyor” açıklamasını yaptı.

Andreas Krause: “Business Data Cloud çözümü, %80'e varan zaman tasarrufu sağlıyor”

“SAP Business Data Cloud ile Veri Yönetiminde Yeni Dönem” başlıklı konuşmasında SAP BTP EMEA Bölgesi Müşteri Danışmanlığı Grup Başkanı Andreas Krause, “Günümüzün en temel meselesi, uygulamaların veri ve yapay zeka ile nasıl entegre edilebileceğidir. Yapay zeka ile gerçeğe yakın görüntüler oluşturmanın ne kadar kolaylaştığını ve bunları ayırt etmenin zorluğunu düşündüğümüzde, işletmelerin doğru ve güvenilir bilgiye olan ihtiyacı kritik önem taşıyor. Biz de yapay zekanın doğru verilerle entegre olmasını sağlayarak müşterilerimize yardımcı olmayı amaçlıyoruz. Bu konuda en çok karşılaştığımız sorun, farklı departmanların aynı verinin kopyalarını tekrar tekrar oluşturması ve bunun da gereksiz veri çoğaltımına ve tutarsızlıklara neden olması. Bu durum, yapay zeka uygulamalarının kullanımını zorlaştırıyor ve elde edilen sonuçların güvenilirliğini sorgulatıyor. Yeni çözümümüz Business Data Cloud ile bu sorunlara son veriyoruz” dedi.

"SAP Business Data Cloud çözümünün, yapay zeka uygulamaları için gereken güvenilir veri temelini sağladığını; SAP ve SAP dışı uygulamalarda oluşan veriyi semantik bir şekilde yönetme imkanı sunduğunu söyleyen "Andreas Krause, “SAP Business Data Cloud, iş gereksinimlerine göre modeller oluşturabilirken, bu işlemi verileri kopyalamadan gerçekleştiriyor. Çözüm; uyumlu veriler (harmonized data), veri ürünleri (data product), iş verisi yapısı (analytical model) ve akıllı uygulamalar (insight app) olmak üzere, dört temel bileşenden oluşuyor. Uyumlu veriler sayesinde, SAP’nin tüm uygulamalarındaki veriyi anlayabiliyor ve bunlar arasındaki ilişkileri çözebiliyor. Veri ürünleri, sadece veri tanımını değil, aynı zamanda kullanıma hazır, inşa edilmiş veri yapıları sunarak çalışmayı önemli ölçüde kolaylaştırıyor. Farklı veri türlerini tanımlamamıza, sınıflandırmamıza ve organize etmemize olanak tanıyor. Akıllı uygulamalar katmanı da yönetilen veri ürünlerine dayalı uygulama, rapor ve panolar sunarak içgörü elde etmeyi ve karar almayı destekliyor. SAP verilerini harici verilerle birleştirme ve yapay zeka uygulamaları için güvenilir bir temel oluşturma imkanıyla işletmelere önemli avantajlar vaat ediyor. Özellikle SAP verileriyle çalışırken %80 oranında zaman kazandırması ve veri kopyalama ihtiyacının ortadan kalkması, bu platformun değerini artırıyor” ifadelerini kullandı.

Havaş Genel Müdürü Mete Erna: “ Buluta geçiş kararımız stratejik bir tercih olarak öne çıkıyor”

SAP’nin Platin İş Ortağı Detaysoft’un sponsorluğunda gerçekleştirilen “Büyüme Yolculuğunda Akıllı Dönüşüm” başlıklı panelde konuşan Havaş Genel Müdürü Mete Erna, bulut tabanlı ERP’nin iş dünyasına kattığı değeri ve sunduğu rekabet avantajını şu sözlerle paylaştı: “Havaş, kökleri Türk Hava Yolları ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi ortaklığına dayanan, Türkiye'nin en başarılı özelleştirme projelerinden biri olarak, 1933’ten bu yana sektörde öncü bir rol üstleniyor. Yurt içi ve dışında toplam 36 havalimanında yer hizmetleri faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. 2004 yılından bu yana SAP kullanıcısı olan bir kurum olarak, gerçekleştirdiğimiz ilk SAP kurulum projesinde dahi iddialı bir yaklaşımla sadece 6 ay gibi kısa bir sürede kapsamlı bir geçiş sağladık. O günden bu yana da tüm operasyonel süreçlerimizi SAP altyapısı üzerinde geliştirerek ilerliyoruz.”

Mete Erna, “Teknolojik gelişmeleri yakından takip etme ve dijitalleşme stratejilerimiz doğrultusunda, 2023 yılında Detaysoft ile birlikte yeni bir SAP dönüşüm projesi başlattık. Bu süreçte, şirketimize uzun yıllardır bağlılıkla hizmet eden ve ilk SAP projemizde de görev almış olan deneyimli çalışanlarımızın projeye sağladığı katkı, bizim için büyük bir avantaj sundu. Buluta geçiş kararımız ise güvenlik, performans ve esneklik açısından sunduğu faydalar nedeniyle stratejik bir tercih olarak öne çıktı. Yeni SAP S/4HANA ortamı, standartları korurken aynı zamanda özel ihtiyaçlarımıza daha esnek çözümler üretmemizi sağlıyor. Otomasyon, yapay zeka ve makine öğrenmesi gibi alanlardaki gelişim potansiyeliyle de gelecekteki dijital dönüşüm hedeflerimizi destekliyor. Özellikle web tabanlı entegrasyonlarda sağladığı kolaylıklar sayesinde iş süreçlerimiz daha verimli bir yapıya kavuştu. Bu dönüşüm sürecinde aceleci davranmaktan kaçındık. Detaysoft’un danışman ekibiyle şirket içi proje ekibimizin uyumlu işbirliği, sürecin başarılı şekilde ilerlemesini sağladı. Projenin sahibi kurumun, danışman ekiple aynı dili konuşabilecek yetkinlikte bir ekip kurmasının, bu tür projelerde başarının en kritik unsurlarından biri olduğuna inanıyoruz” diye ekledi.

Eren Perakende CIO’su Ahmet Hilmi Ersoy: “25 ülkede operasyonlar yönetiyoruz”

SAP Gold İş Ortağı Vektora’nın sponsorluğunda düzenlenen “Dijital Dönüşüm Yolculuğunuzu Gerçek Bir Serüvene Dönüştürün” başlıklı panelde konuşan Eren Perakende CIO’su Ahmet Hilmi Ersoy, “Perakende ve tekstil alanında faaliyet gösteren köklü bir şirketiz. 25 ülkede 14 markanın mağazacılık, online ve toptan perakende operasyonlarını yönetiyoruz. Sektörün tüm dinamiklerini yakından takip edip, globalde büyüme hedefimizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Şu anda 600’den fazla mağazamız bulunuyor, Bunu 5 yıl içinde 1.000’in üzerine çıkarmayı amaçlıyoruz. Büyüme yolculuğumuza bu hedef doğrultusunda devam ediyoruz. Temsil ettiğimiz geniş portföyde dünya markaları bulunuyor. Ayrıca, iplik üretiminden konfeksiyona kadar tüm aşamalarını kendi bünyemizde gerçekleştirdiğimiz entegre bir üretim yapısına sahibiz” ifadelerini kullanarak, “Büyüme vizyonumuzu güçlendirmek adına, çekirdek sistemlerimizi yenileme ihtiyacı duyduk. Yaklaşık 17 yıldır kullandığımız ERP sisteminden, modern ve global yapımıza daha uygun olan RISE with SAP sistemine geçiş yaptık” dedi.

SAP Bulut ve İş Çözümleri GMY’si Bülent Karal: “Dönüşümün merkezinde yapay zeka var”

SAP Türkiye’nin Bulut ve İş Çözümleri Genel Müdür Yardımcısı Bülent Karal ise “SAP Yatırımlarınızın Geri Dönüş Hızı” başlıklı panelde şu bilgileri paylaştı:

"SAP’nin yapay zeka çözümü SAP Business AI, yalnızca basit otomasyonun ötesine geçerek; finans, tedarik zinciri ve insan kaynakları gibi farklı iş fonksiyonları arasında gerçek zamanlı iş birliği kuruyor ve süreçleri daha akıllı hale getiriyor. Ancak etkili yapay zeka için yalnızca algoritmalar değil, güvenilir veriler ve sağlam uygulamalar da gerekiyor. SAP Business Suite çözümü ile bu üç temel unsuru tek çatı altında benzersiz bir şekilde buluşturuyoruz. Satın almadan ödemeye, siparişten tahsilata kadar tüm süreçleri entegre eden uygulamalarımız, düşük kodlu araçlarla genişletilebiliyor ve sektöre özel çözümlerle uyarlanabiliyor. SAP ve SAP dışı sistemlerden gelen veriler ise tek bir birleşik Business Data Cloud çözümü ile senkronize ediliyor. Bu sayede kurumlar veri entegrasyonuna değil, içgörüye odaklanıyor. SAP Joule gibi yapay zeka destekli dijital asistanlarımız, iş birimleri arasında sürekli öğrenen, uyum sağlayan ve zaman kazandıran çözümler sunuyor. Bu yapının yarattığı sinerji yalnızca verimliliği değil; aynı zamanda kurumsal çevikliği, inovasyon hızını ve rekabet gücünü de sürdürülebilir biçimde artırıyor.

Nobel İlaç BT ve PMO Direktörü Kaan Marangoz: “Kültürel bir dönüşüm gerçekleştiriyoruz”

SAP iş ortağı NTT DATA Business Solutions sponsorluğunda gerçekleştirilen “Dönüşüm Rüzgarında Öncüler” isimli panelde yer alan Nobel İlaç Bilgi Teknolojileri ve PMO (Proje Yönetim Ofisi) Direktörü Kaan Marangoz şu açıklamayı yaptı: “Nobel İlaç, 70 yılı aşkın süredir Türk ilaç sektöründe üretim, ihracat ve Ar-Ge alanlarında öncü adımlar atan bir şirket. 17 yıldan fazla bir süredir kullandığımız mevcut SAP çözümümüzü RISE with SAP teknolojisi ile dönüştürmek, Nobel İlaç’ın dijitalleşme yolculuğunda attığımız en kritik adımlardan biri oldu. Sadece bir sistem geçişi değil, aynı zamanda kültürel bir dönüşüm gerçekleştiriyoruz. Veri yönetimi alanında da önemli adımlar attık, üretim makinelerimizden IoT cihazları aracılığıyla veri topluyoruz. Farklı operasyonel sistemlerdeki verileri karar destek sistemleriyle entegre ettik, eş zamanlı olarak yapay zeka tarafında da proaktif bir yaklaşım benimsedik. Önümüzdeki fazlarda yapay zeka, ileri analitikler ve yeni nesil entegrasyonlarla bu dijitalleşme yolculuğunu sürdüreceğiz. NTT DATA ile kurduğumuz çözüm odaklı ve güvene dayalı iş birliği sayesinde bu projeyi başarıyla hayata geçirdik ve geleceğe güçlü bir dijital altyapıyla ilerliyoruz”

Standard Profil Grup BT Direktörü Arif Zubaroğlu: “Bu dönüşümün bize önemli kazanımlar sağlayacağına inanıyoruz”

Etkinliğin ikinci yarısında SAP Gold İş Ortağı Solvia’nın sponsorluğunu üstlendiği “Otomotivde Geleceği Yakalayanlar” başlıklı panelde konuşan Standard Profil Grup BT Direktörü Arif Zubaroğlu, yapay zekaya sektörel bir bakış açısı getirerek şu değerlendirmede bulundu: “Otomotivdeki hızlı değişim ve rekabet ortamında, biz de uzun yıllardır kullandığımız SAP sistemlerimizi birleştirerek ve HANA veritabanının hızıyla entegre ediyoruz. Bu entegrasyonun, operasyonel süreçlerimize çeviklik katacağına inanıyoruz. Aynı zamanda, BW (Business Warehouse) yerine SAP Datasphere gibi yeni nesil yazılımlarla entegrasyonumuzu güçlendirerek, kaynak kullanımımızı optimize etmeyi ve ihtiyaç duyduğumuz verilere anlık olarak erişmeyi hedefliyoruz. Lojistik ve üretimdeki detaylı yapımızı daha da verimli hale getirmeyi amaçlıyoruz” dedi ve sözlerini şöyle tamamladı: “Bilgi güvenliği ve regülasyonların kritik öneme sahip olduğu otomotiv sektöründe, RISE with SAP platformunun sunduğu uyumluluk avantajlarının farkındayız. Bu nedenle de doğru bir karar verdiğimizi düşünüyoruz. Belirlediğimiz yol haritası doğrultusunda, bu dönüşüm bize önemli kazanımlar sağlayacağına inanıyoruz.”