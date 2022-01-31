Savunma sanayii 2022 hedeflerini açıkladı

ANKARA - Savunma Sanayii Başkanı (SSB) İsmail Demir, 2022 hedeflerini açıkladığı basın toplantısında, sektörün yerli ve milli savunma sanayiindeki dik duruş ve kararlılıkla, ambargolara karşı yerli projeleri hızlandırdıklarını söyledi. Bu süreçte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın temel yaklaşımını izlediklerini vurgulayan İsmail Demir, “Sektörümüz bugün, 1500’e yakın firma ve 80 bin 000 kişilik çalışanıyla ülkemiz ekonomisine en yüksek katkıyı veren sektörlerden biri haline geldi. Bu kapsamda yürütülen 750’yi aşkın sayıda proje ve diğer ilgili faaliyetlerin sonucunda gelinen noktada yıllık 10 Milyar ABD Doları sektör cirosu ve yıllık 3 Milyar 224 milyon dolarlık rekor ihracat tutarına ulaşıldı” dedi.

Türkiye’nin ABD ile krize neden olan ve Avrupalı üreticilerle bir türlü sonuçlandırılamayan uzun menzilli hava savunma sistemine yönelik kritik bir açıklama yapan Demir, SAMP-T teknolojisini yakalayacak altyapıya erişildiğini açıkladı.

HAVELSAN’da düzenlediği basın toplantısında konuşan İsmail Demir, sektörün AR-GE’den başlayarak ürüne giden bütün süreçleri yürütme yeteneğine sahip olduğunu ve SSB’nin bu süreçlerin koordinasyonuyla tüm güvenlik kuruluşlarının ihtiyacını karşılama yanında geleceğin savunma konseptine uygun ürünler geliştirmeye de odaklandığını vurguladı. Geliştirilen ürünlerin yurt içi ve yurt dışı harekatlarda kullanılarak kendini ispatladığını belirten İsmail Demir, “Dost ve müttefik ülkelerimizin envanterlerinde yerlerini alan ürünler, dünyanın dört bir yanına ihraç edilirken, özellikle Türk SİHA’larının oyun değiştiren konsepti dünyanın da gündemine girdi. Savunma sanayii ürünlerimizi ihraç ettiğimiz ülke sayısı 170’e; İHA ve SİHA’lar, kara araçları, deniz platformları başta olmak üzere ihraç edilen ürün çeşidi 228’e çıktı” diye konuştu.

2022 hedefleri

İsmail Demir, savunma sanayiinde Türkiye’nin gizli ve açık ambargolarla karşı karşıya olduğunun altını çizerek, bu koşullar altında araştırmaların yürütüldüğünü ve ürünlerin ortaya çıktığını kaydetti. “Kelimenin tüm anlamlarıyla tüm cephelerde adeta omuz omuza çarpışarak geldik ve başarılı olduk” diyen İsmail demir, 2022’nin geçmiş projelerin tamamlandığını, yeni sistemlerin teslim edildiği ve yeni projelerin başladığı bir yıl olacağını söyledi. İsmail Demir’in açıkladığı 2022 için öngörülen bazı hedefler ve ürün teslimleri şöyle:

Havacılık

Yerli tasarım ve üretim ilk milli helikopter teslim edilecek, Anadolu çıkarma gemisi için geliştirilen İHA uçuş testlerine başlayacak.

TUSAŞ üretimi özgün GÖKBEY helikopteri Jandarma Genel Komutanlığına teslim edilecek.

TUSAŞ geliştirme ve üretim projesi jet eğitim ve hafif taarruz uçağı HÜRJET’in hangardan çıkışı yapılacak ve yer testleri başlayacak.

Mini İHA-D sistemleri ve mühimmat bırakan Mini İHA BOYGA kullanıma alınacak.

ANADOLU çıkarma gemisinden iniş-kalkış yapabilmesi hedeflenen Baykar’ın geliştirme çalışmalarını sürdürdüğü Bayraktar TB3 SİHA ilk uçuşunu yapacak. AIRBUS program ortağı olunan A400M nakliye uçağında Türkiye’nin aldığı son uçağın teslimatı yapılacak.

En gelişmiş havacılık füzesinde teslimatlar

Savaş uçaklarının, diğer savaş uçakları ve uçar unsurları vurmasında kullanılan hava-hava füzeleri kapsamında ROKETSAN tarafından yürütülen GÖKTUĞ projesinde, görüş içi füze BOZDOĞAN ve görüş ötesi füze GÖKDOĞAN’da ilk teslimatlar yapılacak.

ASELSAN üretimi yakın hava savunma sistemi (CIWS) GÖKDENİZ İstanbul Fırkateyninde kulanıma alınacak.

ROKETSAN üretimi yakın hava savunma füzesi SUNGUR ile tanksavar füzesi KARAOK envantere girecek.

Kara araçları

Modernize Edilmiş ve insansız silah kulesi entegre edilmiş ilk Zırhlı Muharebe Aracı-ZMA’yı teslim edilecek. PARS 6x6 Mayına Karşı Korumalı Araçların ve Zırhlı Amfibi Hücum Aracı ZAHA’nın ilk teslimatı yapılacak. İnsansız kara araçları geliştirme ve teslim çalışmaları devam edecek.

M60T tanklarındaki atış kontrol sistemlerinin yerli ve milli Volkan-M sistemiyle değiştirilmesine başlanacak.

Denizcilik

Türkiye’de üretilen en büyük askeri gemi olacak Çok Amaçlı Amfibi Hücum Gemisi ANADOLU’ya Bayraktar TB3 SİHA entegrasyonu çalışmalarına başlanacak. Yeni Tip Denizaltı Projesinde 2. Denizaltıyı havuza çekilecek. Halen devam eden 2 proje yanında, yeni insansız deniz araçları projeleri başlatılacak. Türk Tipi Hücum Botu Projesi (TTHB) kapsamında prototip geminin inşasına başlanacak.

Güç sistemleri

SOM ve ATMACA füzelerinde kullanılacak KTJ3200 Turbojet Motoru teslim edilecek. Turboşaft motorların testlerinin yapılacağı Test Altyapısı kullanıma alınacak.

Elektronik harp

Elektronik harp ve radar alanında çok sayıda sistem tamamlanacak. Ürün olarak Erken İhbar Radar Sistemi, Alçak İrtifa Radar Sistemi, Taşınabilir Elektronik Taarruz Sistemleri envantere girecek. Ayrıca İnsansız Hava Araçlarında Kullanılacak Elektronik Harp Sistemlerinin Geliştirilmesi-İHASOJ Projesi başlayacak.

Çeşitli projeler

Haberleşme ve Bilgi Teknolojileri, Siber Güvenlik, çeşitli alanlarda AR-GE projelerimizi başlatılacak. Endüstriyel Yetkinlik Değerlendirme ve Destekleme Programı (EYDEP) kapsamında desteklenecek firma sayısının 200 dolayında olması kararlaştırıldı. Uluslararası 8 savunma fuarına milli katılım organize edilecek. İllerdeki şirket kapasite ve yeteneklerini görmek için İl Buluşmaları programları devam edecek. TEKNOFEST, ROBOİK ve Siber Güvenlik Yarışmalarına destek devam edecek.

“SAMP/T Teknolojisini yakalayacak altyapıya sahibiz”

İsmail Demir, Türkiye’nin ABD ile krize neden olan S-400 satın alması ve Fransız-İtalyan ortak üretimi SAMP-T sisteminin bir türlü sonuçlanamayan tedariki sürecine yönelik kritik bir açıklama da yaptı. Demir, Türkiye’nin SAMP-T sisteminin teknolojisine eriştiğini belirtti.

Buna karşılık Türkiye’nin acil ihtiyacı doğrultusunda SAMP-T satın almaya istekli olduğunun altını çizen Demir, “Biz sistemleri almaya istekliyiz. Fransa ve İtalya tarafından gelecek adımları bekliyoruz. Süreç ilerlemese de problem olmaz. Şu an geldiğimiz teknoloji itibarıyla SAMP/T’yi yakalayacak alt yapıya ulaşmış durumdayız.” diye konuştu.

Türkiye’nin 750’den fazla proje yürüttüğünü vurgulayan Demir, Türkiye’nin 60 yıllık bir teknoloji gelişim sürecini 6 yıl içinde yakalamaya çalıştığını kaydetti.

Türkiye ile ABD arasındaki kriz noktalarından biri olan Rus yapımı S-400 hava savunma füze sisteminin ikinci paketinin alımı konusunda pazarlığın sürdüğünü de belirten Demir, “Kimse kimseye durduk yere bir şey vermez. S-400 konusunda da başından beri iki sistem olarak konuşularak masaya oturulmuştu. İkinci sistemler için teknoloji transferi konusunda çetin pazarlıklar sürdüğü için süreç uzadı.” dedi.

F-16 tedarikinde Kongre’ye dikkat çekti

İsmail Demir, ABD’den yeni parti F-16 alımı ve modernizasyon kitleri satın alınmasında ABD yönetimiyle sorun yaşanmadığını belirtirken, Türkiye aleyhine havanın hüküm sürdüğü ABD kongresinin olumsuz bir karar olasılığını işaret ederek, “Olası bir karara hazırlıklı olunmalı” dedi.

İsmail Demir, Milli Muharip Uçakta TUSAŞ’ın belirlenen takvim içinde yürüdüğünü ve tamamlayacağına inandığını belirtirken, F-16 envanteri için parça tedarikinde sorun yaşanmadığını kaydetti.

İsmail Demir, savunma sanayiinde ülkelerin tedarik olarak çok uzun yıllardır birlikte çalıştıklarını ve o ülkelerin güçlü lobileri olduğunu belirtirken, bunları aşmak için zaman gerektiğini de kaydetti. Demir, Türkiye’nin bazı ürün ihracatlarının rakip yabancı ülkeler tarafından lobi yoluyla engellendiğini de açıkladı.