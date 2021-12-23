MİLGEM projesinde bir kez daha “özel sektör” denenecek

Mehmet KAYA

Türkiye’nin ilk milli tasarım ve üretim savaş gemisi üretimi projesi olan ve ADA sınıfı 4 korvetin hizmete girdiği MİLGEM projesinde, bir kez daha özel sektör üretimi için teklife çağrıya çıkıldı. ADA sınıfı 4 MİLGEM korvetinin inşası projesinde 2 geminin Deniz Kuvvetleri tersanesinde STM ana yükleniciliğinde tasarımı ve üretimi, takip eden 2 geminin ise özel sektör tarafından üretilmesi planlanmış ancak ihale aşamasına gelindiğinde çeşitli sorunlar nedeniyle bu ihale iptal edilerek tüm korvet gemiler Deniz Kuvvetleri tersanesinde STM ana yükleniciliğinde üretilmişti.

MİLGEM korvetinin ana tasarımı üzerinde iyileştirmeler yapılarak geliştirilen ve 4 adet üretilmesi planlanan MİLGEM’in İ Sınıfı Firkateyn Projesi’nde de ilk gemi İstanbul yine STM ana yükleniciliğinde Deniz Kuvvetleri tersanesi tarafından inşasına başlandı. Bu gemi 23 Ocak 2021’de denize indirildi ve 2023 yılında teslim edilmesi hedefl eniyor. Halen inşa ve test aşamasında bulunan bu geminin ardından, İ sınıfı 3 firkateynin özel sektör tarafından inşa edilmesi için teklife çağrı dosyası Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından yayımlandı. Böylece özgün tasarımlı ve hakları Savunma Sanayii Başkanlığına ait MİLGEM firkateyninin özel sektör tersanelerinde üretilmesine yönelik ilk girişim başlanmış oldu.

Bu arada, MİLGEM’in yeni gemilerinin inşasına ilişkin bir değerlendirme yapan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, “Yerli sanayi firmalarımız dünyada eşi benzeri olmayan gemileri bile rekabetçi maliyetlerle gerçekleştirecek imkan ve kabiliyete ulaşmış durumdadır. Bu güçle MİLGEM Projesi’nde önemli bir adım daha atıyoruz. 6, 7 ve 8’inci gemilerin ihale süreci başladı. Yerlilik oranı çok daha yüksek gemilerimizi en kısa sürede güvenlik güçlerinin kullanımına sunmayı hedefl iyoruz. Yeni gemilerimizde daha fazla yerli ve milli ekipman ve silah sistemlerimiz yer alacak. MİLGEM’ler donanmamızın dosta güven, düşmana korku salan duruşunu pekiştirecek” dedi.

Başvuruda son gün 31 Aralık

Proje kapsamında teklife çağrı dosyaları 31 Aralık gününe kadar alınabilecek. Teklifler 15 Mart 2022 tarihine kadar sunulacak. İhaleye, yurt içinde yerleşik tersanesi olan, SSB ile askeri su üstü platform, tasarım/inşa faaliyeti yürütmüş, yürütmekte olan veya bu şartı yerine getirmiş şirketlerden oluşmuş kuruluşlar katılabilecek.