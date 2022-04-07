Savunma ve havacılık ihracatını %49 artırdı

Mehmet KAYA

Savunma ve havacılık sanayiinde, son dönem alınan siparişlere bağlı olarak ihracattaki hızlı yükseliş sürüyor. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre yılın ilk üç aylık dönemi sonunda ihracat bir önceki yıl aynı döneme göre yüzde 48,6 oranında artarak 961.1 milyon dolara ulaştı. Mart ayı artışı ise yüzde 32,7 düzeyinde gerçekleşti. Mart ayı itibariyle yıllık ihracat 3.5 milyar dolara çıktı.

TİM veri sistemine göre 2021’de savunma sanayii ihracatı 3 milyar 225 milyon dolar olarak gerçekleşmişti. 2022’de bu seviyenin aşılması bekleniyor. Savunma sanayiinde ilk çeyrek verileri belli oldu. Mart ayında bir önceki yıl aynı aya göre yüzde 32,7’lik artışla 327 milyon 774 bin dolarlık ihracat gerçekleşti. Yılın ilk çeyreğinde ulaşılan 961 milyon 72 bin dolarlık ihracatta özellikle Afrika ülkelerine yapılan ihracatta yüksek oranlı artışlar gözlendi. Ayrıca, geleneksel olarak Türkiye ile savunma sanayii alanındaki alış verişi düşük seviyelerde gerçekleşen Hindistan’a yapılan 79.6 milyon dolarlık ihracat da dikkat çekti. Türkiye’nin platform ihraç ettiği Filipinler, Ukrayna, Kırgızistan, Azerbaycan, Katar, Tunus gibi ülkelere yılın ilk üç ayı sonundaki ihracatlar 10 milyon doların üzerinde oldu. En fazla ihracat gerçekleştirilen ve içinde havacılığın payının yüksek olduğu, bazı off -set anlaşmaları hala devam eden ABD’ye ihracat ilk çeyrekte yüzde 21,6 oranında düştü ancak 219.3 milyon dolarlık ihracatla ABD ilk sırada yer almayı sürdürdü.

Ukrayna’ya ihracat rekor kırdı

Halen savaşan iki ülke olan Rusya’ya ilk çeyrekte savunma ve havacılık ihracatı yüzde 12,4 oranında artarak 2 milyon 973 bin dolar olurken, Ukrayna’ya yüzde 2978 artışla 59 milyon 93 bin dolarlık ihracat gerçekleşti. Yine havacılık ürünlerinin de yoğun ihraç edildiği Avrupa ülkelerinden Almanya, İtalya, Hollanda, Portekiz, Çekya, Macaristan, Danimarka, Yunanistan, Bulgaristan, İrlanda’ya ihracat ilk çeyrekte gerilerken, Birleşik Krallık, İsveç, Belçika, Polonya, Arnavutluk, Makedonya, Slovakya, Sırbistan, Kosova, Romanya, Fransa, İsviçre’ye ihracat yükseldi. Savunma sanayii alanında sorun yaşanan ülkelerden olan Avusturya’ya da ihracat arttı.

Atak'ta ilk teslimat Filipinler'e

Türkiye'nin taarruz helikopteri ilk yurtdışı teslimatı Filipinler Hava Kuvvetleri’ne gerçekleştirildi. 2 Atak helikopter ve bir C-295 nakliye uçağının teslimi için Col Jesus Villamor Hava Üssü’nde düzenlenen törene Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün, ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci ile Filipinli askeri yetkililer katıldı. Demir, savunma sanayisinin ihracatının ivme kazandığını belirterek, “Atak ihracatımızın sayısını artırmak için çalışıyoruz. Bugünkü tören de bu açıdan Türkiye'nin uzak bir coğrafyaya ihraç ettiği Atak'ın teslim töreni olması hasebiyle bizim için çok önemli. Hem ilişkilerimizin daha da geliştirilmesi hem de bu önemli olayı tekrar kutlamak açısından burada bulunuyoruz. Bizim için önemli bir adım" dedi. TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil de toplam 6 helikopterin Filipinler'e teslimatını bu yıl tamamlayacaklarını söyledi.