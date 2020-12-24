Savunma sanayisinde Tunus ile 150 milyon dolarlık anlaşma

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, beş Türk firmasının savunma sanayi alanında Tunus ile 150 milyon dolar tutarında ihracat anlaşması imzaladığını duyurdu.

İsmail Demir sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Tunus ile videokonferans yoluyla gerçekleştirilen Savunma Sanayi İşbirliği Toplantısı'nda SSB koordinasyonunda 5 firmanın toplam 150 milyon dolar tutarında ihracata imza attığını belirtti.

Demir, açıklamasında "Tusaş'ın ANKA-S İHA'ları, BMC'nin Kirpi ve Nurol Makina'nın Ejder Yalçın zırhlı araçları, Katmerciler'in tanker ve tank taşıyıcı gibi çeşitli araçları, Aselsan'ın elektro-optik sistemleri Tunus güvenlik güçlerinin hizmetinde olacak" ifadelerine yer verdi.