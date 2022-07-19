Savunma ilk yarıyı %48 ihracat artışıyla kapattı

Mehmet KAYA/ANKARA

Savunma ve havacılık sanayii ihracatı 3 milyar doların üzerine yerleşiyor. Daha önce 2019’da 3 milyar doların üzerine çıkan ve salgın döneminde gerileyen ihracat, 2021’in ardından 2022’de de yüksek oranlı artış işaretleri veriyor. TİM kayıtlarına göre sektörün ihracatı Ocak-Haziran döneminde bir önceki yıl aynı döneme göre 47,9 oranında artış gösterdi. Bunda havacılık sektörünün etkili olduğu tahmin ediliyor. TİM’in yıllıklandırılmış verilerine göre ise sektör ihracatı yıl sonuna kadar benzer bir eğilim göstermesi halinde 4 milyar doları zorlayacağına işaret ediyor. Haziran ayı itibariyle yıllıklandırılmış ihracat sektörde 3 milyar 853 milyon doları geçti.

Türkiye, hedef olarak savunma ve havacılıkta 10 milyar doları geçmeyi koymuştu. Bu seviyede ihracat, iç siparişlere bağımlılığın azalarak hem sektörün kendi kendine yeterliliğinin büyük oranda gerçekleşmesi hem de uluslararası alanda etkin bir savunma havacılık seviyesi olarak görülüyor. Türkiye’nin son dönemde ağırlıklı olarak kara araçlarında yoğunlaşan ihracatı, hava araçlarında da kendini göstermişti.