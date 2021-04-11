Hibrit roket motoru ilk sınavı geçti

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığının iştiraki olan Delta V Uzay Teknolojileri AŞ'nin "Ay'a Sert İniş" görevinde kullanılması planlanan hibrit roket motorun testini gerçekleştirdi.

Tesiste incelemede bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Delta V tarafından milli imkanlarla geliştirilen, Türkiye'nin Ay Misyonu'nda kullanılması öngörülen hibrit roket motorlarının ateşleme tesisleri, yüksek basınçlı kompozit tankları, vana ve regülatör sistemleri hakkındazbilgi aldı.

Bakan Varank'ın katıldığı testlerde; ilk olarak Hibrit Sonda Roketi'nin (SORS) itki sistemi dikey ateşleme testi yapıldı. İkinci ateşleme ise Milli Uzay Programının 2023 yılında "Ay'a Sert İniş" görevinde kullanılması planlanan hibrit roket motoru için yapıldı. Yapılan testler tam başarıyla sonuçlandı. İki motor da planlanan süre boyunca sorunsuz şekilde çalıştı.

Bakan Varank, roket motorunun bir örneğinin mayıs ayında Sinop'tan fırlatılacağını belirterek, "Önemli mesafeleri kat etmesini planlıyoruz. Aynı zamanda Ay misyonunda kullanılabilecek hibrit roket motorunun da ilk ateşlemesini bugün yapmış olduk" dedi.

Delta V Genel Müdürü Karabeyoğlu ise çok önemli iki roket ateşlemesi gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Bir tanesi Sinop'tan fırlatılacak Sonda roketinin motorunun yerde statik ateşlemesiydi. Bu sıvı oksijen kullanan bir motor ve dünyada örneklerinin en büyüğü ve en iyi performanslı olanı. Bunun yanı sıra Ay misyonunda kullanılması mümkün olan bir motoru daha ateşledik. Bu farklı bir oksitleyici kullanıyor. Burada da 50 saniye ateşlemek suretiyle başarıya ulaştık diyebiliriz" ifadelerini kullandı.