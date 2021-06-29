TUSAŞ, Ukraynalı firmadan 'helikopter motoru' alacak

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ), Ukraynalı “Motor Sich” firmasıyla imzaladığı sözleşme kapsamında ağır sınıf taarruz helikopterine 14 motor tedarik edecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, motorların 2025'e kadar teslim edilmesi, ilk teslimatının 2 adet olacak şekilde Eylül 2022'de yapılması planlanıyor.

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, 2023'te uçuşunu gerçekleştirecek helikopter için önemli ve kritik bir aşamayı daha tamamladıklarının belirterek, "2019'da Savunma Sanayii Başkanımız öncülüğünde imzaladığımız projeyi, 2 yıl sonra yeni bir sözleşme ile harekete geçirdik. İnşallah, Cumhuriyetimizin 100. yılında 2023’e TUSAŞ olarak iddialı bir giriş yapacağız. Neredeyse tüm projelerimizin uçuş yapacağı bir yıl olacak." ifadelerini kullandı.