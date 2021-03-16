Satılık konutta metrekare fiyat artışı en çok Edirne'de yaşandı

Hürriyet Emlak, ülke genelindeki verilerden oluşturduğu Şubat 2021 Emlak Endeksi verilerini açıklandı. Emlak sektöründe son 1 ayda sergilenen performansın ele alındığı verilere göre, satılık konut fiyatlarının en çok artış gösterdiği illerin başında yüzde 5-15 arasındaki artış oranlarıyla Edirne, Bartın, Afyonkarahisar, Tekirdağ ve Van geldi. Son 1 yıldaki fiyat artışlarına bakıldığında ise, yüzde 55 ile yüzde 70 arasındaki oranlarla Muğla, Sakarya, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Diyarbakır başı çekti.

Şubat ayı içinde metrekare fiyatı en yüksek illerde ilk sırayı 7 bin 15 TL ile Muğla aldı. Muğla’yı, 5 bin 725 TL ile İstanbul, 4 bin 385 TL ile İzmir ve 4 bin 320 TL ile Antalya izledi. Verilere göre, son 1 ayda 5 büyük il içinde yatırımcısına en çok kazandıran il Antalya olurken, Antalya’yı İstanbul, İzmir, Ankara ve Bursa izledi.

Türkiye’nin yükselişe geçen ilçeleri

Verilere göre, Türkiye genelinde alıcısına son 1 ay içinde en çok kazandıran ilçelerin başında; yüzde 13-22 arasındaki değişimlerle İstanbul-Başakşehir, Giresun-Merkez, Antalya-Serik, İstanbul-Arnavutköy ve Osmaniye-Merkez geldi. Son 1 yıldaki fiyat artışlarına bakıldığında ise en yüksek artışlar yüzde 92-123 arasındaki oranlarla İstanbul-Avcılar ve Sarıyer, Muğla-Fethiye ve Bodrum’da ve de İzmir-Foça’da yaşandı.

Başakşehir, satılık konutta rekora koşuyor

Hürriyet Emlak'ın Şubat 2021 Endeksi verilerine göre, İstanbul satılık konut piyasası son 1 ayda yükselişe geçti. İstanbul satılık konut piyasasında dikkat çeken ve son 1 ayda yüzde 8-22 arasında yükselişin yaşandığı ilçeler ise Başakşehir, Arnavutköy, Avcılar, Beykoz ve Ümraniye oldu. Son 1 yıldaki fiyat artışlarına bakıldığında ise yüzde 79-123 arasındaki oranlarla Avcılar, Sarıyer, Beykoz, Beşiktaş ve Üsküdar başı çekti.

Metrekare fiyat artışlarında Polatlı ilk sırada

Ankara, il genelinde yatırımcısına kazandırırken Ankara’nın ilçelerinde de son 1 ayda fiyatlar yükselmeye devam etti. Polatlı liste başında yer alırken Polatlı’yı Keçiören, Etimesgut, Mamak ve Altındağ takip etti. Son 1 yıldaki fiyat artışlarına bakıldığında ise yüzde 34-90 arasındaki artışlarla Gölbaşı, Çankaya, Pursaklar, Sincan ve Keçiören dikkat çekti.

İzmir ise satılık konut piyasasındaki hareketliliğini geçtiğimiz 1 ay içinde korumaya devam etti. Fiyatı en çok artan ilçelerin başında Güzelbahçe, Seferihisar, Urla, Kemalpaşa ve Çeşme geldi. Son 1 yıldaki fiyat artışlarına bakıldığında ise Foça, Urla, Çiğli, Seferihisar ve Menderes yüzde 55-93 arasındaki yükseliş oranlarıyla dikkat çekti.

Antalya Serik'te satılık konuta olan yatırım artıyor

Antalya satılık konut piyasasında son 1 ayda yaşanan yükselişle dikkat çeken ilk ilçe fiyatların yüzde 15 arttığı Serik oldu. Devamında yüzde 4-8 arasındaki artışlarla Finike, Döşemealtı, Kaş ve Konyaaltı geldi. Son 1 yıldaki fiyat artışlarına bakıldığında ise yüzde 50-85 arasındaki artışlarla dikkat çeken ilçeler Konyaaltı, Serik, Alanya, Muratpaşa ve Kepez oldu.

Bursa’nın şubat şampiyonu Mudanya oldu

Bursa’nın son 1 ayda fiyatı en çok artan ilçeleri yüzde 2-8 arasındaki oranlarla Mudanya, Nilüfer, Orhangazi, Yıldırım ve Gemlik oldu. Son 1 yıldaki fiyat artışlarına bakıldığında ise yüzde 18-55 arasında artışlarla Gemlik, Mudanya, Nilüfer, Osmangazi ve Yıldırım sıralandı.

Konut satışı Şubat'ta yüzde 15 arttı

Hürriyet Emlak Eş Genel Müdürü Zeynep Tandoğan, 2021 yılının ilk çeyreğininin tamamlamak üzer olduğunu ve TÜİK’in açıkladığı şubat ayına ilişkin konut istatistiklerine göre satışların bir önceki aya göre yükseliş içinde olduğunu söyledi. Ocak ayında gerçekleşen konut satış rakamlarının 70 bin 587 iken bu rakamın şubat ayında yüzde 15 artışla 81 bin 222’ye yükseldiğini belirten Tandoğan, 2020 yılı Ocak-Şubat ayları arasındaki söz konusu artış oranın yüzde 4 olduğunu bildirdi.

Konut satışlarının 2020 yılı Şubat ayına göre, yüzde 31,6 düşmüş olsa bile ilk iki aydaki makasın bu sene daha açık olmasının sektör için umut verici olduğunu söyleyen Tandoğan, şöyle konuştu: "Yüksek faizlerin etkisiyle ev alımına olan ilgi hala düşük seviyede. Ancak yılın ikinci yarısında beklentiler faizlerin düşmesi üzerinde toplanıyor. Böyle bir durumda piyasanın hızlanması kaçınılmaz. Biz de Hürriyet Emlak olarak hazırladığımız Şubat 2021 Endeksi’nde satılık konutların hem son 1 ayda hem de son 1 yılda il ve ilçe bazındaki yükselişini gözler önüne serdik. Satılık konutların ortalama metrekare fiyatlarında son 1 ayda en yüksek artış Edirne ilinde ve Başakşehir ilçesinde gerçekleşti. Yıllık bazda değerlendirdiğimizde ise Muğla’da yüzde 70’e yakın bir fiyat artışı oldu. İlçe olarak baktığımızda ise gayrimenkule olan yatırımda ciddi bir yükselişin olduğu göze çarpıyor. İstanbul’un Avcılar ve Sarıyer ilçeleri değerlenirken, Muğla’nın Fethiye ve Bodrum ilçelerinde yüzde 100’ün üzerindeki fiyat artışı Ege’nin de değerlenmeye devam ettiğinin önemli bir göstergesi. Önümüzdeki dönemde de hem Ege bölgesinde hem de Türkiye genelinde gayrimenkulün önemli bir yatırım aracı olmaya devam edeceğini öngörüyoruz.”