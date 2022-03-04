Savunma ve havacılık ihracatı rekor sinyalleri veriyor

Mehmet KAYA

Savunma ve havacılık ihracatı Şubat ayında yüzde 40,3 oranında artarak 327,2 milyon dolar oldu. Yılın ilk iki ayındaki artış ise bir önceki yıl aynı döneme göre yüzde 58,6’ya ulaştı. İki aylık ihracat 633 milyon 998 bin dolara çıktı. Yıllıklandırılmış halde de yılın ilk iki ayındaki yüksek artışların etkisi görüldü ve Şubat sonu itibariyle 12 aylık savunma ve havacılık ihracatı 3 milyar 446 milyon dolara ulaştı.

Ocak-Şubat döneminde en fazla savunma ve havacılık ihracatı yapılan ülke 138,2 milyon dolar ile ABD oldu. ABD’yi, 83,2 milyon dolar ile Burkina Faso, 77,1 milyon dolar ile Hindistan izledi. Ukrayna ise 58,4 milyon dolar ile dördüncü sırada yer aldı. Bu ülkeleri Birleşik Arap Emirlikleri, Pakistan, Kırgızistan, Almanya, Tunus ve Katar izledi. Türkiye’nin ABD’ye hafif silahlar ile çeşitli programlardan kaynaklı yoğun havacılık ihracatı bulunuyor.

ABD’li havacılık şirketleri Türkiye’den yoğun tedarik yapıyor. Türkiye’de son dönemde havacılık ile kara araçlarında ihracatı hızlanmıştı. Bazı yeni ülkeler de listeye girdi. Körfez ülkelerine yönelik gemi ihracatları da üzerinde kullanılan silah vb. alt sistemlerle büyük hacimlere ulaşabiliyor.

TİM kayıtlarına göre savunma ve havacılık ihracatı 2021’de 3,2 milyar dolar ile son yılların en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Sektörün detay ihracat rakamları ile ithalat verileri yapılan ankete dayalı olarak SASAD tarafından raporlanıyor. Bu rapor yılın ilk yarısı içinde yayımlanıyor.