Satışlar hız kesti ticari sert fren yaptı

Fakat asıl alarm zilleri haziranda yüzde 15’i daralan hafif ticari araç segmentinde çaldı. Uzun bir süredir pazarı taşıyan hafif ticari araç satışları da böylece frene bastı. Pazar 1.3 milyonluk rekordan hızla uzaklaşmaya devam ediyor.

Otomotiv sektöründe daralma hız kesmiyor. Yılın ilk yarısında pa­zar önceki yıla göre, küçülme­sini sürdürürken ticari araç satışlarında gaz kesildi. Oto­motiv Distribütörleri ve Mo­bilite Derneği (ODMD) veri­leri, 2026 yılı Ocak-Haziran dönemi, otomotiv sektörün­de uzun süredir hissedilen soğuma trendini ortaya koy­du.

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, yı­lın ilk yarısında bir önceki yı­lın aynı dönemine göre yüzde 8,19 oranında daralarak 558 bin 179 adet olarak gerçekleş­ti. Geçtiğimiz yılın aynı döne­minde bu rakam 607 bin 977 adet olarak kayıtlara geçmiş ve tarihi rekor için ilk sinyal­leri vermişti. Binek otomobil satışlarının hafif ticari araç segmentine kıyasla daha ha­cimli bir erime yaşadığı zaten uzun bir süredir görülüyordu.

Otomobil satışları, 2026’nın ilk yarısında geçen yılın ay­nı dönemine göre yüzde 9,79 azalarak 440 bin 234 adede geriledi. Hafif ticari araç pa­zarı ise ilk 6 ay toplamında gö­rece daha dirençli bir duruş sergiledi ve yalnızca yüzde 1,69 oranında hafif bir kayıp­la 117 bin 945 adet seviyesin­de kaldı. Fakat ticaride daral­manın gittikçe belirginleştiği görüldü.

Aylık daralma yüzde 15’i geçti

Sadece haziran ayı verile­rine göre, pazarın bütünün­de ve özellikle ticari kanatta çok daha sert bir fren yaşan­dı. Geçen ayın bayram etki­siyle daralma gittikçe artar­ken, yaz tatili etkisinin hazi­ran ayına da kaydığı görüldü. 2026 Haziran ayında toplam pazar bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,44 küçü­lerek 105 bin 41 adede geri­ledi.

Bu ayda otomobil satış­larındaki düşüş yüzde 10,35 seviyesinde (83 bin 978 adet) kaldı. Asıl kırılma ve alarm sinyali hafif ticari araç pa­zarından geldi. Ticari satış­lardaki gerileme ekonomi­deki yaşanan durumu da or­taya koydu. Hafif ticari araç satışları haziran ayında ge­çen yılın aynı dönemine gö­re tam yüzde 15,53 oranında azalarak 21 bin 063 adede ça­kıldı.

Ticari araç pazarındaki bu ani duruş, reel sektörün, KOBİ’lerin ve lojistik firma­larının yüksek borçlanma maliyetleri nedeniyle filo yenileme ve yeni yatırım ka­rarlarını bıçak gibi kestiğini gösteriyor. Hafif ticari araç pazarının kendi içindeki kı­rılımında ise lojistik, kurye ve taşımacılık sektörünün ana omurgasını oluşturan Van (kapalı kasa) modeller, 89 bin 848 adetlik satışla pa­zarın yüzde 76,2’sini tek ba­şına domine etti. Kamyonet modelleri ise yüzde 9 pay ile ikinci sırada yer aldı.

SUV uzun zaman sonra ilk kez küçüldü

Otomobil pazarındaki da­ralmaya rağmen yerden yük­sek modellere olan güçlü ta­lep devam ediyor. Vergi oran­ları düşük olan ve nispeten daha erişilebilir fiyat etiket­leri taşıyan A, B ve C segmen­ti otomobiller, toplam paza­rın yüzde 84,7’sini oluştur­du. C segmenti, 241 bin 100 adetle pazarın tek başına yüzde 54,8’ini sırtladı. SUV de artık mutlak bir egemen­liğe haline döndü. Ocak-Ha­ziran 2026 döneminde 284 bin 493 adet satılarak toplam binek araç pazarından yüz­de 64,6 pay aldı.

Uzun bir sü­redir daralan pazara direnen SUV segmenti uzun bir ara­dan sonra geçen yıla göre ilk 6 ayda ilk kez daraldı. Bir dö­nemin Türkiye’deki gelenek­sel lideri olan sedan gövde ti­pi, kan kaybetmeye devam etti. Payları yüzde 20,5’e dü­şen sedan araçların toplam satışı 90 bin 216 adette kaldı. Hatchback otomobiller ise yüzde 14,5 pay ve 63 bin 991 adetlik satışla geçen yıl olan 70 binli adetlerin altına indi.

Dizelin adı silindi hibrit atağa geçti

Yılın ilk yarısında motor ve yakıt tiplerinde de deği­şim sürdü. Benzinli motor­lar 182 bin 492 adetle pazar­dan yüzde 41,5 pay aldı. İlk sıradaki yerini korudu. Hib­rit motorlarda voltaj alttan alttan artıyor. 145 bin 804 adetlik satış hacmine ulaşan hibrit motorlu araçların pa­yı yüzde 33,1’e yükseldi. Ben­zinli araçlara en büyük alter­natif oldu.

Buna hafif hibrit motorların da etkisi yüksek. Yüzde 100 elektrikli araçlar­da 81 bin 331 adetlik satışa ulaştı. Pazarın yüzde 18,5’ine sahip oldu. Bir dönemin göz­de motor seçeneği olan dizel araçlar da binek pazarından yok olmaya yüz tuttu. Geçen yılın ilk 6 ayına göre, 10 bin adetten fazla kayba uğrayan dizel araç satışları 27 bin 485 adede inerek yüzde 6,2 ulaştı ve dizel araçlar tarihi dip se­viyesini gördü.

Elektrikli satışlarında voltaj düşüyor

Elektrikli araç pazarının kendi içindeki detayları ise oldukça çarpıcı. Teşvikli ve düşük vergi dilimli 160 kW altındaki elektrikli otomo­biller, geçen yılın aynı döne­mine göre yüzde 7,7 artışla 67 bin 834 adet satılarak top­lam elektrikli pazarının yüz­de 89,8’ini oluşturdu. Buna karşın yüksek vergi dilimine giren 160 kW üstü elektrik­li araçlar yüzde 54,1 ile 8 bin 284 adete geriledi. Voltaj git­tikçe düştü. Özellikle yılın ilk 6 ayında uzun bir süredir de­vam eden elektrikli araç ta­lebi düşmeye başladı. Geçen sene aynı dönemde 85 bin 873 adede imza atan elektrik­li araçlar bu yarıda 81 bin 331 adede kadar geriledi.

Manuel vites neredeyse bitti

Türkiye’de bir dönemin vazgeçilmez şanzıman tipi olan manuel de dizel araçlarla aynı kaderi paylaşıyor. Manu­el vitesli otomobil almak nere­deyse imkansız hale gelirken, yılın ilk yarısında satılan oto­mobillerin yüzde 96,9’u oto­matik şanzımanlı oldu. 426 bin 740 adet olarak kayıtlara geçti. Manuel vitesli araçların payı da yüzde 3,1’e kadar in­di. Manuel vites küçültürken otomatik vites spor moda aldı.

Yeni rekor hedefinden adım adım uzaklaşıyoruz

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2025 yılını 1 milyon 368 bin 400 adetlik tarihi bir zirveyle kapatmıştı. Sektör, 2026 yılına da benzer bir iyimserlikle başladı. Fakat ilk yarıda gerçekleşen 558 bin adetlik performans, yıl sonu için telaffuz edilen 1.3 milyonluk psikolojik ve stratejik pazar hedefinin oldukça gerisinde kalındığını gösterdi.

Yılın ikinci yarısında faiz politikalarında ya da kredi musluklarında radikal bir gevşeme adımı atılmadığı müddetçe, pazarın yılı 1 milyon sınırında kapatması olası. 1.3 milyon adetlik rekordan ise adım adım uzaklaşan sektörü, ikinci yarıda daha rekabetçi bir pazar bekliyor. Özellikle bu dönemde markaların agresif kampanyaları da dikkat çekecek. Temmuz ayından itibaren pazar payı kaybetmek istemeyen markaların sıfır faizli finansman kampanyalarına, uzun vadeli takas desteklerine ve liste fiyatı üzerinden kayda değer nakit indirimlerine başvuracağını öngörüyor.