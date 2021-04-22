  1. Dünya Gazetesi
  2. Savunma Sanayi
  3. Hollanda Savunma Bakanlığı: F-35'lerde hızlı motor yıpranması yaşanıyor
Takip Et

Hollanda Savunma Bakanlığı: F-35'lerde hızlı motor yıpranması yaşanıyor

Hollanda Savunma Bakanlığı, motor yıpranması nedeniyle ülkedeki tüm F-35 savaş jetlerinin incelenmek üzere Leeuwarden Hava Üssü'ne indirildiğini belirtti.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Hollanda, motor yıpranması nedeniyle ülkedeki tüm F-35'leri incelemeye aldı. Yıpranmaya, pist yüzeyindeki aşınmadan dolayı uçuşan tozların sebep olduğu düşünülüyor.

Hollanda Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Hollanda Hava Kuvvetleri'ne ait 3 F-35 savaş jetinin motorunun beklenenden hızlı yıprandığı vurgulandı.

Açıklamada, filodaki 9 F-35'in tedbir amacıyla ülkenin kuzeyindeki Leeuwarden Hava Üssü'nde bekletildiği ifade edildi.

Motorlardaki yıpranmaya, pist yüzeyindeki aşınmadan dolayı uçuşan tozların sebep olduğunun düşünüldüğü belirtilen açıklamada, "F-35'ler F-16'lara göre daha ağır motora sahip ve iniş-kalkış sırasında pist yüzeyinde daha fazla yıpranmaya neden oluyor" değerlendirmesine yer verildi. Bakanlık, motor yıpranmasının Hollanda dışında görülmediğini bildirdi.

ABD Sayıştayı: F-35'leri güncelleme maliyeti 2 milyar dolar arttıABD Sayıştayı: F-35'leri güncelleme maliyeti 2 milyar dolar arttıSavunma Sanayi

 

ABD'den Ankara'ya F-35 bildirimiABD'den Ankara'ya F-35 bildirimiGündem

 