Bayraktar Kızılelma'nın ilk motor entegrasyon testi tamamlandı

Baykar tarafından geliştirilen insansız savaş uçağı olarak görev yapacak Bayraktar Kızılelma'nın geliştirilme sürecinde kritik bir eşik daha geçildi. Bayraktar’dan yapılan açıklamaya göre, Bayraktar Kızılelma'nın birinci prototipi ile yapılan ilk motor entegrasyon testi başarıyla tamamlandı.

Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde yürütülen "Akıncı" projesi kapsamında Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar Akıncı TİHA'da da benzer bir süreç yaşandı. 1 Eylül 2019'da ilk motor entegrasyon testini tamamlayan Akıncı, 6 Aralık 2019'da ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Akıncı, ilk uçuşundan yaklaşık 1,5 yıl sonra 29 Ağustos 2021'de envantere girdi.

Bayraktar Kızılelma İnsansız Savaş Uçağı projesinin test süreci, yer testleri ile devam edecek. Bayraktar Kızılelma'nın ilk uçuşunun 2023'te gerçekleştirilmesi hedefleniyor.