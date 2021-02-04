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Harp başlıklı ATMACA test atışı MİLGEM’den yapıldı

Roketsan tarafından geliştirilen gemisavar füzesi Atmaca, MİLGEM korvetlerinden ateşlendi.

Mehmet Kaya mehmet.kaya@dunya.com
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ROKETSAN’ın geliştirdiği su üstü harbinde kullanılacak (gemisavar) ATMACA füzesi, ADA sınıfı MİLGEM korvetlerinden Kınalıada’dan harp başlıklı olarak ateşlendi.

Yapılan test atışında füzenin hedefi tam isabetle vurduğu gözlendi. ATMACA Füzesi, su üstü harbinde Deniz Kuvvetlerinin harekât ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla geliştirildi.

ATMACA hücumbot, fırkateyn ve korvetlerde kullanılabilen, yüksek hassasiyetli füze olarak tasarlandı.