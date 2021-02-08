  1. Dünya Gazetesi
  2. Savunma Sanayi
  3. Kanatlı Güdüm Kitleri'nin yeni teslimatları yapıldı
Takip Et

Kanatlı Güdüm Kitleri'nin yeni teslimatları yapıldı

Savunma Sanayii Başkanı Demir, Hava Kuvvetleri'ne Kanatlı Güdüm Kitleri'nin (KGK)yeni teslimatlarının yapıldığını bildirdi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na Kanatlı Güdüm Kitleri teslimatları sürüyor. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından söz konusu teslimata ilişkin paylaşımda bulundu.

Hava Kuvvetleri'ne güdüm kitleri teslimatlarına devam ettiklerini bildiren Demir, "Mk-83 genel maksat bombalarını havadan karaya uzun menzilli akıllı mühimmata çeviren ve hassas vuruş kabiliyeti kazandıran #KGK güdüm kitlerinin yeni teslimatları yapıldı." ifadesini kullandı.