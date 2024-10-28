Satılan malların parası Irak'tan 3 aydır alınamıyor
Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Zeynel Abidin Kaplan, daha önce sorunsuz ihracat yaptıkları ülkelerde damping vergilerine maruz kaldıklarını ifade etti. Kaplan, Irak’tan 3 aydır satılan malların parasını alamadıklarını kaydetti.
Güneş DOĞDU SOYLU
Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği tarafından düzenlenen törenle, 2023 yılında en fazla halı ihracatı yapan 27 firma ödüllendirildi. “Halı İhracatının Yıldızları Ödül Töreni”ne Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek, Halı Sektör Kurulu Başkanı ve TİM Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Kaplan, İstanbul Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Hayri Diler katıldı.
Halı sektörünün Gaziantep ekonomisinin amiral gemisi olduğunu aktaran Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Zeynal Abidin Kaplan, sektörün önemli sorunları olduğuna dikkat çektiği konuşmasında her şeye rağmen dimdik ayakta durmaya çalıştıklarını ama sektörün sorunlarına çözüm bulunmasını beklediklerini ifade etti.
Komşu ülkeler başta olmak üzere daha önce sorunsuz şekilde ihracat yaptıkları çoğu ülkelerin Türk halılarına anti damping vergileri uyguladığını anlatan Başkan Kaplan, “Halı sektöründe Irak en fazla ihracat yaptığımız üçüncü ülkedir. Irak’a ihracatta ödediğimiz gümrük vergilerinin yanında 3 aydır sattığımız malların parasını almıyoruz. Bakanlığımızın desteği ile tüm ülkelere ticari heyetler düzenliyoruz.
Ancak gümrük kapılarını aşamıyoruz. Hemen hemen tüm ülkeler bize gümrük uyguluyor. Yüksek vergiler koyuyorlar. Her tarafta savaş var, kapılar kapanıyor. Her şey zincirleme birbirine bağlı. Bunun için sektörün sorunlarına çözüm bulunmasını bekliyoruz” diye konuştu. Gaziantep Valisi Vali Kemal Çeber ise halı sektörünün şehir ekonomisi için önemine vurgu yaptıktan sonra, “Halı sektörü bu kenti sürüklüyor. Ona gözümüzün nuru gibi bakmalıyız. Bizde öyle bir potansiyel var ki sorunları aşarız” dedi.
Şahin: Gaziantep’e halı müzesi kurulması gerekiyor
Gaziantep’in başta konut ve ulaşım olmak üzere altyapı sorunları ile ilgili yapılan çalışmaları anlatan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Halı önemli bir sektör. Bu sektörün büyümesi gerek, durmaması gerek. Biz üretenin, dokuyanın emrindeyiz. Ayrıca halı dünyada bu kadar söz sahibiysek Gaziantep’e bir halı müzesinin kurulması gerekiyor” dedi.
Kaplan: Gaziantep, rekabet gücünü kaybediyor
Gaziantep’in son yıllarda rekabet gücünü kaybeden bir şehir haline geldiğine dikkat çeken TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı ve TİM Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Kaplan, “Şehrimiz daha önce dünyanın cazibe merkezi idi. Şimdi ne oldu bilmiyorum. Dünyanın en pahalı şehri olduk. Kimse halinden memnun değil. Asgarî ücret ev kirasını karşılamıyor. Şehrin rekabet gücü zayıfladı. Bu sorunu çözmemiz gerekiyor” diye konuştu.