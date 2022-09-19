Savunma Sanayii Başkanı Demir: TCG Anadolu’nun bu yıl sonunda kabulünün yapılmasını bekliyoruz

ANKARA (DÜNYA)

Türkiye’nin çıkarma amaçlı en büyük savaş gemisi olacak, sivil kurtarma ve insani yardım faaliyetleri için de kullanılabilecek Amfibi Çıkarma Gemisi (LHD) sınıfı TCG Anadolu’nun yıl sonuna kadar teslim edilebileceği açıklandı. TCG Anadolu eklenen pist sayesinde silahlı-silahsız insansız hava araçlarının da operasyon yapabileceği yeteneğe kavuşturulmuştu. Kabul testleri devam eden geminin ilk kez açık şekilde kapsamlı basın tanıtımı yapıldı.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, İstanbul Tuzla’daki tersanede basın toplantısı düzenledi. TCG Anadolu’nun çok maksatlı bir çıkarma gemisi olduğunu hatırlatarak, “131 tane alt yüklenici var. Bu, ülkemizin en büyük savaş gemisi olacak ve dünyada bu ölçekte gemiye sahip sadece 12 ülke var. Donanmamız bu gemiyle gücüne güç katacak” dedi.

TCG Anadolu’ya eklenen pist ile silahlı-silahsız insansız hava araçlarının görev yapabileceği bir yetenek kazandırılmıştı. Baykar firması Bayraktar sınıfı S-İHA’ların bir varyantını bu gemi için geliştirmeye başladığını açıklamıştı. İsmail Demir, gelecekte halen geliştirme çalışmaları devam eden İnsansız jet sınıfı savaş uçağı Baykar Kızılelma ve TUSAŞ’ın hafif jet savaş uçağı Hürjet’in de bu gemi ile görev yapabilmesi için çalışmalar yürütüldüğünü açıkladı.

İsmail Demir, TCG Anadolu’nun ana görevinin asgari bir tabur kuvvet ve ihtiyaç duyulan zırhlı, zırhsız taşıtlar ve diğer lojistik desteğin taşınması olduğunu hatırlatarak, “Barış zamanında bir hastane görevi, insani yardım verme ve aktarma görevi görebilecek. Afet bölgelerinde yardım hizmeti görebilecek. Çok geniş bir hastane ve tıbbi cihaz teşkilatı var içeride. Yine bu gemimizi, malumunuz Mayıs 2019'da denize indirdik ve haziranda da deniz kabul testlerine başlandı. İnşallah bu yıl sonunda kabulünün yapılmasını bekliyoruz” dedi.

TCG Anadolu, 231 metre uzunluğunda ve 32 metre genişliğinde tasarlandı. İspanyol orijinal tasarımından farklı olarak bir eğimli kısa uçak pisti eklendi. Geminin 50 adete kadar MALE sınıfı silahlı-silahsız İHA taşıyabileceği belirtiliyor. Toplam 9 bin deniz miline 1223 personel taşıyabilecek olan TCG Anadolu, kendi içindeki havuz bölümünde 4 çıkarma gemisi kapasitesi bulunuyor. Gemide ayrıca 94 zırhlı ve zırhsız araç, 10 helikopter, askeri personel ve diğer lojistik destek malzemeleri de taşınabiliyor.