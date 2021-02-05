Bakan Varank: Türkiye artık savunma sanayii ihraç edebilen bir ülke

Teknokar Savunma ve Havacılık AŞ Yeni Fabrika Açılış Töreni'nde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, savunma sanayii alanında kıyasıya bir rekabet olduğunu söyledi. Küresel askeri harcamaların 2 trilyon dolara ulaştığını dile getiren Varank, dünyanın en büyük ekonomilerinden ABD ve Çin'in bu alandaki harcamalarına değindi.

Dünyada ekonomik güç ve uluslararası arenada söz sahibi olmak için savunma sanayiine yatırım yapmak gerektiğini belirten Varank, "Savunma sanayii hem milli güvenlik açısından hem de sektörde geliştirilen teknoloji ve tedarik ağı yoluyla ülke ekonomisi açısından bir lokomotif işlevi görüyor." ifadesini kullandı.

Savunma sanayisinde ihracat yasağı gibi sorunların uzun vadede sektörde yerlileşmenin önünü açtığına işaret eden Varank, şunları kaydetti: "Yani kötü komşu, ev sahibi yapıyor. 2002'de yüzde 20'lerde olan yerlilik oranını yüzde 70'lerin üzerine çıkarmayı başardık. Sektörün yıllık cirosu 11 milyar doları aşmış durumda. Bu cironun yaklaşık yüzde 30'u da ihracattan geliyor. Türkiye artık sadece kendi savunma sanayisini inşa edebilen değil, yurt dışı pazarlara da ihraç edebilen bir ülke konumuna geldi."

Sektörün büyümede iyi bir ivme yakaladığını, yakın bir gelecekte Türkiye'nin lokomotif sektörlerinden biri olmaya aday olduğunu dile getiren Varank, "2015 sonrası dönemde ciro büyüklüğü dolar bazında yıllık ortalama yüzde 22, ihracatı ise ortalama yıllık yüzde 12 büyüyen bir sektör ama alınacak daha çok yolumuz var. Özel sektör firmalarımız için savunma sanayisinde keşfedilmemiş daha çok büyük fırsatların olduğunu düşünüyorum." dedi.

"Girişimcilere destek vermeye devam edeceğiz"

Hükümet olarak girişimcilerin savunma sanayi alanındaki fırsatlardan istifade etmeleri için destek vermeye devam edeceklerini belirten Varank, bugüne kadar TÜBİTAK aracılığıyla 813 savunma sanayi projesine 5 milyar liraya yakın kaynak aktardıklarını, KOSGEB aracılığıyla da 2018-2020 döneminde savunma sanayindeki 277 KOBİ'ye 30 milyon liraya yakın destek sağladıklarını bildirdi.

Varank, kalkınma ajanslarının da 53 projeye eş finansman desteği verdiğini ifade ederek, firmalar arasında ortak kaynak kullanımını teşvik etmek amacıyla kurulan OSB'lerden söz etti. Savunma ve havacılık sektöründe Türkiye'ye büyük katkı sağlayacak diğer bir OSB'nin bugün Teknokar'ın da dahil olduğu Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas OSB'si olduğunu söyleyen Varank, "Bölgedeki 155 sanayi parselinin 149'u yatırımcılara tahsis edilmiş durumda. Tüm tesisler yatırımcılarla dolduğunda burada 15 bin kişilik ilave istihdam öngörüyoruz." diye konuştu.

Varank, TÜBİTAK'ın merkez ve enstitülerinin de özel sektör firmalarına Ar-Ge ve test altyapısı sağlamanın yanında stratejik Ar-Ge çalışmalarını doğrudan gerçekleştirdiğini anımsattı. Savunma sanayinde ve bağlantılı teknolojilerdeki başarılarda nitelikli insan kaynağının önemli bir faktör olduğuna işaret eden Varank, TÜBİTAK Sanayi Doktora ve Uluslararası Lider Araştırmacılar programları gibi insan kaynağına yönelik çalışmalara değindi.

"Ekonomi ve hukuk reformlarımızla daha iyi bir ivme yakalayacağız"

Türkiye'nin gündemini üretim, istihdam ve ihracatta tutmak için gayret gösterdiklerini vurgulayan Varank, şöyle devam etti: "Tüm dünyanın ekonomik olarak sarsıntı geçirdiği bir yılı inşallah pozitif büyümeyle kapatacağız. Yeni yatırımlar pandemiye rağmen hız kesmiyor. 2020'de teşvik belgesi düzenlediğimiz sabit yatırım tutarı 2019'un yüzde 25 üzerinde. Tüm öncü göstergeler 2021'e de üretim alanında güçlü bir başlangıç yaptığımızı gösteriyor. İSO İmalat sanayi PMI endeksi ocakta bir önceki aya göre 3,6 puan artış gösterdi. İhracatımız tüm zamanların ocak ayı rekorunu kırarak yıllık bazda yüzde 2,5 arttı. İmalat sanayindeki üretimin öncü göstergelerinden OSB'lerdeki elektrik tüketimi ocakta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6 daha fazla. İnşallah, ekonomi ve hukuk alanındaki reform gündemimizin hayata geçmesiyle çok daha iyi bir ivme yakalayacağız."

"Sanayici ve girişimcilere her türlü kolaylığı göstermeye hazırız"

Varank, Bakanlık olarak, sanayiciler ve memleket için katma değer oluşturma gayretindeki tüm girişimcilerin yanında olduklarına dikkati çekerek, onlara her türlü kolaylığı göstermeye hazır olduklarını vurguladı. Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas OSB'de yeni fabrikasının açılışı gerçekleştirilen Teknokar Savunma ve Havacılık AŞ'nin de risk alan, savunma sanayinin gücüne güç katma gayretinde olan firmalardan biri olduğuna işaret eden Varank, "Savunma ve havacılık sektörüne yenilikçi alt sistem tedariki sağlama noktasında önemli bir fonksiyon icra ediyor. Bu bağlamda Teknokar'ın yatırımını da öncelikli yatırım konuları kapsamındaki muafiyetlerle destekledik. Bundan sonra daha güçlü, başarılı bir Teknokar göreceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Celal Sami Tüfekçi ise, savunma projelerinde yerlileşmeyi görev edindiklerini ve bunu sözleşmelerde şart olarak koyduklarını belirterek, "Yani savunma sanayimizdeki büyük firmamıza verilen ana platform projesinin yüzde 70'i değişik kategorilerde küçük sanayiciye aktarılmak zorundadır. Bu vesileyle savunma sanayi ekosistemi oluşmuştur." diye konuştu.

"Ankara için son derece önemli bir kazanım"

Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir de, Uzay ve Havacılık İhtisas OSB'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önem verdiği projelerden biri olduğunu kaydederek, "Burası Ankara için son derece önemli bir kazanım. Ankara'nın teknoloji seviyesi diğer kentlerimizle kıyaslanmayacak kadar önemli bir konumda." dedi.

Sivil havacılık sektörünün sorunlarının çözümü için Bakan Varank'tan destek isteyen Özdebir, "Bu sektörde de küresel ölçekteki ana yüklenicilerin siparişlerini durdurmasıyla sıkıntılar yaşanmaya başladı ve cirolar ciddi bir biçimde düştü. Bu sektörde yer alan firmalarımızın da iş gücünü kaybetmeden en azından 2022 yılına kadar uzun vadeli desteklenmesi gerekir." ifadelerini kullandı.

Teknokar Savunma ve Havacılık AŞ Genel Müdürü Necla Yılmaz da, şirketin tecrübesiyle yurt dışı pazarına açılma faaliyetlerine ağırlık vereceğini söyledi. Şirketin yakın zamanda ihracat yapmayı hedeflediğini belirten Yılmaz, şirketin daha büyük projelerde yer alacağını kaydetti.