Konya, savunmada da 'merkez' olacak

Tarımsal ürünler, makine, otomotiv gibi ana kalemlerde ciddi bir üretim potansiyeline sahip Konya, ASELSAN yatırımının tamamlanması ile bu alanda da öne çıkacak. Savunma sanayiinde ürün çeşitliliği ve ihracatını her geçen gün artan Konya, ASELSAN’ın 17 Aralık’ta açılacak tesisiyle savunma sanayi şehri de olacak.

Konya Sanayi Odası (KSO) ve Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, savunma sanayiinde Konya’nın yeni bir döneme girdiğini aktardı. Kütükcü, “Şu an tedarikçi onlarca firmamız var. Bunlar ihracat yapan firmalar. Savunma sanayi artık ana sektörlerimizden oldu ve ihracatını en çok artıran sektör konumunda. Konya şu anda savunma ve havacılık sanayi ihracatında Türkiye’de 4’üncü sırada. Ayrıca Konya’ya çağ atlatacak bir yatırım geldi. 17 Aralık’ta ASELSAN’ın silah sistemleri fabrikası açılıyor. Konya için çok önemli bir yatırım. Konya Savunma Sanayi AŞ ve ASELSAN işbirliği ile çok özel bir model ortaya çıkmıştı ve fabrika tamamlandı. Bölgede ASELSAN fabrikasının yanı sıra silah test ve Ar-Ge merkezleri yer alacak. Tarımın başkenti Konya, yeni bir faza geçiyor ve savunma sanayi şehri oluyor” dedi.

Konya OSB 5’inci kısımda 4 milyar liralık yatırım yapılacak

Öte yandan Konya OSB 5. Kısım Genişleme Alanı’nda tüm tahsislerin tamamlandığını ve fabrikaların hızla yükseldiğini dile getiren Başkan Kütükcü, “5’inci kısımda 143 yeni tahsis yaptık. Sanayicilerimizin yüzde 93’ü yatırımlarına, inşaat faaliyetlerine başladı. Bu etapta 4 milyar liralık yatırım yapılacak ve 12 bin yeni istihdam sağlanacak” diye konuştu.

Konya’nın ihracatta Türkiye ortalamasının üzerinde performans sergilediğini ifade eden Kütükcü, “10 ayda ihracatımızı yüzde 4.09 ile Türkiye ortalamasının çok üzerinde artırdık. Ekim ayında 215 milyon dolarla tüm zamanların ihracat rekorunu kırdık. Kasım ayında yine 200 milyon doların üzerinde ihracat yaptık. Bu yıl Konya’dan yeni bir ihracat rekoru bekliyoruz. Geçtiğimiz yıl 2 milyar 13 milyon dolar ihracat yapmıştık. Bu yıl pandemiye rağmen bu rakamı aşmayı hedefliyoruz. 180’e yakın ülkeye ihracat gerçekleştirdik. Son 5 yılda Konya’nın Türkiye ihracatından aldığı pay ise yüzde 1’den 1.34’e çıktı” ifadelerini kullandı.

“KSO pandemide seferberlik başlattı”

Pandemi sürecinde KSO’nun, üyelerinin üretime devam etmesi için ciddi bir seferberlik içerisine girdiğinin altını çizen Memiş Kütükcü, “Oda olarak biz de bir pandemi kurulu oluşturduk. Bugüne kadar sanayicilerimizden gelen talepler doğrultusunda 3’ü pandemi raporu, 3’ü sektörlere özel raporlar olmak üzere 6 ayrı rapor oluşturduk. Bu raporları TOBB ve ilgili bakanlıklarımıza ilettik. Taleplerimizin pek çoğu karşılık buldu. Tekstil meslek komitemizi, şehrimizin ve ülkemizin maske ihtiyacını karşılamak üzere hızla organize ettik Komitemiz ortak bir girişimle maske üretimine başladı, üretim devam ediyor. Ortak bir marka çıktı” dedi. Sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu dönemde, sanayicilerin çalışma izinlerini koordine ettiklerini de belirten Kütükcü, şunları söyledi: “Sanayi çalışanlarımıza, çalışanlardan hiçbir ücret almadan COVID-19 Antikor Testi yaptık. 159 üye sanayicimizden gelen 9617 test talebinin tamamını karşıladık. Valiliğimiz öncülüğünde, Odamızın da içerisinde yer aldığı 15 ayrı ekip, iş yerlerine yönelik eğitim, bilgilendirme ve rehberlik ziyaretleri yaparak, işletmelerimizde alınan tedbirlere yönelik denetimler gerçekleştirdi. Meslek komitesi toplantılarımıza başladık.”