Akıncı TİHA'da ilk teslimatlar bu yıl içinde yapılacak

Savunma Sanayii Başkanlığı'ndaki (SSB) '2020 Değerlendirme ve 2021 Hedefler Toplantısı'nda basın mensuplarıyla bir araya gelen Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, geçen yıl savunma sanayisinin sadece koronavirüs salgınına karşı mücadele etmediğinin altını çizdi. Demir, "Bu başarılar, üstü kapalı, deklare edilmemiş ambargolara rağmen elde edildi. Kelimenin tam anlamıyla tüm cephelerde adeta omuz omuza çarpışarak geldik ve başarılı olduk." ifadelerini kullandı.

2021 yılının da geçmişte başlayan projelerin tamamlandığı, yeni sistemlerin güvenlik güçlerine teslim edildiği, ihtiyaçlara göre yeni projelere başlanılan bir yıl olacağını belirten Demir, "Akıncı TİHA'nın ilk teslimatlarını yapacağız. ATAK helikopterlerinin gelişmişi Faz-2 versiyonun ilk teslimatlarına başlayacağız. Milli Muharip Uçağın (MMU) alt sistemlerinin tasarımlarına başlayacağız. Mini, Taktik, Operatif ve Stratejik sınıf İHA ve SİHA'larımız ile sürü sistem görevlerinin icrasına yönelik projelerimiz hayata geçirilecek." diye konuştu.

"Alçak irtifa hava savunma füze sistemi HİSAR-A+ envantere girecek ve ilk teslimatları yapılacak. Orta irtifa hava savunma füze sistemi HİSAR-O+’nın testleri tamamlanacak ve envantere girmeye hazır hale gelecek" ifadelerini kullanan Demir, Uzun Menzilli Hava ve Füze Savunma Sistemi-SİPER Projesi'nde, ASELSAN-ROKETSAN-TÜBİTAK SAGE'nin iş birliğinde sistem ve alt sistem bileşenlerine ilişkin detay tasarımının tamamlanacağını söyledi. Demir, savaş uçaklarının hava üstünlüğü için geliştirilen kısa, orta ve uzun menzilli BOZDOĞAN ve GÖKDOĞAN hava-hava füzelerinin uçak üzeri atışlı testlerinin tamamlanacağının altını çizerek "İlk milli gemisavar füzemiz ATMACA, milli torpidomuz AKYA, tanksavar silahımız KARAOK’un ilk teslimatlarını yapacağız." dedi.

Platformlar için geliştirilen ilk milli 7,62 milimetrelik makineli tüfeklerin (PMT 7,62) teslimatlarının başlayacağını aktaran Demir, yurt dışından tedarik edilen modüler barut sistemi yerine yerli olarak geliştirilen sistemlerin teslimatlarına da başlayacaklarını kaydetti. Demir, envanterdeki havan silahlarının kullanım etkinliğinin artırılması için başlatılan projede modernize edilen ilk havan silahlarını teslim edeceklerini de dile getirdi.

"İ sınıfı fırkateyn İstanbul'u denize indireceğiz"

Demir, deniz projelerinde 2021'in önemli bir yıl olacağının altını çizerek şunları kaydetti: "Çok maksatlı amfibi hücum gemisi ANADOLU, test ve eğitim gemisi UFUK ve lojistik destek gemisini teslim edeceğiz, MİLGEM Projesi'nin 5. gemisi İ sınıfı fırkateyn İSTANBUL'u denize indireceğiz. Yeni Tip Denizaltı Projesi kapsamında 1. denizaltıyı suya indirecek ve 2. denizaltıyı havuza çekeceğiz. İnsansız su üstü ve su altı araçlarına yönelik yeni projeler başlatacağız."

Ağır sınıf insansız kara aracının (İKA) prototipinin üretileceğine işaret eden Demir, hafif ve orta sınıf İKA'larda ilk araçların teslim edileceğini vurguladı. Demir, TSK envanterinde ilk olacak Pars 6x6 mayına karşı korumalı araçların ilk teslimatlarının da yapılacağını söyledi. Demir, motor projelerinde bu yılın somut çıktıların elde edileceği bir yıl olacağını belirterek "SOM ve ATMACA füzelerinde kullanılacak KTJ3200 Turbojet Motoru ilk kez teslim edilecek. ALTAY tankı için geliştirilen BATU tank motoru ilk prototipi çalıştırılacak. Yeni nesil hafif zırhlı araçlar için geliştirilen UTKU motor ve transmisyonun ilk prototipi çalıştırılacak." dedi.

Elektronik harpte, yüksek frekans elektronik taarruz sistemi ve erken ihbar radar sistemi gibi unsurların ilk kez teslim edileceğinin altını çizen Demir, SİHA'lar için CATS kameraların seri üretimi sürerken, gelişmiş versiyon ASELFLIR-F500C Projesi'nde tasarım aşamasına geçileceğini ve ASELFLIR-600 projesinin başlatılacağını kaydetti.

"Uydu fırlatma sistemlerini de yerli yapma hedefindeyiz"

Demir, Mikro Uydu Fırlatma Sistemi Projesi kapsamında fırlatılan ilk yerli sonda roketinin 130 kilometre irtifaya yükselerek uzaya çıkan ilk Türk aracı olduğunu belirterek, "Türksat 5A'yı uzaya gönderdiğimiz şu günlerde bu projenin önemini bir kez daha vurgulamak isterim. Biz sadece uydularımızı yerli-milli yapma hedefinde değiliz, bu uyduları uzaya gönderecek fırlatma sistemlerini de yerli yapma hedefindeyiz. Yani ileride bu uyduları bir başka ülkeden değil, kendi ülkemizden de fırlatma imkanına sahip olacağız." ifadelerini kullandı.

Hava Kuvvetlerinin muharip unsuru F-16'ların yapısal iyileştirmelerine başladıklarını ve ilk iki F-16 Blok-30 uçağının yapısal iyileştirmesini tamamlayarak teslim ettiklerini kaydeden Demir, Milli Muharip Uçağı'nın (MMU) tasarım faaliyeti ve rüzgar tüneli testlerine devam ettiklerini, alt sistemlerin seçimlerini gerçekleştirdiklerini dile getirdi. Demir, Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi HİSAR-A+'yı envantere girmeye hazır hale getirdiklerini, Orta İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi HİSAR-O+'nın rutin testlerini başarıyla gerçekleştirdiklerini söyledi.

"Sungur'un envantere girmesi için son aşamaya gelindi"

İsmail Demir, portatif özelliğiyle kara, hava ve deniz platformlarına entegre edilebilecek Sungur Hava Savunma Sistemi'nin envantere girmesi için de son aşamaya geldiklerini bildirdi. İlk milli gemi savar füzesi ATMACA'nın testlerinde sona geldiklerini ve envantere alma sürecine başladıklarını ifade eden Demir, "TRG-230 Füze Sistemi'ne lazer arayıcı başlık entegre edilerek, İHA ve SİHA'ların işaretlediği hedefleri karadan vurabilecek şekilde TRLG-230 Füze Sistemi'ni geliştirdik. Roket ve füze sistemlerinde kullanılan patlayıcılarda yurt dışı bağımlılığını azaltacak ROKETSAN bünyesinde Patlayıcı Hammadde Üretim Tesisi'ni hizmete aldık." dedi.

Demir, terörle mücadele en önemli tehditlerden biri olan el yapımı patlayıcılar (EYP) ile mücadele kapsamında farklı teknik özelliklerde araç, sırt ve çanta tipi karıştırıcı ve köreltici sistemlerin teslimatlarını sürdürdüklerine dikkati çekerek, özellikle geçen yıl ilk kez kullanıma sunulan makineli tüfekler için kesintisiz atış imkanı sağlayan taşınabilir mühimmat sistemleri ve ergonomik el bombası ekipmanlarının, gerek pratik gerek yerli-milli olması açısından önemli olduğunu anlattı.

Envanterdeki FIRAT M60T ve Leopard 2A4 tanklarının modernizasyonuna hız verdiklerini de dile getiren Demir, ülkede bir ilk olacak yeni nesil kriminal inceleme aracı KIRAÇ'ları, Emniyet Genel Müdürlüğüne teslim ettiklerini söyledi.

Radar, haberleşme ve görüntülemede milli sistemler

Demir, elektronik harp, radar, haberleşme, görüntüleme gibi unsurları yerli ve milli olarak karşılamak amacıyla başlatılan çeşitli projeleri de geçen yıl tamamladıklarını belirterek, şunları kaydetti: "F-16 uçaklarımıza Milli Dost Düşman Tanıma Tanıtma Sistemi entegre ettik. SİHA'larımızda kullandığımız ve geçtiğimiz yıl açık şekilde ambargoya maruz kaldığımız CATS kameralarımızı seri üretime geçirdik, gelişmiş versiyonuna başladık. Ar-Ge projeleri kapsamında, katmanlı imalat, malzeme, kızılötesi, lazer ve elektromanyetik, elektro optik, yapay zeka ve otonomi, geniş bant mobil haberleşme ve harp sistemleri, enerjik malzemeler, KBRN ve RF teknolojileri konularında çeşitli seviyelerde teknoloji çalışmalarına devam ettik. Ülkemizde ilk kez Siber Güvenlik Haftası düzenlenerek, yerli-milli siber güvenliğin önemini en üst düzeyde ele aldık. Savunma sanayimizin nitelikli insan kaynağı ihtiyacı için oluşturduğumuz Vizyoner Genç, Savunma Sanayii Akademi ve Roboik gibi platformlar ve paydaşı olduğumuz TEKNOFEST ile gençlerimizin bu alana duyduğu ilginin artmasına destek olduk."

"Savunma sanayisindeki tecrübe sağlık sektörüne aktarıldı"

Savunma sanayisinde edindikleri tecrübeyi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sağlık sektörüne de aktardıklarını hatırlatan Demir, "İhtiyaç duyulan alanlarda yeni Ar-Ge projeleri başlattık, mevcut projeleri hızlandırdık. Yerli solunum cihazı hayata geçirildi. İlk yerli MR cihazı, mobil dijital röntgen cihazı, milli kalp akciğer pompası, otomatik harici defibrilatör cihazının daha gelişmiş versiyonu gibi çalışmalar hızlandı." dedi.

Demir, "dual-use" olarak bilinen teknolojilerin hem askeri hem sivil amaçlı olarak çift yönlü kullanılmasına dair çeşitli projelere hız verdiklerini ifade ederek, dünyada yalnızca 7 ülkede üretilen x-ray araç ve konteyner tarama sistemlerini yerli imkanlarla üretmeyi amaçladıkları Milli Tarama Sistemi (MİLTAR) Projesi'ni Ticaret Bakanlığı için başlattıklarını kaydetti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı için yürütülen Elektronik Beton İzleme Sistemi Projesi kapsamında teslimatları gerçekleştirdiklerini belirten Demir, TBMM Oylama Sistemi Projesi'nde ilk fazı bitirdiklerini ve Yüksek Seçim Kurulu için Veri Merkezi Projesi'ni başlattıklarını bildirdi.