Harp başlıklı ATMACA test atışı MİLGEM’den yapıldı
Roketsan tarafından geliştirilen gemisavar füzesi Atmaca, MİLGEM korvetlerinden ateşlendi.
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ROKETSAN’ın geliştirdiği su üstü harbinde kullanılacak (gemisavar) ATMACA füzesi, ADA sınıfı MİLGEM korvetlerinden Kınalıada’dan harp başlıklı olarak ateşlendi.
Yapılan test atışında füzenin hedefi tam isabetle vurduğu gözlendi. ATMACA Füzesi, su üstü harbinde Deniz Kuvvetlerinin harekât ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla geliştirildi.
ATMACA hücumbot, fırkateyn ve korvetlerde kullanılabilen, yüksek hassasiyetli füze olarak tasarlandı.