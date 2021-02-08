Kanatlı Güdüm Kitleri'nin yeni teslimatları yapıldı
Savunma Sanayii Başkanı Demir, Hava Kuvvetleri'ne Kanatlı Güdüm Kitleri'nin (KGK)yeni teslimatlarının yapıldığını bildirdi.
Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na Kanatlı Güdüm Kitleri teslimatları sürüyor. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından söz konusu teslimata ilişkin paylaşımda bulundu.
Hava Kuvvetleri'ne güdüm kitleri teslimatlarına devam ettiklerini bildiren Demir, "Mk-83 genel maksat bombalarını havadan karaya uzun menzilli akıllı mühimmata çeviren ve hassas vuruş kabiliyeti kazandıran #KGK güdüm kitlerinin yeni teslimatları yapıldı." ifadesini kullandı.