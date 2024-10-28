Satılan malların parası Irak'tan 3 aydır alınamıyor

Güneş DOĞDU SOYLU

Güneydoğu Anadolu Ha­lı İhracatçıları Birliği ta­rafından düzenlenen tö­renle, 2023 yılında en fazla halı ihracatı yapan 27 firma ödüllen­dirildi. “Halı İhracatının Yıldızla­rı Ödül Töreni”ne Gaziantep Va­lisi Kemal Çeber, Gaziantep Bü­yükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Baş­kanı Mehmet Tahmazoğlu, Şe­hitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, Organi­ze Sanayi Bölgesi Başkanı Cen­giz Şimşek, Halı Sektör Kurulu Başkanı ve TİM Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Kaplan, İstan­bul Halı İhracatçıları Birliği Baş­kanı Ahmet Hayri Diler katıldı.

Halı sektörünün Gaziantep ekonomisinin amiral gemisi olduğunu aktaran Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Bir­liği Başkanı Zeynal Abidin Kap­lan, sektörün önemli sorunları olduğuna dikkat çektiği konuş­masında her şeye rağmen dim­dik ayakta durmaya çalıştıkla­rını ama sektörün sorunlarına çözüm bulunmasını bekledikle­rini ifade etti.

Komşu ülkeler başta olmak üzere daha önce sorunsuz şe­kilde ihracat yaptıkları çoğu ülkelerin Türk halılarına an­ti damping vergileri uyguladığı­nı anlatan Başkan Kaplan, “Ha­lı sektöründe Irak en fazla ihra­cat yaptığımız üçüncü ülkedir. Irak’a ihracatta ödediğimiz güm­rük vergilerinin yanında 3 aydır sattığımız malların parasını al­mıyoruz. Bakanlığımızın deste­ği ile tüm ülkelere ticari heyet­ler düzenliyoruz.

Ancak gümrük kapılarını aşamıyoruz. Hemen hemen tüm ülkeler bize gümrük uyguluyor. Yüksek vergiler koyu­yorlar. Her tarafta savaş var, ka­pılar kapanıyor. Her şey zincir­leme birbirine bağlı. Bunun için sektörün sorunlarına çözüm bu­lunmasını bekliyoruz” diye ko­nuştu. Gaziantep Valisi Vali Ke­mal Çeber ise halı sektörünün şehir ekonomisi için önemine vurgu yaptıktan sonra, “Halı sek­törü bu kenti sürüklüyor. Ona gö­zümüzün nuru gibi bakmalıyız. Bizde öyle bir potansiyel var ki sorunları aşarız” dedi.

Şahin: Gaziantep’e halı müzesi kurulması gerekiyor

Gaziantep’in başta konut ve ulaşım olmak üzere altyapı so­runları ile ilgili yapılan çalışma­ları anlatan Gaziantep Büyükşe­hir Belediye Başkanı Fatma Şa­hin, “Halı önemli bir sektör. Bu sektörün büyümesi gerek, dur­maması gerek. Biz üretenin, do­kuyanın emrindeyiz. Ayrıca halı dünyada bu kadar söz sahibiy­sek Gaziantep’e bir halı müzesi­nin kurulması gerekiyor” dedi.

Kaplan: Gaziantep, rekabet gücünü kaybediyor

Gaziantep’in son yıllarda re­kabet gücünü kaybeden bir şe­hir haline geldiğine dikkat çeken TİM Halı Sektör Kurulu Başka­nı ve TİM Yönetim Kurulu Üye­si Selahattin Kaplan, “Şehrimiz daha önce dünyanın cazibe mer­kezi idi. Şimdi ne oldu bilmiyo­rum. Dünyanın en pahalı şehri olduk. Kimse halinden memnun değil. Asgarî ücret ev kirasını karşılamıyor. Şehrin rekabet gü­cü zayıfladı. Bu sorunu çözme­miz gerekiyor” diye konuştu.