'Savunma' hisseleri 2024'te 'atağa' geçti! İşte borsada kazandıran şirketler

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi geçen yıl yüzde 31,6 getiri sağlarken, endeks tarihte ilk kez üst üste 6 yıl yükseldi. Bazı sektörlerdeki şirketler ise borsanın performansından çok daha fazla getirdi.

Savunma sanayii şirketlerinden Altınay Savunma Teknolojileri'nin hisseleri geçen sene yüzde 133,5 değer kazandı. Altınay Savunma Teknolojileri 16 Mayıs 2024'te borsada işlem görmeye başlamıştı.

Savunma ve sanayi sektörünün lokomotifi ASELSAN da geçen sene yatırımcısına yüzde 61,5 kazandırdı.

Hisse hisse artışlar

Geçen sene yatırımcısına Papilon Savunma yüzde 48,7, Onur Yüksek Teknoloji yüzde 45,8, Otokar yüzde 15,5 kazandırırken, SDT Uzay & Savunma Teknolojilerinin hisseleri ise yüzde 20,7 azalış kaydetti.

Dünyada da kazandırdı

Geçen yıl borsalarda Japon Mitsubishi Heavy yüzde 169,7, Güney Koreli Hanwha Aerospace yüzde 153,5, Alman Rheinmetall AG yüzde 115,3, İtalyan Leonardo yüzde 61,2, ABD'li RTX Corporation yüzde 37,5 değer kazandı.

Yatırımcısına, Avrupa merkezli çok uluslu havacılık şirketi Airbus yüzde 10,7, Fransız Dasasult Aviation yüzde 10, ABD'li Lockheed Martin yüzde 7,2, Fransız Thales yüzde 3,5, Birleşik Krallık merkezli BAE Systems yüzde 3,4, ABD'li General Dynamics yüzde 1,5 kazandırdı.

Bu arada, 2024 yılında yatırımcısına ABD'li şirketler L3 Harris Technologies yüzde 0,8, Northrop Grumman yüzde 0,3, Boeing yüzde 32 kaybettirdi. Alman Lufthansa'nın hisseleri ise geçen yıl yüzde 23,7 azalış kaydetti.