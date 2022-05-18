Savunma sanayiinde 2021 cirosu 10 milyar doları aştı

Hasan KUŞ

İstanbul Sanayi Odası (İSO) ve Türkiye’nin en büyük sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul, stratejik önemi ve teknolojik gelişime etkisiyle Türkiye’nin küresel gücünü belirleyen başlıca faktörlerden olan savunma sanayiinin “milli ve yerli” yapısına katkı için “Savunma Sanayii Buluşmaları”- nın dördüncüsünü gerçekleştirdi. İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan’ın ev sahipliğinde düzenlenen ve savunma sanayii temsilcilerini bir araya getiren toplantıya, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr İsmail Demir ve SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar ile birlikte İSO Meclis ve Meslek Komitesi Üyeleri ve savunma sanayi firmalarının temsilcileri katıldı.

Etkinliğe online olarak katılan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, savunma ve havacılık sanayii sektör cirosunun 2021 yılında 10 milyar dolar barajını aşarak, pandemi öncesi rakamlara tekrar geri dönüş sağladığını belirtti. Sektörün aldığı yeni sipariş tutarının ise bir önceki yıla göre yüzde 40 artarak yaklaşık 9 milyar dolar olarak gerçekleştiğinin altını çizen İsmail Demir, “Sektörün Ar-Ge harcamaları ise önceki yıla göre yüzde 40 artarak yaklaşık 9 milyar dolar olarak gerçekleştiğinin altını çizen İsmail Demir, “Sektörün Ar-Ge harcamaları ise önceki yıla göre yüzde 32 artarak yaklaşık 1 milyar 650 milyon dolara yükseldi. Yılsonunda bu rakamların daha yukarılarda olmasını hedefl iyoruz” dedi.

“Bugün, savunma sanayimiz özgün ürünleri, ihracatı, ana yüklenicileri, alt yüklenicileri, KOBİ’leri, araştırma kuruluşları ve üniversiteleri ile ülkemizin en önemli sektörlerinden biri haline gelmiştir “diyen İsmail Demir, “20 yıl önce sadece 62 savunma projesi yürütülürken, bugün bu sayı 800’e yaklaştı. Bu projelerin yarısından fazlası son 5 yılda başlatıldı. Yirmi yıl önce 5,5 milyar dolar bütçeli savunma projeleri yürütülürken, geldiğimiz noktada 60 milyar dolarlık proje hacmine ulaşıldı” dedi.

“Milli projelerle ülkemiz savunması güçleniyor”

Teknolojik gelişmelerin yön verdiği ve katkı sağladığı en kritik sektörlerden birinin de savunma sanayisi olduğunu vurgulayan İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, 15 yıl önce yüzde 80 oranında dışa bağımlı olan sektörün bugün; KOBİ ve yüklenici firmalar, araştırma kuruluşları ve üniversitelerin ortak akıl ve vizyonu ile adeta bir “Ortak üretim seferberliği” hissiyatı ile çalıştığını söyledi.

Özellikle son zamanlarda Suriye ve Libya’dan sonra Ukrayna’da yaşanmakta olan savaşla birlikte daha da artan güvenlik risklerinin oluşturduğu tehditlerin endişe yarattığını dile getiren Bahçıvan, şöyle konuştu: “Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu günden beri Atatürk’ün “Yurtta Barış, Dünyada Barış” ilkesi doğrultusunda, hep barıştan yana bir tutum takınarak, barışı sağlayan çabalara sürekli katkı veriyor. Bunu en son Ukrayna Savaşı’nda sergilediği çabalarda da görüyoruz.”

Bayraktar: Ülkelerin en önemli derdi bağımsızlık

SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar da günümüz konjonktüründe ülkelerin en önemli derdinin bağımsızlıklarını korumak olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: “Bağımsızlığı korumanın en önemli unsurlarından birinin bir ülkenin kendine ait savunma sanayiinin gücü ile paralel olduğunu görüyoruz. Muharebe konseptleri, doktrinler değişirken ülkemizi gerektiği gibi savunup koruyabilecek bir kabiliyette olmazsak, maalesef hiçbir zaman tam bağımsız olabilmemiz mümkün değil. Ülke savunmasını düşündüğümüzde yurt dışından hazır alımla elde edilen sistemlerin yaşattığı zorluklar, tedarik süreçlerinin uzaması ve dışa bağımlılık nedeniyle yaşanan sıkıntılar aşikar. Ukrayna örneği, hem bize hem de tüm dünyaya bunu bir kez daha gösterdi. Bu savaş, muharebe konseptinin kökten değiştiğine dair bizlere birçok yeni veri sunuyor.”

İSO 500'DE 20'DEN FAZLA SAVUNMA SANAYİ FİRMASI VAR

Savunma sanayii sektörünün bugün 77 binin üzerinde çalışana istihdam sağlama noktasına geldiğini vurgulayan Bahçıvan, “İSO 500 listemizde, 2000 yılında savunma sanayi sektörümüzden 6 firma yer alırken 2021 yılında açıklanan çalışmamızda savunma sanayiinde faaliyet gösteren 20’den fazla firmamızın yer alması da sektörün başarılı gelişimini ortaya koymaktadır. Ortaya konulan özgün, yerli ve milli projeler hiç kuşkusuz ülke savunmasında büyük rol üstleniyor. Kendi motorunu, milli tankını, savaş gemisini, taarruz helikopterini, insansız hava araçlarını, füzesini ve piyade tüfeğini üretmeyi başaran Türkiye hepimizin gururudur. Bu gurur, sektörde faaliyet yürüten kuruluşlarımıza moral motivasyon açısından çok önemli bir etki yapıyor” diye konuştu. İstanbul’un önemli bir savunma sanayi üretim merkezi olması için çalışmaları her geçen gün daha etkin bir şekilde sürdürdüklerini dile getiren Bahçıvan, “Daha önceki savunma sanayii alanındaki buluşmalarımız çerçevesinde, savunma sanayiimizin ana üretici firmaları ile üyelerimizi bir araya getirdiğimiz kapsamlı ikili görüşme organizasyonları düzenledik. Bu sene de panelimiz sonrası yine bu salonda 15 savunma sanayii ana üretici firmamızla ikili görüşmeler gerçekleşecek. Gelen taleplere baktığımızda bugün 1000’in üzerinde ikili görüşme gerçekleşmesini bekliyoruz” dedi.