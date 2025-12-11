Şarj pazarının yüzde 96’sını 15 firma domine ediyor

Nurdoğan A. ERGÜN

Elektrikli araç pazarındaki hızlı dönüşüm, şarj istasyonu üretim ve kurulumu alanında da devasa bir hacim yaratıyor. Bu da paralelinde yeni düzenlemeler ve uyum adımları getiriyor. Tunçmatik Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özer, son dönemde yaşanan hızlı büyümeye rağmen şarj pazarında bir eleme sürecinin yaşandığını belirtti. İlk dönemde “fırsat” görerek sektöre giren, ancak ana uzmanlığı elektrik ve güç elektroniği olmayan birçok oyuncunun pazar dışı kaldığını ifade eden Özer, “Pazarda yaklaşık 180 oyuncu bulunmasına rağmen pazarın yaklaşık yüzde 96’sı ilk 15 firma tarafından domine ediliyor.

Lisansını kaybeden veya fiilen aktif olmayan oyuncular olduğunu görüyoruz. Bu, piyasanın kendi dengesini bulma sürecinin doğal bir sonucu” dedi. Özer, bu durumun, sektörde teknik yeterliliğe, uluslararası standartlara ve güvenilirliğe sahip, uzun vadeli vizyonla hareket eden firmaların öne çıkmasını sağladığını vurguladı. “Gelecek tam anlamıyla elektriğin yüzyılı olacak” diyen Özer, Tunçmatik’in bu uzun vadeli stratejiyle hareket eden lider firmalar arasında olduğunu söyledi.

“Şarj sadece ‘aracı fişe takmak’ olmayacak”

Özer’e göre sektörün geleceği, şarjın sadece bir donanım işi olmaktan çıkıp akıllı bir enerji ekosistemine dönüşmesinde yatıyor ve şarj işi de sadece ‘aracı fişe takmak’tan ibaret olmuyor. Özer, “Önümüzdeki dönemde enerji yönetimi, filo optimizasyonu, yazılım ve veri analitiğiyle iç içe bir yapıya dönüşecek. Tunçmatik’in uzun vadeli vizyonu, güneşten elektrik üretimine, bu elektriğin depolanmasına, kritik süreçlerde kesintisiz güç kaynaklarıyla (UPS) desteklenmesine ve elektrikli araçların akıllı ve güvenli biçimde şarj edilmesine uzanan bütüncül bir enerji ekosistemini tek bir akıllı altyapı içinde kurgulamak” dedi.

Özer’in geleceğe dair en dikkat çekici öngörülerinden biri ise enerji bağımsız yapılar üzerine. “Hibrit solar inverterler ve lityum bataryalarla enerji bağımsız evler artık teknik olarak mümkün” diyen Özer, sözlerine “İnsanların şebekeye bağımlılığının azaldığı, kendi elektriğini üreten, depolayan ve yöneten yapıların yaygınlaştığı bir döneme giriyoruz” diye devam etti.

Bu trendin konutlarla sınırlı kalmayacağını, işletmeler, sanayi tesisleri, otobüs ve kamyon filoları, hatta elektrikli tekneler ve uçak uygulamaları gibi her alanda elektrikli taşıtların ve özel şarj çözümlerinin hızla yayılacağını dile getiren Özer’e göre, taşıtlar da birer powerbank oluyor. Özer, “Gelecekte V2G (Vehicle-to-Grid) ve V2H (Vehicle-to-Home) teknolojileri sayesinde elektrikli araçlar sadece şarj olmakla kalmayacak, bataryalarındaki enerjiyi eve ya da şebekeye geri aktararak mobil bir enerji deposu görevi görecek” diye konuştu.

Konektör sayısı 2026’da bine çıkarılacak

2025 yılında cirosal anlamda dolar bazında yaklaşık yüzde 50 oranında büyüme kaydeden Tunçmatik, 2026’da ise bu ivmeyi daha da artırmayı amaçlıyor. Bugün itibarıyla 27 şehirde toplam 380 adet konektörle aktif olarak hizmet veren Tunçmatik, bu sayıyı kurulan yeni istasyonlarla birlikte her hafta yukarı yönlü güncelliyor.

“Kısa vadede 2025 yılsonu hedefimiz, konektör sayısını 400’ün üzerine taşımak” diyen Mehmet Özer, 2026’da ise bu rakamı binin üzerine çıkarmayı planladıklarını aktardı. Özer, şöyle devam etti: “Burada odağımız sadece ‘her yerde olmak’ değil; doğru lokasyonlarda, verimli ve sürdürülebilir bir şarj ağı oluşturmak.

Bu nedenle sayısal hedeflerin ötesinde, nitelikli büyümeyi ve iyi işleyen, kârlı bir ekosistem kurmayı önceliklendiriyoruz.” Özer, özellikle Avrupa pazarını büyük potansiyel gördüklerini ve 30’dan fazla ülkeye ihracat tecrübesini şarj tarafına taşıdıklarını belirtti. Bu kapsamda şirket, Avrupa Birliği içindeki büyümesini hızlandırmak için 2025 yılında Tunçmatik Bulgaristan’ı kurarak uluslararası arenadaki varlığını güçlendirdi.

Şarj pazarı nereye gidiyor?

-Şarj istasyonları, enerji depolama sistemleri, filo yönetim yazılımları ve şebekeyle etkileşimi tek bir akıllı altyapı içinde kurgulanacak.

-Hibrit solar inverter ve batarya sistemleriyle desteklenen, şebekeye bağımlılığı azaltılmış, kendi elektriğini üreten ve yöneten konut ve işletme çözümlerine talep artacak.

-Elektrikli araç dönüşümü binek otomobillerle sınırlı kalmayacak; otobüs, kamyon filoları, liman ve maden sahaları gibi endüstriyel ve ağır taşıt çözümlerine yönelecek.

-Türkiye’de elde edilen uzmanlık, özellikle AB pazarı başta olmak üzere uluslararası pazarlarda varlığını artıran Türk teknoloji markalarının sayısını yükseltecek.