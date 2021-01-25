Kenya, Türkiye'den 118 zırhlı personel taşıyıcı satın alacak

Kenya Savunma Kuvvetleri Sözcüsü Zipporah Kioko, The Star gazetesine yaptığı açıklamada, sınırların korunması ve terör örgütü Eş-Şebab'la etkin mücadele için Türk savunma sanayisi şirketlerinden Katmerciler tarafından üretilen "Hızır"ı satın alacaklarını söyledi.

Söz konusu zırhlı personel taşıyıcının, Kenya ordusunun ihtiyaç duyduğu "koruyucu hareketliliği" sağlayabileceğini vurgulayan Kioko, 118 araçlık anlaşmada sona yaklaştıklarını dile getirdi. Gazete, 118 aracın maliyetinin yaklaşık 7,7 milyar Kenya şilini (518 milyon lira) olduğunu yazdı.